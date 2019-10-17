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 Лещенко заявив про затримання Кононенка в "Борисполі", екснардеп спростував цю інформацію (оновлено)

17 жовтня колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко заявив, що в аеропорту "Бориспіль" затримали екснардепа від ББП Ігоря Кононенка. Сам Кононенко стверджує, що ця інформація не відповідає дійсності і він нині перебуває в Стамбулі, а потім планує відвідати Китай.

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму телеграм-каналі Лещенко написав, що екснардепа затримали в аеропорту "Бориспіль" "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень". "Українська правда" повідомила, що Кононенка на 40 хвилин затримали в аеропорту за запитом Національного антикорупційного бюро.

У коментарі "theБабель" Кононенко спростував інформацію про своє затримання в аеропорту "Бориспіль, зазначивши, що у НАБУ немає на це підстав.

"Я у Стамбулі, далі лечу в Китай, де через два дні починається ITF Junior Masters, де грає вихованка нашої міжнародної тенісної академії. Буду повертатися 28-29 жовтня, тому що в Пекіні запланована зустріч з Федерацією тенісу Китаю з приводу співпраці з міжнародною тенісною академією", - розповів екснардеп.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Кононенко написав: "Приземлився в Стамбулі і з подивом дізнався, що Сергій Лещенко заявив, що мені заборонено залишати Україну.

Стосовно рівня інсайдів Лещенка у мене давно немає ілюзій, але вкотре засмутився, що ЗМІ зі швидкістю світла почали робити з заяви Лещенка новини. Офіційно повідомляю, що я не наймав Лещенка до себе прессекретарем та не надавав йому повноважень коментувати будь-що, пов‘язане з моєю персоною. Прошу журналістів звертатися до мене, коли ви робити новини про мене", - написав він.

Також він додав, що після Стамбула планує відвідати Китай: "Там на запрошення китайської сторони братиму участь у великій тенісній події, про яку розповім трохи пізніше".

Водночас, як повідомляє Інтерфакс-Україна, Генпрокурор України Руслан Рябошапка в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу", на телеканалі "1+1" заявив, що "Генеральна прокуратура України до цього (затримання Кононенка. - Ред.) не має стосунку. Ми детально з'ясуємо, про що йдеться. Є публічна інформація, що є одне з кримінальних проваджень щодо цієї людини (Кононенка. - Ред.), і воно розслідується НАБУ".

Крім того, як підкреслив Рябошапка "є інші епізоди, які розслідуються в кримінальних провадженнях".

"Тому, можливо, щось могло бути пов'язано з розслідуванням цих кримінальних справ і з'ясуванням імовірності зникнення народного депутата, щоб уникнути кримінальної відповідальності", - припустив генпрокурор.

Напередодні, вранці 17 жовтня в аеропорту "Бориспіль" співробітники НАБУ затримали колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Гладковський назвав усі звинувачення "фейком", а в корпорації "Богдан", яка йому належить, заявили, що затримання є політичним.

Після затриманий Гладковський оголосив голодування "проти свавілля правоохоронних органів".

Лещенко заявив про затримання Кононенка в Борисполі, екснардеп спростував цю інформацію 01

Лещенко заявив про затримання Кононенка в Борисполі, екснардеп спростував цю інформацію 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154501
 
