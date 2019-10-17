 Депутат від "Слуги народу" Торохтій попросив службове житло в Києві для своїх помічників, - "Bihus.info"

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення оприлюднили журналісти Bihus.info.
Торохтій просить мера Києва Віталія Кличка повідомити про можливість забезпечення службовим житлом в Києві 8 його помічників.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення оприлюднили журналісти Bihus.info.
Торохтій просить мера Києва Віталія Кличка повідомити про можливість забезпечення службовим житлом в Києві 8 його помічників.
Перепутали Торонто и Оттаву, Литву и Латвию, у премьера диплом какой-то чебуречной. Вы серьезно думаете, что эта шайка неучей и бездарностей сделает стране хорошо?
Наверное всех своих родственников взял в помощники,семейный подряд ОДНАКО!!У прежних депутатов не было сколько помощников....Да дорогие нынче СЛУГИ!!!!
Шо ни депутат , то сВинья.
От тільки чи потрібно мати депутата, який і сам працювати не може і помічників по "господарству" повинні українці утримувати???
Эх, лафа - сделаешь для нее служебное жилье, и не надо ныкаться по гостиницам для свиданий, и для жены отмазка - сегодня приду поздно, с помощником встреча.
- Только по прежнему СЛУГИ НАРОДНЫЕ лучше ХОЗЯЕВ живут!