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Все про:Ахметов (379) Новинський (235) Метінвест (28) Сергій Головньов (1)

 "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов

Редактор БізнесЦензор Сергій Головньов оприлюднив інформацію про те, що "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського намагаються всіма способами не допустити ухвалення закону 1210, який збільшує ренту за руду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Головньов зазначив: "Зараз "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського, використовуючи будь-які методи, намагається "збити" законопроєкт 1210, щоб не допустити підвищення ренти на руду.

У чому сенс змін? Проєкт закону підвищує ставку ренти з 8% до 10%. Але це не головне. Сьогодні рентою обкладається собівартість видобутку "сирої" руди, яку показують гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК).

Проєкт закону пропонує змінити податкову базу - брати 8% не з собівартості тонни видобутої руди, а з ціни тонни залізорудного концентрату (ЗРК).

Така норма змусить платити в бюджет додаткові гроші "Метінвест" Ахметова і Новинського (понад 60% видобутку руди в країні), "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) індійця Лакшмі Міттала і Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Компанії всіх цих шановних людей за 2018 рік показали хороший прибуток. Як видно на графіку (дані ДФС) підприємства всіх трьох товаришів увійшли в ТОП-10 найприбутковіших компаній 2018 року. Детально можна почитати тут

Співрозмовники в Кабміні розповіли, що Метінвест і АМКР "добігли" до заступника голови офісу президента Юлії Ковалів, протеже "друга всіх олігархів" Бориса Ложкіна. І ось уже Данило Гетманцев говорить про те, що щодо 1210 ще потрібно "провести консультації".

А щодо ФОПів ви не хотіли "провести консультації"? Ви в турборежимі приперли до стінки мільйони людей, які самі постворювали собі робочі місця і, так, недоплачують податки, бо нічого не отримують за ці податки.

Ви, як завжди, почали з пресу мільйонів самозайнятих, обіцяючи, що все буде справедливо і у вас є хомут для п'ятірки "великих шахраїв" - у вас є 1210. Але потім, погіршивши життя великої кількості українців, не маєте яєць змусити корпорації теж платити справедливі податки.

Вдумайтеся, рента, сплачена ГЗК за 2018 рік - 2 млрд грн. Це лише 7% від їхнього чистого прибутку. Детально про це в нашій нетлінці.

Метінвест і АМКР топлять за робочі місця. Добре. Можна зробити по-іншому. Я нарахував чотири способи зменшення надприбутків ГЗК на користь держави.

  1. Підвищення ренти, що пропонує 1210.
  2. Скасування повернення ПДВ на експорт ЗРК. 20% від вартості експорту сировини підуть державі.
  3. Вирівнювання класів вантажів УЗ. Руда належить до 1-го тарифного класу з 4. Тобто, тариф на її перевезення один із найнижчих (нижче тільки для позакласних вантажів). Вирівнювання класів призведе до того, що частина надприбутків ГЗК піде на ринковий тариф для перевезення руди, який зараз, фактично, дотує держава. УЗ на ці гроші підвищить зарплату своїм працівникам, закупить локомотиви і рейкові автобуси для "Бориспіль-Експрес", нарешті.
  4. Запровадження експортного мита на вивезення руди.

Про останній пункт скажу докладніше. В Україні є повний аналог такого мита - 58 євро на експорт тонни металобрухту.

Лом - це сировина для метпідприємств. Таких як Метінвест і АМКР. Саме вони, спільно з "Інтерпайп" Віктора Пінчука, "Дніпроспецсталь" VS Energy і іншими проштовхували це мито через "радикала" Віктора Галасюка.

Обмежуємо вивезення сировини, щоб стимулювати її переробку всередині країни. Що ж, здорова думка. Давайте так само вчинимо з рудною сировиною.

І з приводу робочих місць. За останні місяці в Україні зупинили роботу два метзаводи: "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ) Олександра Ярославського і "Дніпровський меткомбінат" (ДМК), який належить ІСД Сергія Тарути, але фактично контролюється менеджерами Метінвесту через великі борги.

