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 Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко

Сергій Лещенко оприлюднив інформацію про те, що екс-нардепа Ігоря Кононенка не випускають за межі України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лещенко написав в Телеграмі.

За інформацією Лещенка правоохоронці встановлюють його статус.

Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту Бориспіль, - Лещенко 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154501
 
   
 Топ коментарі
 
Ему тоже английский понадобился срочно.
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Лысый хрен куда то собрался?
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А этот на какую выставку собрался,что то порохоботским тушкам стало вдруг тесно в Украине?
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Ну можна додати ще Коломойша почав імпортувати електріку з рашки в Україну, велике досягнення.
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вангую: в той день,коли @ZelenskyyUa з х#йлом буде підписувати капітуляцію України,ГБР або ***** заарештує Порошенка.
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За такі слова Лєра-Лєра тобі очі вибере, зебіл ти проклятий. Головсвина ніколи не арештують, Лєрка підтвердить.
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Наши источники сообщают, что Парубий решил серьезно заняться дельтапланеризмом, Грановский мечтает устроиться матросом на судне по поддельному паспорту моряка, а Ирка Геращенко заинтересовалась работой в турецких стрип-клубах Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 3152
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Як же ж, ви бобіки, жить будете без панамських офшорів Порошенка? А? Куда "барига" награбоване дів? Я вас питаю, бобіки?
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Людину (хай собі й найпоганішу) не випустили не тому, що є заборона на виїзд (її нема, інакше прізвище просто було б у базі даних), а тому, по суті, що про неї погано в ґазетах писали.
Такого нема навіть у Московії. Україна швидко прямує до диктатури середньоазіатського типу.
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Вся верхушка соєвої мразоти складається із злодіїв та мародерів. Без винятків. Тому посадка абсолютно всіх парашенківських макак за грати лише питання часу.
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И где делись все свидетели оффшоров Порошенко? Где они? А ведь про оффшоры Пороха до выборов было слышно из каждого утюга.
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портнов опроверг информацию о том что в панаме закрыли уголовное дело против порошенко. 4 часа назад. соси.
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хАхли-малороси у захваті від ригоАнальної антиукраїнської сволоти портнова, що вернулась в Україну саме при ЗеЛеній шмарклі.
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А этот типа журналист живущий и покупающий квартиры за счёт женщин огорчился этой новости ? А не после ли принятия во втором чтении Закона о сдаче коррупционеров эти особи потянулись к границам Украины?????
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Все ЗЭреформы напоминают мне "реформы" януковича 2011. Там тоже была и судебная и административная. Под себя все переписывали
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якщо влада не може забезпечити охлос хлібом то потрібно влаштувати видовище....далі буде.
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Далі хліб скінчиться у сивочолого, на годування армії ботів "по образу і подобию" путинско-пригожинскої фабрики троляк. І якось зранку, всі "порохоботи" раптово зникнуть, так як раптово і з'явились Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 7110
Шкода, доведеться їм бідолагам нормальну роботу шукати.......
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Почему всех людей, которые не голосовали за клоуна во время войны называют порохоботами? Потому что если назвать их разумными и мудрыми,то голосовавшие за ЗЕ получаются идиотами. А на Западе и в США говорят прямо - голосовать за артиста комика, во время войны могут только идиоты.
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Что-то им всем срочно за кордон понадобилось. Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6592
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Зеленський перед виборами: Розкуркулимо кілька олігархів і перестанемо брати кредити

Через півроку при владі: олігархів розкуркулено нуль, кредитів взято 4млрд$(ОВДП)
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А ви трохи розберіться в темі, бо фінансисти не оцінять того, що ви плутаєте ОВДП з кредитами.
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Дрепа, ОВДП номінуються не в доларах, а в гривнях. В доларах зовнішній борг України зменшився і дуже суттєво. НБУ проводить дуже зважену політику. При шоколадних жуліках курс стрибнув з 8 до 28. При зелених гривня веде себе стабільно. Коливання ідуть в межах 24-26. Це менше 8%.
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При Порохе ДБР задерживало кого-то. После - ДБР несколько раз вызвало на допрос Пороха и замолкло. А стаж и зарплата идет. Труба ДБР
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"А как дышал"
А где Павлентий Демчина ? Его наверное не тронут. Он ведь целый "Енерал-Палко-вник",
Наверное сидит в подвале, фасует в мешочки и закапывает бурштын.
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Всем шоколадным ворюгам и коррупционерам срочно захотелось подучить английский. Но уже поздно. Опоздали на урок.

А вот Гонтарева, Вовк и Луценко оказались умнее. Они долго не раздумывали. Сдали власть, честно наворованное бабло перегнали в оффшоры и - на самолет. Свинарчукам, Пашинским и Кононенкам тоже надо было сразу драпать учить английский, а не сидеть здесь замышлять новые майданы. Майданов пока не будет. Будет шконка и баланда.
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