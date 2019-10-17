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Все про:G-7 (210) саміт (250) США (5671) Трамп (2152)

 Наступний саміт G7 відбудеться у гольф-клубі Трампа в Маямі

Гольф-клуб National Doral Miami займає майже 324 гектари. У клубі є 5 полів для гольфу, 700 готельних номерів, спа, магазини й офіси для переговорів. В адміністрації Трампа стверджують, що це місце ідеально підходить для проведення саміту.

Про плани зібрати лідерів G7 в гольф-клубі, який належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

За словами Малвані, оргкомітет саміту шукав місце для проведення зустрічі в різних штатах - Каліфорнії, Колорадо, Північній Кароліні, Мічигані, Теннессі, Юті і на Гаваях.

"Вони сказали: "Ви не повірите, але таке відчуття, що цей гольф-клуб нібито спеціально побудували для проведення такого роду заходів", - сказав Малвані.

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Гольф-клуб не заробить на проведенні саміту - захід буде організовано за собівартістю. За словами керівника апарату Білого дому, це дозволить заощадити "мільйони доларів".

Зустріч лідерів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США запланована на 10-12 червня 2020 року.

Поки невідомо, чи покличуть на саміт президента Росії Володимира Путіна - раніше Трамп виступав за те, щоб запросити його. Проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154504
 
 
 Топ коментарі
 
А это вообще нормально приглашать сотни гостей в свой отель, тем самым зарабатывая несколько миллионов в карман.
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Написано что не заработают на этом ни цента
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А интересно что это за гольф-клуб Коломойского из за которого Приватбанк так назойливо нам втюхивает золотую карточку.
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***** умнее тебя ,
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Гольф-клуб не заработает на проведении саммита - мероприятие будет организовано по себестоимости. По словам руководителя аппарата Белого дома, это позволит сэкономить "миллионы долларов". Источник: https://censor.net.ua/n3154504

Даже богатые Штаты экономят
Молодцы
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Даже если там снизят цены Трамп все равно получит огромную прибыль от бесплатной рекламы на весь мир своего клуба.
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это правда, его основная стоимость это его бренд
ехал летом по Майами Бич - гостиницы Трамп 1, Трамп 2, Трамп 3 - все в похожем стиле, целый город в городе
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От так і тицяють пиками в гольфклуби тих, хто північні потоки будує.
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оргкомитет саммита искал место для проведения встречи в разных штатах - Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Мичигане, Теннесси, Юте и на Гавайях - все тихо отморозились от рыжей лисы и пришлось дома на лужайке......
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А это вообще нормально приглашать сотни гостей в свой отель, тем самым зарабатывая несколько миллионов в карман.
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Сейчас да возможно а в будущем возьмет свое, популярность клуба взлетит до небес.
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Так ці шишки світові взагалі срати на всіх хотіли. Приїхали попили Дом Періньон з Крісталом, похвали чорно-червоної ікри з фуагрою, по... хали дівчат з Плейбою і роз'їхались, ляпнувши на заключній пресконференції чергову муть про мир, рівність і збереження довкілля.
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По логике вещей там принимающей стороной уже будет Путин, а присутствовать Трамп, В США были конечно разные президенты и уровень их был разным, но то что сейчас это даже представить было невозможно. Американцы еще не поняли во что с ним вляпались. Осмысление придет конечно, никуда не денутся. Но время назад не вернешь.
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зеле давно пора подать документы на место привратника, шоб посмотреть одним глазом на семерку Следующий саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами - Цензор.НЕТ 6765
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Оказывается, Рябошапка заявлял, что закрытые дела, включая дело по Бурисме, пересматриваются

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генпрокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский, Курченко и другие люди или компании - таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", - заявил Генпрокурор.
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Ну если говорят что по себестоимости..значит доня таки на этом заработает...😀
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Судя по тому как развиваются события, и учитывая,, достижения,, трампа на внешней арене, саммит 7 скорее всего будет у пуйла в бане в имении
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Не зачет. Нет, чтобы последовать "достойному" примеру и провести на Мальдивах Наступний саміт G7 відбудеться у гольф-клубі Трампа в Маямі - Цензор.НЕТ 3466
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