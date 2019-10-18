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 Політика України
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Все про:ГПУ (3267) Укроборонпром (526) Гладковський (97) Рябошапка Руслан (143)

 Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка

Прокуратура в п'ятницю повідомить про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема що стосуються махінацій в оборонному комплексі, ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, затриманому в четвер співробітниками НАБУ в аеропорту "Бориспіль".

Про це в ефірі 1+1 повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

"Що буде в основі для підозри Гладковському? Перше - порушення антикорупційного законодавства - неправдиве декларування. І друге - йдеться про порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, унаслідок чого було отримано неправомірну вигоду", - сказав Рябошапка.

На запитання, чи базується це розслідування на журналістському розслідуванні про корупцію під час закупівель в "Укроборонпромі", генпрокурор відповів: "У тому числі. Інформація, яка була розкрита журналістами, використовувалася під час досудового розслідування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський оголосив голодування

"Слідство вважає, що докази зібрано повною мірою і вони є обґрунтованими для того, щоб повідомити завтра (в п'ятницю) про вчинення цих злочинів", - підкреслив Рябошапка.

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154509
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот, а соевые подсвинки тут рохкали, что на свынарчука ничего нет.
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Держим кулаки и требуем от власти посадок чтобы не было сливов, как у сои с рыгами
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Это тот самый народ который после "революции гидности" голосовал за олигарха. Чему вы удивляетесь.
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все просто - голосовать за артиста комика, во время войны могут только идиоты...
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А что-барыга во время войны лучше ? Нет уж, пусть будет актер- кстати в свое время Рейган-тоже актер- придавил таки кацапскую гадину очень хорошо.
А барыга-это конец стране, тем более выросший в СССР - на него 100 проц есть компромат в кгб, и он делал то что приказывал ху ло.
Нет уж, власть должна быть молодой.....
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Когда началась вторая мировая война? (зачеркнуто) Во сколько раз обогатился барыга Порошенко?
Гуглим "Форбс Порошенко 2013" и "Форбс Порошенко 2017", откпываем для себя новое.
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Никто никакого дела никуда не доведет. Это же идиоты во власти. ПОЛНЫЕ! Могут по беспределу, правда, закрыть. Это да. Но ничего. "Налогоплательщики" потом компенсацию заплатят. Которую Гладковский отсудит через ЕСПЛ.
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свинярчук и свиновальц невиноваты? онижыдети- палитические репрессии? низабудим-нипрастим? винницкая свинохатынь?
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Замах у Рябошапки як у американца куме.В США це серьёзная предьява.
Так.Подивимось не зчухне той замах на выхлопе,як це завжди в Украине Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7628
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Скільки зебанда не буде саджати задля свого рейтинга, все-одно він впаде, бо економікою вони не займаються, а навпаки гроблять її. Наслідки люди відчувають, і тоді вже жодні посадки значення не будуть мати. Може щось і зрозуміють 73% ідіотів.
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Ещё можно обвинить этого поца и его шефа потроха в поддержки экономики врага и наглом продвижении путинских товаров на украинский рынок, в Черкассах эта шобла много лет выпускала автомобили ВАЗ из засрашкинских машинокомплектов - это явно преступление.
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Перший пішов............... Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 716
Баризі і підбарижникам - приготуватись!
Порохосмоктунці - продовжуєм істерикувати. Ваші істерики такі прикольні.
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Цікаво, на скікі схуд за ніч Свинарчук.. Хай доведе, шо тайком не жере і зважиться Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6119
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а 25 % за кино???
зебильчики, приготовили?
из вашей зарплаты ..))))
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ОПГ Порошенко щемят. Доколи. Все на Майдан.
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за Мародьора можуть вийти лише його воровайське кодло або навіжені ПЕСики.. але кодло не вийде, бо розуміє шо Барига труп, а ось навіжені можуть накоїти багато недоброго.. тому чим швидше Мародьор опиниться за гратами, тим буде спокійніше в Україні
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Когда началась вторая мировая война? (зачеркнуто) Во сколько раз обогатился барыга Порошенко? Гуглим "Форбс Порошенко 2013" и "Форбс Порошенко 2017", открываем для себя новое.
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Новая власть ясно дает понять соевым любителям замутить очередной проплаченный майданчик, что нужно прекращать свои шалости и сидеть тихо, или пора уезжать за кордон изучать английский, пока еще есть возможность и выпускают из страны.
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И не надейся . Пока зеля будет пытаться заключить с кацпами - мирлюбойценой , протесты будут продолжаться , по нарастающей . И абсолютно пох кого там Рябошапка посадит ,, одно от другого не зависит .