 
 Топ коментарі
 
Ему тоже английский понадобился срочно.
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Лысый хрен куда то собрался?
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А этот на какую выставку собрался,что то порохоботским тушкам стало вдруг тесно в Украине?
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А Портнов и Бабломойскией твои хозяева ЗЕбил хорошие да??? У тебя ЗЕбила только Петя враг , а остальные сепарки и мародёры ЗЕбилы свои ребята ога..
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оріонемс2, ти підсвинок, що мріє стати свинею? Співчуваю, свині в Україні живуть лише до Різдва або Пасхи.
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Соя - хороший продукт для профилактики онкологии, а шаурма онкологию вызывает. Так что делайте выводы господа и не разбрасывайтесь словами.
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Выводы уже давно сделал народ Украины Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 5679
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Я о том же, 14 ноября и раньше народ показал, что Зеленский и его 73% - фикция, т.е. ЗЕ пришел к власти через гос. переворот путем фальсификаций на выборах.
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Народ уже вышел на Майдан и дал оценку ЗЕсепарскому капитулянту.
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А якщо генпрокурор на 100 відсотків людина зе(як він заявив Трампу), то шо зе - порохобот?)Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 9898
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Зе - порохобот!
Зебіли цього не переживуть.
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ты ба какий фельдмаршал!!! Переходим.....Там их наверноеаж двое. А ну и красуня лукаш не ко сну будет сказано
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Свиночолий 🐷, тепер буде тікать на байдарці , з аквалангом ! Менше паліва !😆
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Кожен попередній клептократ винен у тому що після нього приходить ще гірший!
Але найбільше винуватий сам лохторат котрий не садить їх на палю- таким чином всіх пі..дерів непереб'єш зате суттєво демотивуєш йти у владу! Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 2932
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Это только цветочки,а когда будут принимать закон о продаже Земли, такой цирк начнется для отвлечение внимания
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І продавати стратегічні підприємства теж треба гучними арештами приховати
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сьогодні зганяють з областей через ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ на комітет ВР по землі "адекватних" людей, які підтримають продаж в турборежимі
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Пох кононенко , обратите внимание как работают погранцы.ФИО чувака мелькает в нашумевших делах , подозрение не объявлено , но уже не выездной , а в тоже время в Украину , как к себе домой , заезжают воры в законе , их высылают , а они через другое КПП пролезли . По Киеву гуляет парашенская пропагандиская гнида , делает селфи на "кресте" (фото вчера были на цензоре), и что наши погранцы, куда они смотрят?
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Так Вам и надо Зедебилоиды и 73% массы без мозгов. К вам уже как к себе домой приезжают адепты сруського и колоборанты. Ищите свинарчуков там где их нет, а вас разведут как конченных лохов
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ЗЕро за провалом зовнішньої та внутрішньої політики зайнявся арештами. А що він зробив за півроку? Ціни на харчі ростуть, хоч долар трохи знизився парадокс, опалення таке ж саме хоч газ впав в ціні (такий парадокс тільки в Україні) далі провал зі зливом телефоної розмови з Трампом, втручання клоуна у вибори в США, двічи ЗЕро телефонував *****, після чого підписав формулу Шахермархера як апофеоз тупості)
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Ну можна додати ще Коломойша почав імпортувати електріку з рашки в Україну, велике досягнення.
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Если 73% тупорылых, так они и избрали себе подобного руководителя. Диплом в премьера Украины купленный в переходе за 100 гривен как он будет экономику подымать, он понятия не знает что такое макроэкономика и чем она отличается от макроэкономики
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вангую: в той день,коли @ZelenskyyUa з х#йлом буде підписувати капітуляцію України,ГБР або ***** заарештує Порошенка.
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За такі слова Лєра-Лєра тобі очі вибере, зебіл ти проклятий. Головсвина ніколи не арештують, Лєрка підтвердить.
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Наши источники сообщают, что Парубий решил серьезно заняться дельтапланеризмом, Грановский мечтает устроиться матросом на судне по поддельному паспорту моряка, а Ирка Геращенко заинтересовалась работой в турецких стрип-клубах Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 3152
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Обратись в "95 квартал"- там ценят тупой юмор. Будешь сценарии писать.
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Як же ж, ви бобіки, жить будете без панамських офшорів Порошенка? А? Куда "барига" награбоване дів? Я вас питаю, бобіки?
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Людину (хай собі й найпоганішу) не випустили не тому, що є заборона на виїзд (її нема, інакше прізвище просто було б у базі даних), а тому, по суті, що про неї погано в ґазетах писали.
Такого нема навіть у Московії. Україна швидко прямує до диктатури середньоазіатського типу.
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Вся верхушка соєвої мразоти складається із злодіїв та мародерів. Без винятків. Тому посадка абсолютно всіх парашенківських макак за грати лише питання часу.
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лучше когда Лев (Порошенко) руководит баранами (украинцами), чем безграмотный баран ( Зеленский) руководит баранами ( украинцами)
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И где делись все свидетели оффшоров Порошенко? Где они? А ведь про оффшоры Пороха до выборов было слышно из каждого утюга.
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портнов опроверг информацию о том что в панаме закрыли уголовное дело против порошенко. 4 часа назад. соси.
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русский адвокат поторопился.
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хАхли-малороси у захваті від ригоАнальної антиукраїнської сволоти портнова, що вернулась в Україну саме при ЗеЛеній шмарклі.
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А этот типа журналист живущий и покупающий квартиры за счёт женщин огорчился этой новости ? А не после ли принятия во втором чтении Закона о сдаче коррупционеров эти особи потянулись к границам Украины?????
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Все ЗЭреформы напоминают мне "реформы" януковича 2011. Там тоже была и судебная и административная. Под себя все переписывали
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якщо влада не може забезпечити охлос хлібом то потрібно влаштувати видовище....далі буде.
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Далі хліб скінчиться у сивочолого, на годування армії ботів "по образу і подобию" путинско-пригожинскої фабрики троляк. І якось зранку, всі "порохоботи" раптово зникнуть, так як раптово і з'явились Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 7110
Шкода, доведеться їм бідолагам нормальну роботу шукати.......
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Не дождешься. Потому что, ботоферма пока что, обнаружена лишь у Зеленского и у Тимошенко.
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Почему всех людей, которые не голосовали за клоуна во время войны называют порохоботами? Потому что если назвать их разумными и мудрыми,то голосовавшие за ЗЕ получаются идиотами. А на Западе и в США говорят прямо - голосовать за артиста комика, во время войны могут только идиоты.
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Что-то им всем срочно за кордон понадобилось. Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6592
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Зеленський перед виборами: Розкуркулимо кілька олігархів і перестанемо брати кредити

