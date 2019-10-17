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Все про:імпічмент (128) США (5671) Трамп (2152) Сондленд (9)

 Трамп змушував дипломатів допомагати переговорам Джуліані з представниками української влади, - Сондленд

Посол США в Євросоюзі Ґордон Сондланд 17 жовтня виступає перед комітетами Палати представників Конгресу в межах розслідування про імпічмент президента Дональда Трамп.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Слухання відбуваються за зачиненими дверима, проте текст вступного слова Сондланда був оприлюднений. З нього випливає, що співробітники Держдепартаменту США, відповідальні за політику щодо України, за прямою вказівкою Трампа мали сприяти переговорам особистого юриста президента Руді Джуліані з представниками української влади.

За словами Сондланда, він не був з цим згодний, проте не міг порушити вказівку і, крім того, вважав, що Джуліані може допомогти налагодженню контактів між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

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Дипломат запевняє, що не замислювався, що Джуліані може порушити на зустрічах із українськими представниками питання про розслідування щодо сина політичного опонента Трампа Джо Байдена.

Раніше кілька засобів інформації з посиланням на джерела стверджували, що Сондланд разом з колишнім представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером прагнули домогтися від Зеленського заяви, що Україна відновить розслідування, пов’язане з Байденом.

Розслідування про імпічмент розпочалося через підозри, що Трамп за посередництва Джуліані та дипломатів, а також особисто тиснув на владу України, щоб нашкодити Джо Байдену. Сам Трамп стверджує, що розслідування, ініційоване демократами, є "полюванням на відьом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154499
 
 
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Роль джулианя будет вскоре оценена по достоинству
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эй там на цензоре, вы что очередной грант от сороса получили что наперебой стали цитировать fake news?
не говорил он такого
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со словарём😬
прямо он такой statement не сделал
а трактовать его слова можно с позиций политической ангажированности
каждый слышит то что хочет слышать, но преступления в действиях Трампа нет
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угу. Т.е., документ не читал, но тебе сказали, шо это фейк, значит - фейк? Орангутан дал прямое указание Волкеру и Сондерленду содействовать Джулиани в Украине.Это есть в документе, ссылку на который я тебе дал. Кто такое это Джулиани, с точки зрения дипломатии и иерархии гос.служащих США?
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да, сказали уважаемые люди на фокс нюьс сам не читал на работе был 😬
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а Джулиани просто работает в интересах клиента и он частное лицо
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Ничего тут не настораживает? Частное лицо Джулиани получает по приказу Президента полное содействие дипломатов в своей деятельности в интересах своего клиента. С каких пор в США злоупотребление служебным положением перестало быть преступлением? С 2016? Трамп змушував дипломатів допомагати переговорам Джуліані з представниками української влади, - Сондленд - Цензор.НЕТ 9667
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а разве Джулиани пользовался административным ресурсом?
организовывал встречи через официальных лиц, пользовался деньгами налогоплательщиков? нет
он все делал в частном порядке
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Почитай документ. Там как раз использование адм. ресурсов и организация встреч с помощью официальных лиц США расписано красивым Английском языком .Документ написан Сондерлендом, шоб сомнений не возникало Трамп змушував дипломатів допомагати переговорам Джуліані з представниками української влади, - Сондленд - Цензор.НЕТ 6223
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завтра почитаю я как раз выходной
но даже если Трамп сукин сын то он наш сукин сын
если кто-то более респектабельный будет гарантировать 2 поправку и чморить желающих устроить медицину для всех за мой счёт то я поддержу его(или её)
ну а пока let's circle the wagons
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Шо-то нет желания circle the wagons вокруг 5-кратного уклониста, которому вчера хватило ума поливать грязью Бешеного Пса Мэттиса.
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И,кстати, если Fox заявляет, шо Сондерленд этого не говорил, то в этом случае Fox - classic fake news Трамп змушував дипломатів допомагати переговорам Джуліані з представниками української влади, - Сондленд - Цензор.НЕТ 4169
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если пациент одновременно пытается ублажать слона и осла, то он может получить от процесса максимум удовольствия и немного побочных эффектов и болевых ощущений Трамп заставлял дипломатов помогать переговорам Джулиани с представителями украинской власти, - Сондленд - Цензор.НЕТ 2434
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Даже один "срок" Трампа это для США полный "аут", после которого придется долго ломать голову над тем что он наворотил, многое вообще не подлежит восстановлению. ( чем пользуется в частности Путин, был бы дурак если бы не воспользовался таким окном возможностей) Второй же срок Трампа ( не дай Бог), приведет к тому что США придется после этого долго пытаться "встать с колен", потому что последствия будут такими же как в свое время у Союза в результате поражения в холодной войне ( с некоторыми особенностями конечно и не так летально, но все же)
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нормальная позиция американского изоляциониста как перед второй мировой войной - все происходит далеко и главное чтобы американские солдаты не гибли
ну а как путен начнет третью мировую ну тогда и подключимся как уже не раз бывало
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Кум Юа , вже не зна на якому він світі ! І як його угааздило так вляпаться ?😆
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