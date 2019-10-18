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 Законопроєкт про місцеве самоврядування в ОРДЛО буде ухвалено з урахуванням думки громадянського суспільства, - Разумков

Новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей буде ухвалено з урахуванням думки громадськості, заявляє голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Разумков заявив у програмі "Право на владу" ввечері в четвер в ефірі телеканалу "1+1".

"Я впевнений, що рамкові позиції (законопроєкту) будуть надані президентом держави, але вони будуть запропоновані Верховній Раді України, яка приєднається до процесу розробки цього законопроєкту і, що може бути найбільш важливо, до нього буде залучено громадянське суспільство", - сказав Разумков.

Він наголосив, що такі ключові законопроєкти ухвалювати без урахування думки громадськості, громадян України, неправильно, некоректно і не логічно.

Разумков зазначив, що продовжувати існуючий закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", дія якого завершується наприкінці року (31 грудня 2019 включно) "недостатньо ефективно і неправильно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий закон про порядок місцевого самоврядування на Донбасі почнуть розробляти після зустрічі в "нормандському форматі", - Разумков

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу починає діяти тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

6 жовтня 2017 року Верховна Рада продовжила на рік термін дії цього закону, який мав втратити чинність 18 жовтня 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154508
 
 
 Топ коментарі
 
Брехун. Ніякої думки суспільства ви не враховуєте. Що кажуть - те й робите.
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Понятно, арестом Гладковского хотят затмить наделение Донбасса особым статусом.
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О ДА Я УЖЕ ВЕРЮ!!
Мнение общества по ФОПам вы уже учли! ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ КАК ВЫ УЧТЕТЕ МНЕНИЕ ПО ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ!!
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Граждане Украины и не только , смотрите это видео и обязательно подпишите петицию : https://www.youtube.com/watch?v=qhOfRJ9013Y&feature=share
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Одному ли мне так тревожно на душе с приходом Зезедента? Почему их мерзопакостная команда держит всех за усыплённых идиотов, не понимающих что они хотят маленькими (именно маленькими(!), чтобы не пробудить резкого гнева общества) шажками лечь под кремлядей? Начинают нас усыплять то лёгкой скидочкой на тарифы, то открывают дела против Гладковского... Люди, очнитесь. Это наркоманское шобло сливает Украину всеми правдами и неправдами. Не дайте им ни повода, ни шанса это сделать. За любым проявлением их "добродетели" скрывается неуёмное желание поскорее капитулировать и превратить Украину в Новороссию. Эти твари уже давно стали называть закон об особенностях управления в ордло просто особым статусом. Неужели мы не понимаем, для чего они это делают? Смотрите с 1 минуты 25 секунды https://www.youtube.com/watch?v=bcdLTpFCl3U
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Брехун. Ніякої думки суспільства ви не враховуєте. Що кажуть - те й робите.
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даже если они учтут думку, то какие механизмьі ее сбора интересно бьі послушать. кроме референдум конечно, но на такой вопрос врядли на референдум раскошелятся.
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проведуть "соцопитування" десь хз де і скажуть, що думка така як їм треба
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Понятно, арестом Гладковского хотят затмить наделение Донбасса особым статусом.
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Eduard Dolinsky
11 год ·

39 членов Конгресса США во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом (Max Rose) обратились к Госдепартаменту США с требованием включить батальон Азов в список террористических организаций.
Это означает, что в случае включениях в список, политические структуры Азова, в том числе Национальный корпус, будут также объявлены в США вне закона.
В данный момент в список террористических организаций Госдепа входят, например, ливанская Хезболла, палестинская Хамас и колумбийская FARC.
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Gды обратились))) видать коломойша обиделся за чучело
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«Заявления конгрессвумен Омар очень оскорбительны для евреев, в том числе и меня», - заявил член палаты представителей США, демократ Макс Роуз.
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https://novorosinform.org/792514

Вот отсюда ты это скопипaстил? новоросс, ****, информ. орг.

