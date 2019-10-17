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 Депутат від "Слуги народу" Торохтій попросив службове житло в Києві для своїх помічників, - "Bihus.info"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій звернувся до мерії Києва з проханням виділити службове житло для восьми його помічників.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення оприлюднили журналісти Bihus.info.

Торохтій просить мера Києва Віталія Кличка повідомити про можливість забезпечення службовим житлом в Києві 8 його помічників.

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Депутат від Слуги народу Торохтій попросив службове житло в Києві для своїх помічників, - Bihus.info 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154498
 
 
 Топ коментарі
 
Кінець епохи, чого там?....
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Слугам слуг тоже нужно где-то жить. Зебилы, войдите в положение. Тем более эпоха бедности завершилась.
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а чел то ничего, от скромности не умрет, у витали, наверно, челюсть выпала от запроса, остаеца надеяца, шо чел мала-мала одумаеца и возьмет себе в помощники цыганский табор, шоб уж точно получить просимое Депутат від "Слуги народу" Торохтій попросив службове житло в Києві для 8 квартир для своїх помічників, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 7332
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Sir Lawrence‏ @sir_T_Lawrence 14 ч.14 часов назад

Депутат від "Слуги народу" Торохтій попросив службове житло в Києві для 8 квартир для своїх помічників, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 4688

Перепутали Торонто и Оттаву, Литву и Латвию, у премьера диплом какой-то чебуречной. Вы серьезно думаете, что эта шайка неучей и бездарностей сделает стране хорошо?
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Звичайно! Таку клізьму народу вставлять що ого-го🤪!
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цитировать твиттерского выродка-это дно))
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Отаке ми повибирали. Не знаєшь, плакати чи сміятися.
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Не надо всех мазать в эту субстанцию. Я за это не голосовал
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""Депутат от "Слуги народа" Торохтий попросил служебное жилье в Киеве для 8 своих помощников""
Наверное всех своих родственников взял в помощники,семейный подряд ОДНАКО!!У прежних депутатов не было сколько помощников....Да дорогие нынче СЛУГИ!!!! Депутат від "Слуги народу" Торохтій попросив службове житло в Києві для своїх помічників, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 2123

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А они им там все ему кнопки нажимать помогают? Или восьмеро держат его чтобы он не кнопкодавил?
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А нах.. бы он не пошёл? Чмошник вонючий. Пользы с него никакой, они там все для мебели
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Вот сВиньи неДодипутаты с жиру бесятся.
Шо ни депутат , то сВинья.
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Я даже представить себе не могу в каких ХОРОМАХ живут ети **.......е депутаты.
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Ну а чому ні. Самі говорити не вміють, то вісім може щось мудре підкаже
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Достатньо подивитись декларацію цього депутата,- https://declarations.com.ua/declaration/nacp_7028c016-60de-4938-8e27-9701504487e2, щоб зрозуміти, що таку кількість помічників йому дійсно самому "не прогодувати".
От тільки чи потрібно мати депутата, який і сам працювати не може і помічників по "господарству" повинні українці утримувати???
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Та не бомж він зовсім, беха 5-ка 13-го року, 127 штук баксів наліком, 400 тис. грн жінка подарувала, 80 штук баксів та 300 тис грн на рахунках. Шоб кожен українець так жив...
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За ваши деньги слуги народу будут себе в Киеве жильё приобретать, так держать, Зедебилоиды ****..те хохлов
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А я б дал им квартиру. Одну гостинку на восьмерых.
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он бы и жил, с 8 помощницами, но жена против.
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Що, гуртожитків нема? Депутати й так поголовно будинки знімають за держкошт. Хай у себе селить. Консультантів і консульанток. Торохтію - шведську сім'ю.
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Это - помощникам! А "помощницам" - там много разных клевых вариантов!
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Не ну а че, вон у Тищенко "помощник" - девушка-модель.
Эх, лафа - сделаешь для нее служебное жилье, и не надо ныкаться по гостиницам для свиданий, и для жены отмазка - сегодня приду поздно, с помощником встреча.
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Вспомнился КВН (прости Господи, не тот где Зе просил Х..ла "взять его нежно", а старый, еще 90ых (вроде команда из Днепра):
- Только по прежнему СЛУГИ НАРОДНЫЕ лучше ХОЗЯЕВ живут!
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