 Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденному припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс

Про домовленості заявив за підсумками переговорів в Анкарі віце-президент США Майк Пенс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії", - сказав він на прес-конференції в четвер.

"Туреччина призупинить операцію "Джерело миру", щоб дозволити силам YPG відійти в безпечну зону протягом 120 годин. Усі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення (курдських сил - ред)", - продовжив віце-президент.

За його словами, адміністрація США завжди підтримує контакт "з сирійськими оборонними силами" і допомагає відводити їх в зону безпеки, розташовану приблизно в 30 км від сирійсько-турецького кордону.

Він зазначив, що домовленості США і Туреччини мають на увазі зобов'язання Анкари не вести бойових дій проти населення міста Кобані.

Також, за словами віце-президента, обидві країни підтвердили зобов'язання боротися з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" на північному сході Сирії.

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