Через півроку при владі: олігархів розкуркулено нуль, кредитів взято 4млрд$(ОВДП)
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А ви трохи розберіться в темі, бо фінансисти не оцінять того, що ви плутаєте ОВДП з кредитами.
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Это вы малость разберитесь, потому что львиная доля облигаций зеленого правительства под сумасшедший процент выкуплена не иностранными инвесторами, а родным нацбанком. Чем отдавать будете? Избирателей Зеленского продавать станете на органы или гиперинфляция, как в 90-ых? И что это за прекрасная история с выделением миллиарда долларов на СНБО, после чего его глава, не желающий стать "козлом отпущения" подписывая документы, побежал в отставку искать "ситуационную комнату Порошенко" в другом месте?
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Дрепа, ОВДП номінуються не в доларах, а в гривнях. В доларах зовнішній борг України зменшився і дуже суттєво. НБУ проводить дуже зважену політику. При шоколадних жуліках курс стрибнув з 8 до 28. При зелених гривня веде себе стабільно. Коливання ідуть в межах 24-26. Це менше 8%.
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читай, зебіл: "Про курс валют."
https://www.ponomaroleg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82.html
Може, щось і впетраєш. Да, автор - не професійний економіст; але факти правдиві. А висновки - на підставі тих фактів - на "може бути".Скоріше - "може", чим "ні".
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"жуліках" що перекладач поломався? а те, що параша напала на Україну і овоч пограбував, то нічого, і економіка стабілізувалася саме, як ти зебільне кажеш при "шоколадних жуліках".
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При Порохе ДБР задерживало кого-то. После - ДБР несколько раз вызвало на допрос Пороха и замолкло. А стаж и зарплата идет. Труба ДБР
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"А как дышал"
А где Павлентий Демчина ? Его наверное не тронут. Он ведь целый "Енерал-Палко-вник",
Наверное сидит в подвале, фасует в мешочки и закапывает бурштын.
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Всем шоколадным ворюгам и коррупционерам срочно захотелось подучить английский. Но уже поздно. Опоздали на урок.

