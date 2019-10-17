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Все про:закон (773) Зеленський (3285) будівництво (424)

 Зеленський підписав закон про зміну будівельних норм

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві", ухвалений Верховною Радою 3 жовтня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Документ розроблений з метою удосконалення нормування у будівництві, створення умов для запровадження інноваційних і прогресивних будівельних технологій, а також поліпшення інвестиційного клімату й пожвавлення ділової активності у будівництві.

Попередні будівельні норми здебільшого мали розпорядчий характер і були надто зарегульованими, не дозволяючи прозоро та швидко впроваджувати нові технології та матеріали", - йдеться в повідомленні.

Закон передбачає три методи нормування у будівництві – параметричний, розпорядчий і цільовий.

Розпорядчий метод нормування не надає альтернативи та полягає в поелементному описі будівельного об'єкта, відповідно до якого пропонуються рішення, конструкції, матеріали, робочі характеристики тощо. На цьому методі засновані радянські Державні будівельні норми (ДБН).

Параметричний метод – спосіб встановлення вимог, який передбачає визначення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об’єкта нормування у будівництві. Параметричний метод набув поширення в економічно розвинених державах (країни ЄС, США, Канада, Японія тощо).

Цільовий метод є перехідним і включає елементи розпорядчого та параметричного методів. Вибір методу нормування здійснюється з огляду на особливості об’єкта. Водночас перевага надається параметричному та цільовому методам.

"Реалізація норм цього закону сприятиме спрощенню процесу розробки, затвердження та застосування будівельних норм, лібералізації будівельної галузі, а також поліпшенню цінової кон’юнктури на ринку нерухомості", - зазначили в Офісі президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154507
 
 
 Топ коментарі
 
А якщо прорабом поставити клоуна, і помічниками йому клоунів - який метод треба застосувати, щоб щось збудувати?
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Бляха, а як він осилив прочитати цей закон?
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И швец и жнец и на рояле игрец , просто уникум какой то.
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Наприклад ось зараз кладуть асфальт - поверх старого насипають і зверху трошки пригладжують, виходить з самого початку горбкувате. Це по якому методу?
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Наприклад - будують квартал, чи просто якийсь монолітнобетонній будинок, або й цегляний - на вигляд - як будівельне сміття. Який це метод?
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Тут що усі будівельники? Запитайтесь у них, і взагалі розберіться у темі, якщо вам так цікаво)))
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а тобі не соромно жити у країні, де будують будівельне сміття?
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Всякую муйню подписывает, а вот улучшить нашу жизнь кардинально этот еврей всё никак не хочет. Может он улучшать и не будет?
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А якщо прорабом поставити клоуна, і помічниками йому клоунів - який метод треба застосувати, щоб щось збудувати?
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Ого, оце підписав... А він щось в цьому шарить, бо я не будівельник. Це добре чи ні?
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Граждане Украины и не только , смотрите это видео и обязательно подпишите петицию : https://www.youtube.com/watch?v=qhOfRJ9013Y&feature=share
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Бляха, а як він осилив прочитати цей закон?
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И швец и жнец и на рояле игрец , просто уникум какой то.
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ДБН щодо регламентації площі прибудинкових територій вони навряд поміняли. Як було за царя гороха так і лишилося. Що старе гівно, що нове ніколи проти інтересів забудовників не попре.
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Ну да---очень вовремя. Сначала 20 лет лупили отдельно стоящие 20-этажки в старых центрах городов, а теперь СниПы менять!
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Как вы правы. Весь красивый центр Киева засорили высотками , как бомбами.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ линия высоты , как в Вене, не соблюдается. Строят Кто что хочет. Типичность киевской застройки не соблюдается. - скоро китайские Пагоды начнут на крышах " киевских тортов" городить
Полный город заезжих архитекторов из всяких мухосрансков. Градостроительный совет МАСТИТЫХ АРХИТЕКТОРОВ РАЗОГНАЛИ - некому даже сказать АВТОРИТЕТНОЕ НЕТ наглым застройщикам
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это видима под влиянием "самостроя" на высотке на Хрещатике...?!
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