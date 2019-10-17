 Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лещенко написав в Телеграмі.

За інформацією Лещенка правоохоронці встановлюють його статус.

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