Протесты идут от общества , а не от кого то - кто платит . Я понимаю что твой воспалённый рассудок рисует другие картины , и отказывается верить что митинги не проплачены . Ты себя можешь тешить сколько угодно но - то вжэ такэ . Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2429 .
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А у зебилов расклад куда то выйти и чтоб не заплатили в голове не укладывается.
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К чему это фотошопщик великий или у тебя какая то норма по картинкам в день?
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Глупая картинка, Порошенко жив- здоров , и на свободе, у вас уровень развития ребенка или вы школьник, зачем постить примитив?
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Очікуване шоу з "посадками" .Піпл хаваєт. Добре відволікає від політичних і економічних провалів Зєлєнского.Але це ненадовго.Прийдуть зимові платіжки,подивляться на ціни борщового набору,підвищення податків,безробіття....І вже до одного місця будуть ті свинарчуки.
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це вже було протягом 5 років.. тому Барига й отримав смачного пєндєля.. якщо нічого не зміниться то й ці робін беди отримають те саме
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Баригою називаєте того,хто на армію і благодійність мільярд віддав ? І надієтесь на того,в кого весь бізнес в офшори виведений ? Бидло хаває,Бєня мутить.
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Хочу запитати...З яких джерел, крім слів самого Петра Порошенка, можна дізнатися, що він віддав на благодійність мільярд?
Але цим словам Ви вірите беззастережно, а (наприклад) відносно винуватості Гладковського вимагаєте (і цілком справедливо) юридично обгрунтованого доведення провини.
Дивно.
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Расходы на благотворительность отображены в налоговых отчётах всеукраинского благотворительного фонда - "БЛАГОДИЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА"... Всё проходит официально , через налоговую ,, было бы лишь желание про это узнать . Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7424 .
Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3240 ..
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Скрін, що Ви наводите - не податковий звіт. Це декларативне твердження з наочною агітацією у вигляді картинок.
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Ну так это понятно . Я же и не говорил нигде , что картинка из налогового отчёта фонда . Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4793 .
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це вже було протягом 5 років)) ( почему только - протягом 5 рокив Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9950 .. хз )
Рыга сразу видно . До Майдана , в стране значит , всё было ОК . Майдан помешал стране развивацца ,, старая рыговская песня .

Ничого не зминыться - ШО ?? Шо ты хочешь зминыты , не понятно . Шоб небо стало зелёным , а трава голубой . ?? Ну меняй ,, сколько влезет ,не надорвись только . Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8958 .
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Весь свинарник переселяється у лук"янівську раду Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9443
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Китайські Богдани втричі дорожчі від ринкової ціни, непотрібні річкові катери з Ленінської кузні, Молот (20 загиблих), збірка тягачів МАЗ (з расєянських агрегатів) на заводі Богдан, замість КРАЗІВ.... МАЛО Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9255
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Ты эксперт оборонпрома . ? Откуда знаешь , что для армии нужно , а что нет . ? Если такой спец по вооружениям , чего ж сидишь на Цензоре , а не в министерстве обороны . Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7227 .
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А звідки ТИ знаєш, де я працюю?) Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2357 До речі, непотрібно бути футболістом, щоб розбиратися у футболі, непотрібно бути моряком, щоб розуміти, що річкові катери в морі НЕПОТРІБНІ, тим більше під час скрути і ведення бойових дій на суходолі А можна взнати ТВОЮ думку на рахунок того, що заступник секретаря РНБО, через якого йдуть оборонні замовлення оформляє ці замовлення на свою фірму і фірми президента? Це не конфлікт інтересів, це не зловживання службовим становищем, це не корупція? Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 978
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Разве нужно быть мудрецом , чтобы понимать что - эксперты по вооружениям , на Цензоре не сидят уж точно Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9251 .. Мне без разницы чьи фирмы выпускают катера , главное что необходимая армии техника и вооружения производится и поставляется .
До речі, непотрібно бути футболістом, щоб розбиратися у футболі,)) Хм !! Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5960 . Футболистом может и не нужно , но оборона страны это тебе далеко не футбол . Может и машиной можно управлять без практики , на основе лишь теоретических знаний . Далеко ты так заедешь . ??

Ваше заблуждение зебилы ,в том что вы свято уверены что - каждая " кухарка " сможет управлять державой ... . Вот поэтому мне и страшно видеть вас у власти . Вы взялись управлять тем в чём - не смычите . Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5513 .
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Посадют Свинарчуков а их свинопаса нет?
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Вот и вся история.
Взяли за шо попало, а вся катавасия Бигуса с надувными свинками и мародерством как-то испарилась.
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Какая тебе разница за что посадят Петину шайку?
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Да разница есть. Вам лапши на уши навесили по Г+Г, а теперь пытаются хоть за что-то посадить.

