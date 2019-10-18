 Законопроєкт про місцеве самоврядування в ОРДЛО буде ухвалено з урахуванням думки громадянського суспільства, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Разумков заявив у програмі "Право на владу" ввечері в четвер в ефірі телеканалу "1+1".
"Я впевнений, що рамкові позиції (законопроєкту) будуть надані президентом держави, але вони будуть запропоновані Верховній Раді України, яка приєднається до процесу розробки цього законопроєкту і, що може бути найбільш важливо, до нього буде залучено громадянське суспільство", - сказав Разумков.
Він наголосив, що такі ключові законопроєкти ухвалювати без урахування думки громадськості, громадян України, неправильно, некоректно і не логічно.
Разумков зазначив, що продовжувати існуючий закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", дія якого завершується наприкінці року (31 грудня 2019 включно) "недостатньо ефективно і неправильно".
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу починає діяти тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".
6 жовтня 2017 року Верховна Рада продовжила на рік термін дії цього закону, який мав втратити чинність 18 жовтня 2018 року.
11 год ·
39 членов Конгресса США во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом (Max Rose) обратились к Госдепартаменту США с требованием включить батальон Азов в список террористических организаций.
Это означает, что в случае включениях в список, политические структуры Азова, в том числе Национальный корпус, будут также объявлены в США вне закона.
В данный момент в список террористических организаций Госдепа входят, например, ливанская Хезболла, палестинская Хамас и колумбийская FARC.
Вот отсюда ты это скопипaстил? новоросс, ****, информ. орг.
А само это существо, едуард долинский, - такое же антиукраинское дерьмо, как Монтян, только красится под защитника прав евреев.
Мнение общества по ФОПам вы уже учли! ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ КАК ВЫ УЧТЕТЕ МНЕНИЕ ПО ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ!!
Выбор ОДИН ----- БЕТОННЫЙ ЗАБОР И МИННОЕ ПОЛЕ.
вынесут их впередногами.
однозначно.
Хотя запад настаивает на обратном.
Лучше бы они признались что оказывают давление на Украину по этому вопросу.
Украина завтра вам все ответит.
Їжте хоч повилазьте!