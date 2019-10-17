 Наступний саміт G7 відбудеться у гольф-клубі Трампа в Маямі

Про плани зібрати лідерів G7 в гольф-клубі, який належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
За словами Малвані, оргкомітет саміту шукав місце для проведення зустрічі в різних штатах - Каліфорнії, Колорадо, Північній Кароліні, Мічигані, Теннессі, Юті і на Гаваях.
"Вони сказали: "Ви не повірите, але таке відчуття, що цей гольф-клуб нібито спеціально побудували для проведення такого роду заходів", - сказав Малвані.
Гольф-клуб не заробить на проведенні саміту - захід буде організовано за собівартістю. За словами керівника апарату Білого дому, це дозволить заощадити "мільйони доларів".
Зустріч лідерів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США запланована на 10-12 червня 2020 року.
Поки невідомо, чи покличуть на саміт президента Росії Володимира Путіна - раніше Трамп виступав за те, щоб запросити його. Проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.
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"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генпрокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский, Курченко и другие люди или компании - таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", - заявил Генпрокурор.