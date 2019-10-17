 Помер солдат-строковик, який отримав черепно-мозкову травму в навчальному центрі "Десна"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу навчального центру.

"В ніч на 14 жовтня один із військовослужбовців строкової служби (прослужив 11 місяців) травмувався внаслідок власної необережності.

Майже опівночі після відбою старший солдат Роман Бирук разом із товаришем по службі порушили розпорядок дня, вирішивши вийти на перекур з казарми на вулицю. Вже спустившись на проліт, товариш Романа побачив, як хлопець сів на перила, намагаючись з‘їхати вниз. Але, за словами бійця, солдат Бирук втратив рівновагу, і впав на нижні сходи.

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Вже за кілька хвилин на місці події були бригади медиків та фельдшерів, які доправили строковика у місцевий шпиталь, а звідти – до Центрального військового клінічного госпіталю (Київ). Лікарі констатували відкриту черепно-мозкову травму та кому ІІ-ІІІ ступеню. Сьогодні зранку після кількох днів у реанімації солдат помер", - йдеться в повідомленні.

В "Десні" зазначили, що відповідальні командири та чергові, які дозволили порушення розпорядку дня, за результатами службового розслідування отримають суворі покарання – до пониження в посаді.

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