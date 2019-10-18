 Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка

Про це в ефірі 1+1 повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.
"Що буде в основі для підозри Гладковському? Перше - порушення антикорупційного законодавства - неправдиве декларування. І друге - йдеться про порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, унаслідок чого було отримано неправомірну вигоду", - сказав Рябошапка.
На запитання, чи базується це розслідування на журналістському розслідуванні про корупцію під час закупівель в "Укроборонпромі", генпрокурор відповів: "У тому числі. Інформація, яка була розкрита журналістами, використовувалася під час досудового розслідування".
"Слідство вважає, що докази зібрано повною мірою і вони є обґрунтованими для того, щоб повідомити завтра (в п'ятницю) про вчинення цих злочинів", - підкреслив Рябошапка.
Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.
У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.
А барыга-это конец стране, тем более выросший в СССР - на него 100 проц есть компромат в кгб, и он делал то что приказывал ху ло.
Нет уж, власть должна быть молодой.....
Гуглим "Форбс Порошенко 2013" и "Форбс Порошенко 2017", откпываем для себя новое.
Так.Подивимось не зчухне той замах на выхлопе,як це завжди в Украине
Баризі і підбарижникам - приготуватись!
Порохосмоктунці - продовжуєм істерикувати. Ваші істерики такі прикольні.
зебильчики, приготовили?
из вашей зарплаты ..))))
Протесты идут от общества , а не от кого то - кто платит . Я понимаю что твой воспалённый рассудок рисует другие картины , и отказывается верить что митинги не проплачены . Ты себя можешь тешить сколько угодно но - то вжэ такэ . .
Але цим словам Ви вірите беззастережно, а (наприклад) відносно винуватості Гладковського вимагаєте (і цілком справедливо) юридично обгрунтованого доведення провини.
Дивно.
..
Рыга сразу видно . До Майдана , в стране значит , всё было ОК . Майдан помешал стране развивацца ,, старая рыговская песня .
Ничого не зминыться - ШО ?? Шо ты хочешь зминыты , не понятно . Шоб небо стало зелёным , а трава голубой . ?? Ну меняй ,, сколько влезет ,не надорвись только . .
До речі, непотрібно бути футболістом, щоб розбиратися у футболі,)) Хм !! . Футболистом может и не нужно , но оборона страны это тебе далеко не футбол . Может и машиной можно управлять без практики , на основе лишь теоретических знаний . Далеко ты так заедешь . ??
Ваше заблуждение зебилы ,в том что вы свято уверены что - каждая " кухарка " сможет управлять державой ... . Вот поэтому мне и страшно видеть вас у власти . Вы взялись управлять тем в чём - не смычите . .
Взяли за шо попало, а вся катавасия Бигуса с надувными свинками и мародерством как-то испарилась.
Если ты не понял, это значит, что в реале нихрена серьезного у НАБУ на него нет. А по итогам теле-киздежа посадить нельзя.
Тупо спектакль.
Падающий рейтинг слуг заставляет их подсуетится и выдыть на гора галиматью, представив это как борьбу с коррупцией...
Pavlo Dudra Термінове оголошення. з конюшні при міністерстві виконання покарань.
Солому у вигляді гуманітарної допомоги більше не приймаємо..Немає вже куди складувати..
Nina Lanka приветствую разумный порыв души...
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Евгений Шуруб Чудо голодания. Благо облысения. Радость плоскостопия. Да хоть обосрись на камеру.
Дідківська Лук'янець ЛюдмилаПідтримую!Голодай!
Aleksandr Niewisiewicz Чакра ти моя. Обнял. Цьом.
Alyona Hudz Красивый будет! Стройный и помолодевший. Желаю удачи! Голодайте на здоровье. P.S. Надя приехала после голодовки коровкой...не будь как Надя.
Никита Кучеренко Ему полезно)))
Nik Goncharov Главное не останавливаться!
Любов Лавицька Красавчик!!!
Валентина Мотуз Супер!
Andriy Yemelin Пойду поем
11 ч. ·
Если спросить какое главное событие дня - сколько из нас скажет, что это разблокирование Сбербанка России, который хочет прикупить Хорошковский?
Хозсуд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал "Райффайзен Банк Аваль", как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка.Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 10 октября.Суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России Теперь понятна цель встречи Хорошковского с президентом.У руля этого банка стоит Порохняк (юрист Хорошковского) И вы еще сомневаетесь для чего задержали Гладковского? Шоу длится...
рейтинг СН летит в канализацию -- занялись дешевым пиаром для биомассы?
якийсь конвейєр швидкого обвинувачення заради самого обвинувачення.
А это Рябокепка не хочет расследовать и зять Зе за задницу? странное "правосудие" у шмарклей,похоже на сведение счета.
Зеленский скрыл поместье в Италии в окружении олигархов РФ - СМИ
https://news.liga.net/politics/video/zelenskiy-skryl-pomeste-v-italii-v-okrujenii-oligarhov-rf---smi