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Все про:армія (2588) нещасний випадок (206) смерть (3582) військовослужбовці (2548)

 Помер солдат-строковик, який отримав черепно-мозкову травму в навчальному центрі "Десна"

У Чернігівській області в навчальному центрі ЗСУ "Десна" солдат строкової служби травмувався і через кілька днів помер у госпіталі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу навчального центру.

"В ніч на 14 жовтня один із військовослужбовців строкової служби (прослужив 11 місяців) травмувався внаслідок власної необережності.

Майже опівночі після відбою старший солдат Роман Бирук разом із товаришем по службі порушили розпорядок дня, вирішивши вийти на перекур з казарми на вулицю. Вже спустившись на проліт, товариш Романа побачив, як хлопець сів на перила, намагаючись з‘їхати вниз. Але, за словами бійця, солдат Бирук втратив рівновагу, і впав на нижні сходи.

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Вже за кілька хвилин на місці події були бригади медиків та фельдшерів, які доправили строковика у місцевий шпиталь, а звідти – до Центрального військового клінічного госпіталю (Київ). Лікарі констатували відкриту черепно-мозкову травму та кому ІІ-ІІІ ступеню. Сьогодні зранку після кількох днів у реанімації солдат помер", - йдеться в повідомленні.

В "Десні" зазначили, що відповідальні командири та чергові, які дозволили порушення розпорядку дня, за результатами службового розслідування отримають суворі покарання – до пониження в посаді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154505
 
 
 Топ коментарі
 
классика жанра от совка. всегда - "упал с лестницы" (С).
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я не представляю как взрослому парню не пьяному а даже и пьяному надо умудриться так упасть шо прямо головой
ни рук не подставил
интересно Бутусов подними медицинскую статистику
сколько в год в Украине таких смертей от случайного падения на лестнице
и будет понятно что такое могло быть или не могло

совершенно очевидно что парня или ударили или так толкнули что падал спиной и не смог сгруппироваться
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Или с лавочки в камере. Так менты часто говорят...
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то есть дали содату по голове так что он свалился с лестницы
кому эти отмазки по порошенковски лепите
как был античеловеческий режим так ничего не меняется
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Тоже подумал что это может быть и проявлением дедовшины а не несчастным случаем. Могли с лестницы и столкнуть.
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я не представляю как взрослому парню не пьяному а даже и пьяному надо умудриться так упасть шо прямо головой
ни рук не подставил
интересно Бутусов подними медицинскую статистику
сколько в год в Украине таких смертей от случайного падения на лестнице
и будет понятно что такое могло быть или не могло

совершенно очевидно что парня или ударили или так толкнули что падал спиной и не смог сгруппироваться
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Да всякое бывает. Но в армии это выглядит очень подозрительно.
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в 17 годе в харьковской какой там 92 бригада или какая повешеный был на лестнице всем пох
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Был свидетелем призыва . Дурдом . И косых и кривых всех в армию . Дарница Киев .
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Это чучело ссылается шо воевал У девок под юбками . . По хлебалу видно шо оно скот и мародер .
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Я про военкома . Проверьте оно сказало шо воевало. По харе вижу шо пончики хлебал , пока добровольцы шли.
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классика жанра от совка. всегда - "упал с лестницы" (С).
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Или с лавочки в камере. Так менты часто говорят...
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