EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  1201  18
Все про:США (5671) Чалий (151) Волкер Курт (489)

 На "посаду Волкера" Штати розглядають "досить потужних людей", - Чалий

У США триває процес визначення кандидатури того, хто займе місце спеціального представника Держдепартаменту у справах України. Можливо, на цю посаду не встигнуть нікого призначити до наступних виборів президента США.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий, інформує Цензор.НЕТ.

"Не дуже добре, що зараз цього немає (заповненої посади спецпредставника Держдепартаменту США у справах України. - Ред). Зараз, я знаю, розглядаються люди досить потужні на цю посаду. І наскільки швидко ця посада буде заповнена, залежить від інтенсивної роботи. Є і такий варіант, що може щось до виборів президентських і не відбутися, такий варіант теж є. І це і від нас залежить", - сказав Чалий.

Чалий зазначив, що завдяки Курту Волкеру на посаді спецпредставника Держдепу Україна отримувала "меседжі підтримки від США".

Читайте також: Волкер - слідчим Конгресу США: Луценко не заслуговує на довіру, - CNN

"Він (Курт Волкер. - Ред.) дуже багато зробив за ці роки, привертаючи увагу до України в Сполучених Штатах, виробляючи лінію, яка б базувалася на сильній позиції, а не на слабкій", - сказав Чалий.

Курт Волкер подав у відставку з посади спецпредставника Держдепу США з питань України 28 вересня. 3 жовтня він свідчив у Конгресі США у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. За даними Associated Press, його виступ у Конгресі тривав майже 10 годин.

Читайте також: "Троє аміго": Білий дім доручив команді з трьох осіб неофіційну політику щодо України, - Кент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154500
 
   
 Топ коментарі
 
Каких бы мощных не послали , у нас есть отец мафии Кучма и выпердышь его Ахметов.
 показати весь коментар
 
Ну и что??? Что сделал Волкер раельного. Ничего.
 показати весь коментар
 
Бывшие никак не отдуплятся, что они - бывшие. На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый - Цензор.НЕТ 7066
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну и что??? Что сделал Волкер раельного. Ничего.
 показати весь коментар
 
 
Зачем цитировать бывшего посла? Кого волнует его мнение?
 показати весь коментар
 
Чалому вже пора організовувати там «Другий Український Фронт». США, Канада, там українців багато.
 показати весь коментар
 
Его там примайданят на раз.И забудет,шо это такое.Кацапы пытались русский мир спасать в Канаде,так их с водометов опустили на землю.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Каких бы мощных не послали , у нас есть отец мафии Кучма и выпердышь его Ахметов.
 показати весь коментар
 
 
Потрібні захисні скафандри ,як у відкритому космосі !😆
 показати весь коментар
 
оно и понятно 50-60 тыщ баксов в месяц от благодарных туземцев на крыльце белого дома не валяются На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый - Цензор.НЕТ 1444
 показати весь коментар
 
 
Бывшие никак не отдуплятся, что они - бывшие. На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый - Цензор.НЕТ 7066
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это какая-то эпидемия прям
Жаль, нет препарата по восстановлению связей с реальностью
 показати весь коментар
 
. не успеют.пока мощные придут слуги страну сольют
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кто жил в те времена , не даст соврать . Все помнят лихие 90 . Был Савлоха , Крендель , Авдешев . Рыбка .И был такой Кучма . . Кучма молодец. Кучма убивает , устраеяет , остается одно Ахметов .Дали буде . .
 показати весь коментар
 
"Не очень хорошо, что сейчас этого нет (заполненной должности спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины. - Ред). Источник: https://censor.net.ua/n3154500
Не- значит Независимость. Дякую
 показати весь коментар
 
берите Байдена. Это мощный старик американской демократии, особа приближенная к Порошенко.
 показати весь коментар
 
Роман Донік‏ @donikroman 14 окт.

На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый - Цензор.НЕТ 2635

Для того, чтоб россияне воспринимали серьезно Зеленского, нужна жёсткая позиция во внешней политике к России, как к стране агрессору, и сильная армия. А ещё, для этого, нужно перестать быть малороссом в глазах россиян. Которого так долго играл в КВН и квартале 95 Зеленский.


На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый - Цензор.НЕТ 940
 показати весь коментар
 
 
Этот дЫбил, который пугал население расстрелами, ещё живой?
 показати весь коментар
 
Это уе...ище никак не понимает одного: Для того, чтобы была мощной страна и армия - нужны деньги. Для этого надо дать работать экономике и не красть деньги, как их крал ГлавМародер. Объясните, кто поближе к этому ганДонику и у кого в руках топор.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору