Редактор Цензор.НЕТ 17.10.19 22:5117.10.19 23:09 Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко Сергій Лещенко оприлюднив інформацію про те, що екс-нардепа Ігоря Кононенка не випускають за межі України.Як передає Цензор.НЕТ, про це Лещенко написав в Телеграмі. За інформацією Лещенка правоохоронці встановлюють його статус. Читайте також: НАЗК виявило недостовірну інформацію в деклараціях нардепа Кононенка і п'яти чиновниківИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3154501 x Мені подобається 20
Такого нема навіть у Московії. Україна швидко прямує до диктатури середньоазіатського типу.
Шкода, доведеться їм бідолагам нормальну роботу шукати.......
Через півроку при владі: олігархів розкуркулено нуль, кредитів взято 4млрд$(ОВДП)
А где Павлентий Демчина ? Его наверное не тронут. Он ведь целый "Енерал-Палко-вник",
Наверное сидит в подвале, фасует в мешочки и закапывает бурштын.
А вот Гонтарева, Вовк и Луценко оказались умнее. Они долго не раздумывали. Сдали власть, честно наворованное бабло перегнали в оффшоры и - на самолет. Свинарчукам, Пашинским и Кононенкам тоже надо было сразу драпать учить английский, а не сидеть здесь замышлять новые майданы. Майданов пока не будет. Будет шконка и баланда.