Борги ДМК перед Метінвестом утворилися, зокрема, за рахунок поставок руди. У ІСД не мають своїх джерел сировини. Останнім часом Метінвест "юзав" ДМК за толінговою схемою - поставляв сировину, забирав і продавав продукцію.

ДМЗ і ДМК спеціалізуються на виробництві квадратної заготовки. За півроку ціна цієї продукції на світових ринках знизилася з $450 до $380 за тонну. Собівартість виробництва на ДМЗ - близько $400.

Чому ці підприємства виявилися неконкурентними? Три прості причини: зміцнення гривні, дорога руда і підвищення вартості електроенергії - привіт ДТЕК Ріната Ахметова.

Адже Ахметов не продасть Ярославському руду нижче ціни імпортного паритету. Краще він продасть руду за кордон, а Дніпропетровська область залишиться без кількох тисяч робочих місць.

Те саме стосується ДМК. Коли, через світову кон'юнктуру, вигідніше стало продавати руду, а не квадратну заготовку, Метінвест зупинив найменш цінний для нього актив. Тим більше, він йому не належить, а є в управлінні.

А потім Метінвест і АМКР кричать про те, як вони хочуть зберегти робочі місця. Авжеж.

А уявіть, що в Україні діє мито на експорт руди в розмірі, припустимо 5 євро з тонни - за аналогією з ломом. Тоді Метінвесту було б вигідніше поставити руду на ДМК і ДМЗ, замість того, щоб "виштовхувати" її за кордон.

Тоді доходи будуть у багатьох українців, а не в одного Ахметова. Але ж це дуже погана реформа. Правда?"

Метінвест Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154506
 
   
 Топ коментарі
 
Плюс налоги хотят считать не с себестоимости руды, а с "рыночной цены", то есть Ахметку бьют его же оружием. Ведь пять лет втирали что тарифы зависят не от себестоимости, а от цен на рынке - теперь и налоги по этому принципу заплатят.
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Вот именно
Руда как и любые недра принадлежат народу Украины а наживаются на ней Ахметов и Новинский

10% вообще-то тоже мало
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Всего на 2% повышают ставку а твари уже воют. А как народу на 1000% подняли цену на газ и на 500% на свет, 300% на автомобили, так ничего страшного, рабы здюжат и заплатят. Пора Ахметову и Новинскому уже выдать клетчатое одеяло.
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Цензору наверное не заплатили за размещение сотен мнений экспертов Аметова против этого закона. Дали заднюю.
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главное, чтобы беня коломойский мог не только э/э поставлять из рашки по двойной цене, но и руду..
Да и посмеяться над зебилами Кривбасса - в удовольствие))
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Повышайте. Вперед. А мы глянем. Представление будет куда более ярким, чем в квартале, билеты на который с большим энтузиазмом распространяются Юзиком в Раде..
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Надо запасаться попкорном и наблюдать как избирателей Зеленского станут сокращать и отправлять в неоплачиваемые отпуска по причине сокращения производства! Главное-валите все на "папередников"!
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Я лучше Всех знаю ахметку, пришлось пережить от него "прессинг".
ахметка уголовник поганый.
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И в число тех самых "любые средства" входит сайт "Цензор", где всю прошлую неделю за день по десятку "экспертов" от Ахметова печатали.)
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Вот именно
Руда как и любые недра принадлежат народу Украины а наживаются на ней Ахметов и Новинский

10% вообще-то тоже мало
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Плюс налоги хотят считать не с себестоимости руды, а с "рыночной цены", то есть Ахметку бьют его же оружием. Ведь пять лет втирали что тарифы зависят не от себестоимости, а от цен на рынке - теперь и налоги по этому принципу заплатят.
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Марганцевая руда не считается рудой и не принадлежит народу Украины ренту на неё категорически нельзя повышать?
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то бенино)) а зебилам строго-настрого запретили даже упоминать его бизнес на форумах "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 2395
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Ах вон оно что, а я балалалайку читаю и думаю, а может и правду она пишет, а не просто топить за бизнес спонсоров ! а она да, никогда не упоминает, того , кого нельзя упоминать
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Идиот, где в законе исключение для марганцевой руды, или каких-либо других руд? "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 4534
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А какое ты у ним имеешь отношение, что так жопу рвешь?
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Сколько етот Ахметов сожрал из государства миллиардов долларов дотаций и помощи направленой для модернизации своих предприятий. Деньги разворовал и ничерта не сделал а теперь визжит что не хочет платить за пользованее народным достоянием и ресурсами принадлежащими народу. Закройте его на пол года в СИЗО пускай посидит подумает и поперестукивается с свои соседом Паршивским.
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незрозуміло написано, чи то додатковий податок, чи заміна об'єкту оподаткування.
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Всего на 2% повышают ставку а твари уже воют. А как народу на 1000% подняли цену на газ и на 500% на свет, 300% на автомобили, так ничего страшного, рабы здюжат и заплатят. Пора Ахметову и Новинскому уже выдать клетчатое одеяло.
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какое нахрен одеяло!!!! Веревку и мыло и дело с концом!
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Читать не ваше, а уж о понимать речь не идёт вовсе. Меняется база налогообложения.
Это как хлеборобы бы платили с себестоимости пшеницы, а переделали на себестоимость муки.
Если окажется, что перестарались, то дыра в бюджете будет знатная.
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дыра - это еще ерунда.. Будет ржачно наблюдать, как в Кривбассе выкинут тысяч 50 зебилов на улицу....
А Центр розумкова" потом напишет что поддержка моники Зе в Кр.Роге достигла 146% "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 3108
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Да пускай будет дыра, меньше сепарам мосты и дороги будут строить и дотаций Косюкам, Фирташам и Ахметовым давать. Да прям там голодать сепарские гниды Ахметов с Новинским будут. Нужно вообще ввести пошлину на вывоз полуфабрикатов и запрет на вывоз руды. Почему олигофрены качают украинские народные ресурсы, загрязняют своими заводами наши города что люди страдают тяжелыми болезнями вплоть до рака, и не хотят платить ни копейки налогов в бюджет.
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и при этом бене коломойскому - опустили цену на э/э в ПЯТЬ раз.. до 0.57грн/кВт-ч...
Эпоха зубожиння закончилась - компенсация за счет бюджета Украины... "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 3186