Если ты не понял, это значит, что в реале нихрена серьезного у НАБУ на него нет. Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 247 А по итогам теле-киздежа посадить нельзя.

Тупо спектакль.
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Аль Капоне тоже сидел не за убийства, ловят за то, что висит!
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Да не докажут нифига. Спектакль для быдла закончится и отпустят.
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Панове, вгамуймося: ніхто і нікого не посадить! Багато галасу даремно, бо все вирішують олігархічні домовленості за великі офшорні гроші. А людові - навколоюридичні фейки, аби доконечно не впав рейтинг Зе-команди.
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Ей пе6тяботы всего 10 каментов? так не пойдет БОЛЬШЕ БОЛЬШЕ страданий визгов и истерики! Ну и само собой ВСЕ на ВЕЧЕ !
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Отжеж гад воровал, воровал и на все хватало, а честные пришли и нет денег на армию надо 30% у бюджетников забрать. Все верно?)))
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Ты для начала читать научись, потом пообщаемся.
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Лучше ты работать научись, а не на митингах попрошаничать, защаищая казнокрадов.
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Писать тоже подучись. Что мне делать в воскресенье я без тебя разберусь, трудно представить что не за деньги можно выйти?
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Когда началась вторая мировая война? (зачеркнуто) Во сколько раз обогатился барыга Порошенко?Гуглим "Форбс Порошенко 2013" и "Форбс Порошенко 2017", открываем для себя новое.
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Очевидно, что это важный шаг для Украины в борьбе с коррупцией. Но почему то порохоботы не радуются, значит они патриоты другой страны!? На слышно их искрометных лозунгов и дурных картинок.
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Аха-ха! "Важнейший шаг". - какой пафос...
Падающий рейтинг слуг заставляет их подсуетится и выдыть на гора галиматью, представив это как борьбу с коррупцией...
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з фейсбуку :

Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8792

Pavlo Dudra Термінове оголошення. з конюшні при міністерстві виконання покарань.
Солому у вигляді гуманітарної допомоги більше не приймаємо..Немає вже куди складувати..



Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9608

Nina Lanka приветствую разумный порыв души...

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Евгений Шуруб Чудо голодания. Благо облысения. Радость плоскостопия. Да хоть обосрись на камеру.

Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9608

Дідківська Лук'янець ЛюдмилаПідтримую!Голодай!




Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9608

Aleksandr Niewisiewicz Чакра ти моя. Обнял. Цьом.

Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9608

Alyona Hudz Красивый будет! Стройный и помолодевший. Желаю удачи! Голодайте на здоровье. P.S. Надя приехала после голодовки коровкой...не будь как Надя.
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Виктор Уколов
11 ч. ·
Если спросить какое главное событие дня - сколько из нас скажет, что это разблокирование Сбербанка России, который хочет прикупить Хорошковский?
Хозсуд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал "Райффайзен Банк Аваль", как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка.Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 10 октября.Суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России Теперь понятна цель встречи Хорошковского с президентом.У руля этого банка стоит Порохняк (юрист Хорошковского) И вы еще сомневаетесь для чего задержали Гладковского? Шоу длится...
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то есть снова балаган, и на него реально ничего нет, я все правильно понял?
рейтинг СН летит в канализацию -- занялись дешевым пиаром для биомассы?
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щось в рябошапки всі за недостовірне декларування та використання службового становища під час "тендерних" (розкажіть хто небудь цим сраним "юристам", що в країні вже декілька років діє закон "Про публічні закупівлі"), отже, ПУБЛІЧНИХ закупівель, що, доречі, важко довести.
якийсь конвейєр швидкого обвинувачення заради самого обвинувачення.
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Рябошапки какое то выборочное правосудие, больше похожее на политическое преследование.Гладковский подозревается в ложном декларировании?Да неужели?
А это Рябокепка не хочет расследовать и зять Зе за задницу? странное "правосудие" у шмарклей,похоже на сведение счета.
Зеленский скрыл поместье в Италии в окружении олигархов РФ - СМИ

https://news.liga.net/politics/video/zelenskiy-skryl-pomeste-v-italii-v-okrujenii-oligarhov-rf---smi
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Про що може йти мова, якщо на момент затримання і до даного часу досі ще немає підозри про злочин, а саме затримання по 208 статті проведено без рішення суду . Вся ця історія виглядає якось дуже по зєбільному, якщо не сказати більше 😕
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