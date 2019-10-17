 Зеленський підписав закон про зміну будівельних норм

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Документ розроблений з метою удосконалення нормування у будівництві, створення умов для запровадження інноваційних і прогресивних будівельних технологій, а також поліпшення інвестиційного клімату й пожвавлення ділової активності у будівництві.

Попередні будівельні норми здебільшого мали розпорядчий характер і були надто зарегульованими, не дозволяючи прозоро та швидко впроваджувати нові технології та матеріали", - йдеться в повідомленні.

Закон передбачає три методи нормування у будівництві – параметричний, розпорядчий і цільовий.

Розпорядчий метод нормування не надає альтернативи та полягає в поелементному описі будівельного об'єкта, відповідно до якого пропонуються рішення, конструкції, матеріали, робочі характеристики тощо. На цьому методі засновані радянські Державні будівельні норми (ДБН).

Параметричний метод – спосіб встановлення вимог, який передбачає визначення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об’єкта нормування у будівництві. Параметричний метод набув поширення в економічно розвинених державах (країни ЄС, США, Канада, Японія тощо).

Цільовий метод є перехідним і включає елементи розпорядчого та параметричного методів. Вибір методу нормування здійснюється з огляду на особливості об’єкта. Водночас перевага надається параметричному та цільовому методам.

"Реалізація норм цього закону сприятиме спрощенню процесу розробки, затвердження та застосування будівельних норм, лібералізації будівельної галузі, а також поліпшенню цінової кон’юнктури на ринку нерухомості", - зазначили в Офісі президента.