А вот Гонтарева, Вовк и Луценко оказались умнее. Они долго не раздумывали. Сдали власть, честно наворованное бабло перегнали в оффшоры и - на самолет. Свинарчукам, Пашинским и Кононенкам тоже надо было сразу драпать учить английский, а не сидеть здесь замышлять новые майданы. Майданов пока не будет. Будет шконка и баланда.
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Ну что, пашинский, гладковский, каноненко, остался поросёнок!
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Еще Грановского бы посадить - тоже гнида порошенковская (((((
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Колишнього народного депутата з "Блоку Петра Порошенка" Ігоря Кононенка 40 хвилин тримали в аеропорту Бориспіль на вимогу Національного антикорупційного бюро.
17 жовтня ввечері Кононенко прибув в аеропорт Бориспіль.
За словами Лещенка, екс-нардепа затримали на кордоні "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень".
Зі своїх джерел УП стало відомо, що його затримали за запитом Національного антикорупційного бюро.
Незабаром після цього він вилетів до Стамбулу.
"Українська правда" сконтактувала з Кононенком. Екс-нардеп заперечує, що його затримували перед вильотом у Стамбул.
Пряма мова: "А які були підстави мене затримувати? У нас же ще не сталінський режим.
Доповідаю: зараз я у Стамбулі. Далі лечу у Гонконг потім - у Китай у Ченду. Там починається чемпіонат світу з великого тенісу - Junior Masters. У мене є офіційне запрошення".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/17/7229352/
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Хтось сподівавсь, що російські шпигуни Пєця і Воха справді ворогують? Ви колись ходили в театр? Там на сцені справжній Отелло? Справжній Гамлет?))
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Идиомы без образования руководят страной Украина - поздравляю Вас хохлы с очередной перемогой
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визгом порохо-швали удовлетворен
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Шваль медведчуковская визжит молча (бо некому тут посочувствовать) , но их прессуют не меньше . Вон и Алёнке Лукаш новые статьи шьют , 112 , Ньюс-Уван полируют ...
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Порошенковських гнид почали відловлювати.
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"Знають, що Пашинського взавтра відпустять, то давайте піймаємо Глапдковського. Відпустять Гладковського - приготуватись Ігорю Кононенку. Лохам - телекартинка".

Це мій пост на Цензорі вчора в 20.49. Як у воду дивився. Які ж зелебоби банальні. На яких дебілів це все розраховано. Як остогид цей 95-й клоунський квартал, на який перетворюють країну. Та, думаю, мало часу їм залишилось. При цьому я теж за те, щоб злодій сидів у тюрмі.
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Це все шум, щоб продати землю, стратегічні підприємства і зрештою ліквідувати державу Україна.
Янек, Пєця і Воха - три російських шпигуна. Вони все робили, роблять, і будуть робити щоб України не існувало, як держави. І гарантія цьому - Абинеюлька.
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Навіть інтеграцію Лугандону в Україну шобла Зє форсує для того, щоб встигнути ще в цьому році оформити все майно в Україні на "потрібних власників". Ну а потім можна влаштовувати в Україні локальний "армагедон", щоб звільнити теріторію від населення. Бо навіщо потім будуть комусь українці?
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Недавно, це коли? Місяць тому? Сьогодні місяць - це мільон років.
Янек, Пєця і Воха - три російських шпигуна. Вони все роблять, щоб України не існувало, як держави. Для цього треба, щоб люди тикали один одному дулі і не заважали їм знищувати українську державу. А головне - Абинеюлька.
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Новая власть ясно дает понять соевым любителям замутить очередной проплаченный майданчик, что нужно прекращать свои шалости и сидеть тихо, или пора уезжать за кордон изучать английский, пока еще есть возможность и выпускают из страны.
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бедные свинарчуки )) Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 9037 Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 9037 Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 9037
попали под раздачу - думали что петюнчик навека )))
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когда уже прочту
что его не выпускают из карцера
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югик самым умным оказался...а петруха уже огородами пойдёт через преднестровье
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