А само это существо, едуард долинский, - такое же антиукраинское дерьмо, как Монтян, только красится под защитника прав евреев.
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так и хочется процитировать задорнова, но я хз, может ты дальтоник и не видишь синего цвета гиперссылки и не можешь ее соответственно открыть...а над больными грех смеяться
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О ДА Я УЖЕ ВЕРЮ!!
Мнение общества по ФОПам вы уже учли! ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ КАК ВЫ УЧТЕТЕ МНЕНИЕ ПО ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ!!
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голосував за ЗЕ, готуй гроші на касовий апарат для ФОП, та на обслуговування.
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Какое ***** ордло . Создавайте снайперские групы . и ложите за каждого нашего троих .
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Учтено у них фсе. Как будем учитывать? По методу FILO или FIFO?
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Ага. Вы уже и "формулу" подписали с "учетом", и ФОПов давите по их же "многочисленным просьбам"!
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Дивлячись на Разумкова, Зеленського, Гонтарєва, хто там ще, і іншу так саму сірість мишину, можна сказати "молода безперспективна команда"
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Багатоходівка. Спочатку на фіктивних виборах обирають сєпарню. Потім сєпарня одноголосно голосує за приєднання до братського народу. Кого цей Піноккіо розводить, це "громадянське суспільство" - це пригодовані чмошники та холуї з громадських рад при міністерствах та місцевих державних адміністраціях.
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Українці дурні як сало... ви чи не бачите як сіоністи нам педалі розводять напару з путлєром?
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Брехливий зебіл. Про які речі ти говориш.Ви не тільки не слухаєте людей, особливо авторитетних і розумних.а і в залі ВР часто голосуєте ЗА тільки СН, а всі інші депутати ні. За вас проголосувало всього 20% від кількості виборців, а ви монополізувли і узурпіровали всю ВР. Брешете весь час,о собливо ,що народ за вас---повторюю за СН проголосувало 6,3 млн із 27.8млн виборців. . Плачевно все для вас закінчиться ,якщо так будете себе поводити.
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В общем он сам не понял ШО Ляпнул. Я от туда. Там уже вырастили целое поколение которое ненавидит Украину.

Выбор ОДИН ----- БЕТОННЫЙ ЗАБОР И МИННОЕ ПОЛЕ. Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков - Цензор.НЕТ 7216
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Цей закон до сраки. На Думбасі умов для його застосування не буде.
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Прийняті закони легалізують бандустани зі сторони України і тепер будуть тепер ставити Україні вимоги, самі ж бандустанці не раз висловлювали свою думку (матом) стосовно України і всього.
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Что-то о Билецком ничего не слышно......
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А как будет учтено мнение гражданского общества - Вече соберёте?
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Осоьобый статус Лугандона может быть только помойка вне зависимости от мнения зелёных шмарклей.
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Да, кстати, если мы считаем жителей ОРДЛО полноправными гражданами Украины ( а это заявляется на самом высоком уровне), то необходимо, по этой логике, учитывать и их мнение. Каким образом это будет реализовано?
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В психушке тоже наши люди живут но им ножи, вилки и тем более садиься за руль никто не даст. Пока есть линия фронта мнение окупантов как и тех кто порвал свой украинский паспорт и получил паспорт ордиловца, нас мало волнует. Вот например рядом возле меня живут беженцы из ОРДЛО так они голосовать могут и хотят вернуться в свой Донецк когда оттуда выгонят расийских нацистов убивающих даже детей.
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Не так все просто.... Пункт о проведении переговоров с представителями ОРДЛО по договору об особом статусе есть в Минских соглашениях.... Думается, европейцы будут настаивать на его выполнении...
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А представителей,кто назначил,Гиркин с Бородаем?Як сам Гиркин и сказал,що назначил нарика Пономарёва народным мэром.
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Да я не против минских соглашений. Выводите росийские войска с Дебальцево и приступим к первому пункту минских соглашений. Кстати в минских соглашениях есть только упоминание об ОРДЛО и никаких ДЫРЫ-ЛЫНЫРЫ там нету. А как мое мнение так нужно разделить то ОРДЛО между соседними областями тем более там уже ничего не осталось кроме массовых захоронений и разграбленых и вывезеных на Рашку заводов и забыть как плохой сон.
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И на всякий случай сумки собери на Ростов.
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Гражданин Разумков прямо намекнул что осаободит Торнадо .
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Для початку потрібно Україні відновити Конституційний порядок на цій території і публічно про це об'явити, ну а потім придумувати їм закони. А так, з таким же успіхом можна приймати закони для Бангладеш чи Бантустана. Бо будуть ще й з ВР в світі сміятися
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Как вы уже надоели со своими выборами на окупированных территориях. Вы сначала освободите те территории, наведите порядок, зачистите всю нечисть а потом и выборы через год-другой можно проводить, когда все люди бежавшие от войны вернутся в свои дома а не так что голосовать будут только сепары которые сидят на местах. Ато как то смешно даже смотреть как Зештанмаер в бронике в перископ выглядывает из бункера в сторону Донецка, боясь высунуть даже голову и собирается выборы там проводить.
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Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков





