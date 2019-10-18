 Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка

Про це в ефірі 1+1 повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

"Що буде в основі для підозри Гладковському? Перше - порушення антикорупційного законодавства - неправдиве декларування. І друге - йдеться про порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, унаслідок чого було отримано неправомірну вигоду", - сказав Рябошапка.

На запитання, чи базується це розслідування на журналістському розслідуванні про корупцію під час закупівель в "Укроборонпромі", генпрокурор відповів: "У тому числі. Інформація, яка була розкрита журналістами, використовувалася під час досудового розслідування".

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"Слідство вважає, що докази зібрано повною мірою і вони є обґрунтованими для того, щоб повідомити завтра (в п'ятницю) про вчинення цих злочинів", - підкреслив Рябошапка.

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

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Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.