Порошенко наверняка виноват "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 3186
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Не надо врать, суд лишь оставил ту скидку которую Беня платил при Пете. Никто ему цену не понижал.
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зебилы.. какой "суд оставил скидку"? "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 6650
Тебя снова г+г наи*пало.. "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 3832
"Никопольский завод ферросплавов", "Запорожский завод ферросплавов", "Покровский ГОК", "Марганецкий ГОК" и "Днепроазот", контролируемые олигархом Игорем Коломойским, добились судебного решения, устанавливающего льготные тарифы на электроэнергию.
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зебил.. у вас чебурнет заглючил? "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 7032/
и где вас таких только тупых набирают.. Жми на ссылку, зебил "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 1149
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вот это, зебил - называется ССЫЛКА.. И в тексте она подсвечена синим цветом
https://www.depo.ua/ukr/money/ferosplavni-zavodi-kolomoyskogo-shantazhem-sudu-vibili-sobi-pilgovi-tarifi-na-***************-201908021005889
в твоей кацапетовке в курсе, что есть Гугл и вообще - сейчас 21 век, и в инете найти легко всё?) или ты сидишь перед "валшепным зеркалом", и как мавпа - жмешь на кнопочки? "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 7120
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ты меньше г+г смотри.. а то снова орать будешь про "гражданскую войну в Украине""Нікопольський завод феросплавів", "Запорізький завод феросплавів", "Покровський ГЗК", "Марганецький ГЗК" і "Дніпроазот", контрольовані олігархом Ігорем Коломойським, домоглися судового рішення, що встановлює пільгові тарифи на електроенергію.Про це йдеться в Ухвалі Окружного адміністративного суду міста Києва від 1 серпня 2019 року, передає "Депо"."Змінити забезпечувальну міру: зупинити дію Постанов НКРЕКУ від 07.06.2019 року №954" Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП "Укренерго" на II півріччя 2019 року" та №955 "Про встановлення тарифу на послуги диспетчерського управління ДП "Укренерго" на II півріччя 2019 року по відношенню до акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів", АТ "Запорізький завод феросплавів", АТ "Покровський ГЗК", АТ "Марганецький ГЗК" і АТ "Дніпроазот", - йдеться в постанові суду.Як раніше повідомлялося, феросплавні заводи Коломойського через суд призупинили дію тарифу "Укренерго" на липень чим повністю заблокували виплати по "зеленому" тарифу.Повторний же позов щодо аналогічних тарифів на серпень суд не задовольнив, після чого адміністрація заводів привезла до Києва близько тисячі працівників, які провели мітинги біля "Укренерго" і НКРЕКУ з вимогою встановити пільгові тарифи для своїх підприємства. Як повідомляли ЗМІ, робочим платять за участь у мітингу з 600 грн на добу.Нагадаємо, в 2012-2012 роках шляхом масових звернень до держорганів, аналогічних акцій протесту, шантажу влади і навіть демонстративного звільнення частини співробітників підприємства Коломойського отримали пільгові тарифи на електроенергію при уряді Азарова.
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"Метинвест" Ахметова и Новинского, используя любые методы, пытаются не допустить принятия закона, повышающего ренту за рауду, - "Метинвест" Ахметова и Новинского, используя любые методы, пытаются не допустить принятия закона, повышающего ренту за рауду, - Головнев - Цензор.НЕТ 5734 что такое РАУДА?
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Раунда. Раунд такой то, кто кого, и до нокаунда , пока в отключку не свалятся
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всех этих "уважаемых" людей народ Украины хотел бы видеть рядом с пашинским
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Пока в стране существует такой класс как олигархи то ничего хорошого не будет. Они и этих новых купят. Как говориться: "Нет людей которых нельзя купить, есть люди которым мало предложили". Вот Гетманцеву уже видимо уже хорошо предложили.
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Все четко изложено, повышение ренты на 2% это просто ерунда, и про обложение импорта наравне с ломом тоже очень дельно. Тупо вывозят невосполнимое сырье для зарубежных заводов а бюджет с этого получает копейки с ренты.
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...брать 8% не с себестоимости тонны добытой руды, а с цены тонны железорудного концентрата (ЖРК).



разница в цене в ТРИ раза.. между рудой и ж/р концентратом.
Тем не менее - пусть повышают)
Зебилы Кривбасса должны познать весь кайф от их выбора
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Это будет интересное представление...
Мы собственными глазами увидим, как разрушится целая отрасль экономики.
Но согласен ЗЕбилы должны ощутить все на себе.
А если, вернут Коломойскому - Приват, то МВФ денег не даст.
Отсутствие кредитования + остановка металлургии = 100% дефолт уже к 3 кварталу 2020 года.
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Угу. И доляр по 100 будет и путиннападэ... Уже слышали. Иди возьми два боярышника, заслужил. "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 4851
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"Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 2886 ты, главное, погромче поддерживай слуг урода и монику Зе))
И помни - это ты их выбрал.. и ты в ответе за ВСЕ действия зелени+Ко...
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забрать все нахрен у этих пид...ов, воров, убийц, в гос собственность и все решится в пользу государства! Это стратегические объекты и собственниками является народ Украины, а не кучка выродков!
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Причём много мозгов чтобы заниматься добычей ресурсов не нужно. Это не конкурентный продукт создавать для мирового рынка. Ресурсы всегда купят главное чтобы цена устраивала.
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Да про всех олигархов. Я их даже бизнесменами не могу назвать. Есть ли у наших олигархов хоть один бренд чего-то известный во всём мире? Я не могу не одного привести в пример. Разве что Рошен у Порошенко, который хоть как-то известен за приделами Украины но и то кроме Рошена он во многие сферы запустил свои щупальца, и по факту такой же олигарх как остальные. Олигархи практически ничего не создают они только выкачивают ресурсы, и деньги из страны.
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ВСЕ вернуть в госсобственность!Все крупные , стратегические предприятия экспортеры, импортеры, энергетика, металлургия, крупные шахты, и т.д ... Тем более что эти выродки их забарали за бесценок, украли у страны дважды, в первый раз когда бандитизмом занимались, сторой когда предприяти под себя подмяли
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Это напоминает старый одесский анекдот:-" Фима,у тебя есть деньги,шоб так себе вести?" Если у тебя таки есть деньги-можешь начинать национализацию!
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Что характерно, порохомразь дует с ахметкой в одну кожаную дудку
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Рыжий таракан ничего не создает. Он тупо пользует недра. Пока Украина будет страной с олигархической формой правления,не помогут ей никакие реформы.
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Ну хоть кто-то более объективно сделал анализ на цензоре
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Металолом благодаря Парашенку, который ввел на него пошлину Ахметов уже задаром получает а ему все еще мало. Мне ето все напоминает Ахметовские Обленерго. Визжит что они убыточные но упорно скупает их пачками и уже стал монополистом. Притом еще хватает денег финансировать боевиков на дамбасе. Пора етих гадов уже в зоопарк вместо обезьян садить.
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Так он же и нифига в эти облэнерго и не вкладывает. Делает ремонт, только когда уже брандспойт бьет. Тупо вампир,высасывает все ,ничего не отдавая.
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Вот именно. Ни копейки не вкладывает только выкачивает бабло. Киевобленерго ето же страх и ужас что творится. Мало того что никогда нет в розетках 220В, максимум 200 ато и 180 отчего и счетчики горят и техника с лампочками долго не выдерживает, так еще людям на частный дом не дают провести больше 5кВт и ставить двухтарифные счетчики, ссылаясь на то что линии старые и не хватает мощностей. Зато за бугор нашу електроенергию продают вдвое дешевле якобы излишки продают. Дошло до того что за месяц 3 раза рвались провода в одном и том же месте. Приежали монтеры и етот рваный провод обратно присобачивали и он через неделю опять рвался. В очередной раз когда етот провод порвался люди взяли его и спрятали думая что монтеры новый поставят. Ага. Держите карман шире. Приехали монтеры и сказали пока не вернут старый провод никто ничего ремонтировать не будет, так как новых проводов им не выдают и в результате обратно его поставили. И ето не какие то ***** а пригород Киева с новыми домами и застройками.
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Бизнес по-украински... Похожая история с общественным транспортом в городах где есть частные перевозчики. Перевозки уже давно подмяты людьми близкими к власти, и никого туда нового не пускают. Переодически подымают стоимость проезда мотивируя это тем что они убыточные. Но по факту там сверхприбыли а ещё с большим перегрузом ездят, маршрутки сами разбитые, их нормально не ремонтируют, новые не спешат покупать, и в них даже не убирают. К тому же всегда найдутся те кто готов возить в половину дешевле и им это будет выгодно. Но кто же их туда пустит...
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Ахметов и Новинский связаны с русской мафией и русскими спецслужбами! Их должны арестовать!!!
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Ахметов - уважаемый бизнес-партнер народного Президента Петра Алексеевича, думай что пишешь, кацапский провокатор!
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Все замечательно! Мы все тоже как и Цензор за повышение налогов Ахметову и Новинскому! Но,почему только им? А почему Бизнес Цензор не топит за то,что бы Государственная де -юре Укрнафта стала платить дивиденды государству а не Коломойскому? Почему Бизнес Цензор с такой же страстью не топит за увеличение налогообложения Коломойского, Пинчука,Суркисов,Фуксов? Слабо,Бизнес Цензор?
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лучше бы вы требовали зарплаты повысить, придурки
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Могу сказать вам одну простую вещь. Я не специалист в экономике и я - не специалист по налогам. Я, всего лишь , инженер-конструктор, который работает на фирме, которая работает (в том числе) на горно-рудно - промышленный комплекс(наверное это так можно назвать). И хочу сказать вам следующее: Если заглохнет эта отрасль, ну, притухнет из-за налогов, то алигархи жить хуже не станут. Просто рабочие будут меньше получать. Это же как в анекдоте:
-Папа, папа, тебе уменьшили зарплату, теперь ты будешь меньше пить?
Нет, деточка, теперь ты будешь меньше есть.

