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Все про:Сирія (1363) США (5664) Туреччина (941) Пенс (76)

 Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденному припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс

США і Туреччина змогли домовитися про тимчасове припинення вогню на півночі Сирії. Це дозволить курдським "Загонам народної самооборони" (YPG) відвести свої сили.

Про домовленості заявив за підсумками переговорів в Анкарі віце-президент США Майк Пенс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії", - сказав він на прес-конференції в четвер.

"Туреччина призупинить операцію "Джерело миру", щоб дозволити силам YPG відійти в безпечну зону протягом 120 годин. Усі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення (курдських сил - ред)", - продовжив віце-президент.

За його словами, адміністрація США завжди підтримує контакт "з сирійськими оборонними силами" і допомагає відводити їх в зону безпеки, розташовану приблизно в 30 км від сирійсько-турецького кордону.

Він зазначив, що домовленості США і Туреччини мають на увазі зобов'язання Анкари не вести бойових дій проти населення міста Кобані.

Також, за словами віце-президента, обидві країни підтвердили зобов'язання боротися з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" на північному сході Сирії.

Читайте також: "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154496
 
 
 Топ коментарі
 
Еще один сказочный долбо... Трамп назвал итальянского президента Серджо Маттареллу "моццареллой" и поведал о том, что США и Италия "были союзниками со времен древнего Рима". Всё остальное вы можете прочесть на лице переводчицы.

Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 8750
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У нас что перлы, что рожи недалеко ушли:
Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 5066
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Шутка про фейк, который один из пользователей твиттера запостил - про Моцареллу, союзников и лицо переводчицы
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Еще один сказочный долбо... Трамп назвал итальянского президента Серджо Маттареллу "моццареллой" и поведал о том, что США и Италия "были союзниками со времен древнего Рима". Всё остальное вы можете прочесть на лице переводчицы.

Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 8750
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С кем поведешься... Два брата акробата с ******. Тот тоже нес ахинею про Киевских князей и княгинь...
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"Просыпается среди ночи, в Кремле, в холодном поту, со страшным криком, "солнцеликий"... Вбегает Песков, камердинер:
- В.В., что случилось?!!!
- Кошмар приснился... Является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня "великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё - принимаю... Буду теперь на Москве княжити.. Чтоб завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой..."
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Там в Италии своих жгущих деятелей хватает
https://youtu.be/sorSYwsAD5Y
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Справедливости ради Open отмечает, что Трамп не называл так итальянского лидера, и имел в виду общий политический и культурное наследие стран, а лицо женщины были сконцентрированным на протяжении всей пресс-конференции.

'The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to ancient Rome,' Trump said.

Шутка зачетная, жалко фейковая
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а в чем шутка? трамп немец, это немецкие мысли, если что.
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Шутка про фейк, который один из пользователей твиттера запостил - про Моцареллу, союзников и лицо переводчицы
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У нас что перлы, что рожи недалеко ушли:

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Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии

Чуваки не догоняют. Правильно - на 7дней.. Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 2647
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У них просто в субботу и в воскресенье не стреляют Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 9704
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Тут было видео как козломордое у ..... ну вы поняли Радуется мячеками .
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А тепер ! Негайно імплементувать формулу штанген фраєра ! Українцям не знадобилась !😆
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пишут что это письмо от Трампа Эрдогану. нет оснований не верить.

Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденному припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс - Цензор.НЕТ 645
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Трамп пытается сделать красивое лицо.....
Поздно..... Ты сдал позиции.....
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Хлебное перемирие?дело Пеца востребовано
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Из твиттера: демократы хотят, чтобы ваши дети воевали в Сирии, пока их дети делают деньги в Украине. Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденному припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс - Цензор.НЕТ 6224
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Трамп обосрался и пытается вытереться салфетками. На американской базе уже орудуют росийские террористы (именно террористы так как официально ***** вывел войска из Сирии) и ржут над Трампом и Америкой выбравшей его президентом. Такое ощущение что Трамп специально сделал ***** подарок. Хоть бы уничтожили базу и оборудование.
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