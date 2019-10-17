 Депутат від "Слуги народу" Торохтій попросив службове житло в Києві для своїх помічників, - "Bihus.info"

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення оприлюднили журналісти Bihus.info.

Торохтій просить мера Києва Віталія Кличка повідомити про можливість забезпечення службовим житлом в Києві 8 його помічників.

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