Вот и вся суть их конченного законопроекта.
если бы эти свиньи действительно хотели что то изменить - они могли бы просто повысить налог на физических лиц с большим достатком. Ведь это - так просто. но тогда - большие налоги платили бы не только владельцы мет комбинатов, но и всякие там чмыри из 95 квартала - а это, судя по всему, зеленым мразям - ох как не хочется.
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Странно что нету ни одного упоминания про "уважаемого" Коломойского который так же владеет ГОКами... Или этот наивный редактор думает что Беня прям таки радуется этому закону и первым будет платить налоги? Это все скорее похоже на шантаж от Бени и ко, что бы Ахметов и другие поделились или продали ему часть бизнеса.
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а закон составлен так, что НЕ касается ГОКов бени)
Так что всё кошерно: предприятия бени коломойского не должны платить за "народное добро"(как орут зебилы) "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 9047
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это цирк. в тихую сговорились, вы поднимите на 2%, а мы поплачем и пусть думают какие вы хорошие, а мы плохие( так вам, так!..) главное надо скрыть от них сколько мы уже стырили и сколько еще раз добродушный народец выручит нас. пусть 2% обсуждают, - как прилет марсиан.
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Ещё один читатель.
Было 8% от 30, а станет 10% от 90. Тут любое предприятие столкнется с офигенным проблемами роста себестоимости и падения конкурентоспособности. Но пусть экспериментируют кухарки. Бабушка плохого не посоветует.
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надо с каждого миллиарда гривен ими ,,заработанного,, брать 55%. а с каждого миллиарда долларов брать 80%. и все наладится, олигархия быстро сойдет с олимпа власти и займет свое место. горнорудная и угольная промышленность это черная дыра для простофили и золотая курица для спеца от производства.
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"Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов - Цензор.НЕТ 9699 а лучше - "отнять и поделить!"..
 каждому зебилу - по балалайке, а зебилке - по губозакаточной машинке.. И шоб моника никому и ничего не был должен...
И тогда наступит рай в Украине
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Пусть платят гниды сепарские. Привыкли шакалы народные ресурсы (по Конституции) на шару добывать и вместо загрузки заводов (создавая рабочие места и т.д.), тупо толкать руду вагонами за кордон, с бешеным наваром. А бабки в кипрский СКМ.
Пусть погудит тварь рыжая
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Рыжа тварь, в самом худшем случае, просто закроет производство и на заработанные деньги, под чужим паспортом, который 100% есть, уедет практически в любую страну Европы и будет спокойно жить, денег хватит и ему и детям и внукам, на достойную жизнь. Или в добавок, скупит ОВГЗ, которые "великий и честный Ыкономист", тот что новый премьер-министр штампует под 15.5%. И каждый Украинец будет платить с собственного кармана, а вся страна в целом по несколько 100 миллионов в месяц. Ну или через подставные фирмы, еще скупит сельскохозяйственные земли и дальше в очередной раз, ограбит страну
А вот что будет делать народ, когда из-за бездарной, глупой, безответственной и часто антиукраинской политики нынешней власти, страна потеряет 20-25% валютной выручки в пик внешних выплат, МВФ откажется кредитовать страну, из-за нарушения макрофинансовой стабильности, гривна обвалится в 3-4 раза и остановится финансирования соц выплат? Вот это вопрос! Хотя, впрочем, риторический.
Ибо что будет со страной, было понятно еще 21 Апреля 2019 года, любому человеку с IQ более 69.
Но вы сделали это вместе! Все заслужено и закономерно. За свои ошибки, поступки и действия, нужно отвечать.
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