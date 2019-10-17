 Лещенко заявив про затримання Кононенка в "Борисполі", екснардеп спростував цю інформацію (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму телеграм-каналі Лещенко написав, що екснардепа затримали в аеропорту "Бориспіль" "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень". "Українська правда" повідомила, що Кононенка на 40 хвилин затримали в аеропорту за запитом Національного антикорупційного бюро.
У коментарі "theБабель" Кононенко спростував інформацію про своє затримання в аеропорту "Бориспіль, зазначивши, що у НАБУ немає на це підстав.
"Я у Стамбулі, далі лечу в Китай, де через два дні починається ITF Junior Masters, де грає вихованка нашої міжнародної тенісної академії. Буду повертатися 28-29 жовтня, тому що в Пекіні запланована зустріч з Федерацією тенісу Китаю з приводу співпраці з міжнародною тенісною академією", - розповів екснардеп.
Пізніше на своїй сторінці у Facebook Кононенко написав: "Приземлився в Стамбулі і з подивом дізнався, що Сергій Лещенко заявив, що мені заборонено залишати Україну.
Стосовно рівня інсайдів Лещенка у мене давно немає ілюзій, але вкотре засмутився, що ЗМІ зі швидкістю світла почали робити з заяви Лещенка новини. Офіційно повідомляю, що я не наймав Лещенка до себе прессекретарем та не надавав йому повноважень коментувати будь-що, пов‘язане з моєю персоною. Прошу журналістів звертатися до мене, коли ви робити новини про мене", - написав він.
Також він додав, що після Стамбула планує відвідати Китай: "Там на запрошення китайської сторони братиму участь у великій тенісній події, про яку розповім трохи пізніше".
Водночас, як повідомляє Інтерфакс-Україна, Генпрокурор України Руслан Рябошапка в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу", на телеканалі "1+1" заявив, що "Генеральна прокуратура України до цього (затримання Кононенка. - Ред.) не має стосунку. Ми детально з'ясуємо, про що йдеться. Є публічна інформація, що є одне з кримінальних проваджень щодо цієї людини (Кононенка. - Ред.), і воно розслідується НАБУ".
Крім того, як підкреслив Рябошапка "є інші епізоди, які розслідуються в кримінальних провадженнях".
"Тому, можливо, щось могло бути пов'язано з розслідуванням цих кримінальних справ і з'ясуванням імовірності зникнення народного депутата, щоб уникнути кримінальної відповідальності", - припустив генпрокурор.
Напередодні, вранці 17 жовтня в аеропорту "Бориспіль" співробітники НАБУ затримали колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Гладковський назвав усі звинувачення "фейком", а в корпорації "Богдан", яка йому належить, заявили, що затримання є політичним.
Після затриманий Гладковський оголосив голодування "проти свавілля правоохоронних органів".
Зебіли цього не переживуть.
Але найбільше винуватий сам лохторат котрий не садить їх на палю- таким чином всіх пі..дерів непереб'єш зате суттєво демотивуєш йти у владу!
Такого нема навіть у Московії. Україна швидко прямує до диктатури середньоазіатського типу.
Шкода, доведеться їм бідолагам нормальну роботу шукати.......
Через півроку при владі: олігархів розкуркулено нуль, кредитів взято 4млрд$(ОВДП)
https://www.ponomaroleg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82.html
Може, щось і впетраєш. Да, автор - не професійний економіст; але факти правдиві. А висновки - на підставі тих фактів - на "може бути".Скоріше - "може", чим "ні".
А где Павлентий Демчина ? Его наверное не тронут. Он ведь целый "Енерал-Палко-вник",
Наверное сидит в подвале, фасует в мешочки и закапывает бурштын.
А вот Гонтарева, Вовк и Луценко оказались умнее. Они долго не раздумывали. Сдали власть, честно наворованное бабло перегнали в оффшоры и - на самолет. Свинарчукам, Пашинским и Кононенкам тоже надо было сразу драпать учить английский, а не сидеть здесь замышлять новые майданы. Майданов пока не будет. Будет шконка и баланда.
17 жовтня ввечері Кононенко прибув в аеропорт Бориспіль.
За словами Лещенка, екс-нардепа затримали на кордоні "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень".
Зі своїх джерел УП стало відомо, що його затримали за запитом Національного антикорупційного бюро.
Незабаром після цього він вилетів до Стамбулу.
"Українська правда" сконтактувала з Кононенком. Екс-нардеп заперечує, що його затримували перед вильотом у Стамбул.
Пряма мова: "А які були підстави мене затримувати? У нас же ще не сталінський режим.
Доповідаю: зараз я у Стамбулі. Далі лечу у Гонконг потім - у Китай у Ченду. Там починається чемпіонат світу з великого тенісу - Junior Masters. У мене є офіційне запрошення".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/17/7229352/
Це мій пост на Цензорі вчора в 20.49. Як у воду дивився. Які ж зелебоби банальні. На яких дебілів це все розраховано. Як остогид цей 95-й клоунський квартал, на який перетворюють країну. Та, думаю, мало часу їм залишилось. При цьому я теж за те, щоб злодій сидів у тюрмі.
Янек, Пєця і Воха - три російських шпигуна. Вони все робили, роблять, і будуть робити щоб України не існувало, як держави. І гарантія цьому - Абинеюлька.
Янек, Пєця і Воха - три російських шпигуна. Вони все роблять, щоб України не існувало, як держави. Для цього треба, щоб люди тикали один одному дулі і не заважали їм знищувати українську державу. А головне - Абинеюлька.
попали под раздачу - думали что петюнчик навека )))
что его не выпускают из карцера