вынесут их впередногами.
однозначно.




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то есть весь биоматериал прийдется закопать.
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Нужно провести референдум, если вам, слугам народа, недостаточно мнения 73% населения, высказанного на выборах.
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с учетом мнения гражданского общества не может быть принято никакого особого статуса в ОРДЛО . Все особые - в Ростов!
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это очень важный посыл от власти. когда принимали текущий закон никто и не помышлял осуждать его с общественностью, принимая его не посчитались даже с погибшими в тот день солдатами, приняли вражеский закон, преподнеся это предательское действие, - во имя Украины! как во времена Христа, иудеи мостят Голгофу, просят весь век прощения и беззаветно служат Люциферу.
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Интересно, что он подразумевает под словом "гражданское общество"? В минских соглашениях говорится, что этот закон должен быть согласован с ОРДЛО - может оно тоже включено в "гражданское общество"?
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Нет не включено.
Хотя запад настаивает на обратном.
Лучше бы они признались что оказывают давление на Украину по этому вопросу.
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А закон о самоуправлении, принятый в рамках децентролизации, им не подходит? Отдельный закон для моральных уродов с расширеными полномочиями для них? Особенные? Ну то, что кушают они ж..й, а какаят ртом, естественно делает их особенными.А, что еще особенного в них?
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Словосочетание: гражданское общество... Это, как жирное сало, мокрая вода, аморальное преступление, гуманное человеколюбие...
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лакеи - а примитe сегодня...
Украина завтра вам все ответит.
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Ну если с учётом мнения общественности, то "самоуправляться" Лугандон должен только так:
Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков - Цензор.НЕТ 2325
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Одне питання,а напуя Україні той Лугандон?
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Как же вы .......надоели со своим Лугандонским ЛГБТ. Просто надо назвать вещи своими именами .Параша захватила Лугандон , или пусть выводит ихтамнетов , или сами пусть вошкаються с ними. А пока идут обстрелы , должна быть полная блокада😐 Для этого надо закрывать Минск и переходит к Будапештскому формату😐
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там нет с кем договариватся параша включает дурака она не сторона конфликта договаривайтесь со своими типа то есть боевиками и повлиять то что обстрелы они не могут то апалченцы и шо ты им сделаеш?-Донбасский тупик. Не с кем договариваться
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"Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"-а за что им такая привелегия?чем они лучше чем Днепровская Одесская облась?из за того что там кацапские боевики шантажируют и так хотя и Разумков и компания говорят ок сделаем как хотят боевики российсие и какая общественность тратить деньги на референдум после того как 90% решит ручная ЦВК?А формулу втихаря Кучма с разрешения слуги народа и Зе почему не спросили у общественности ?подписали и даже не сказали из кацапских СМИ узнали и то думали фейк у них как обычно но оказалось правдой
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А почему закон о ФОПах приняли без обсуждения с общественностью?
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Дайте угадаю, а общество поддержит их решение на 99%, об этом скажут на канале Г+Г
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Бачили очі шо купували?
Їжте хоч повилазьте!
Законопроєкт про місцеве самоврядування в ОРДЛО буде ухвалено з урахуванням думки громадянського суспільства, - Разумков - Цензор.НЕТ 3984
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