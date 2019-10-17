 Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденне припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс

Про домовленості заявив за підсумками переговорів в Анкарі віце-президент США Майк Пенс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії", - сказав він на прес-конференції в четвер.
"Туреччина призупинить операцію "Джерело миру", щоб дозволити силам YPG відійти в безпечну зону протягом 120 годин. Усі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення (курдських сил - ред)", - продовжив віце-президент.
За його словами, адміністрація США завжди підтримує контакт "з сирійськими оборонними силами" і допомагає відводити їх в зону безпеки, розташовану приблизно в 30 км від сирійсько-турецького кордону.
Він зазначив, що домовленості США і Туреччини мають на увазі зобов'язання Анкари не вести бойових дій проти населення міста Кобані.
Також, за словами віце-президента, обидві країни підтвердили зобов'язання боротися з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" на північному сході Сирії.
- В.В., что случилось?!!!
- Кошмар приснился... Является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня "великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё - принимаю... Буду теперь на Москве княжити.. Чтоб завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой..."
Во время Нюрнбергского процесса Геринг в своей речи упомянул Троянского Коня.Переводчица в панике начала лепетать:"Он упомянул какого то коня, Trojanisches Pferd, Trojanisches Pferd в панике она повторяла".Об этом писал Бережков в своих воспоминаниях.Сталин её простил и она осталась живой..Как и Бережков в Тегеране :"В тот момент, когда в 1943 году переводчик Сталина Валентин Бережков во время обеда на конференции в Тегеране сунул в рот кусок бифштекса, заговорил Черчилль, но Валентин не мог произнести ни слова. «Вас сюда не есть позвали», - пробурчал Сталин ему в ухо."И Рейган путал Индию и Индонезию.Можно и упомянуть Януковича ,который переместил Айфон из Греции.
Всё это забавно до определённой степени. Но по делам Рейган и Трам???То что дозволено Юпитеру недозволено простому смертному.
А тут покаблучник и позорище позорное такое ляпает.Что в США ,что в Украине не везёт(Доживём до понедельника) на царей.
https://youtu.be/sorSYwsAD5Y
'The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to ancient Rome,' Trump said.
Шутка зачетная, жалко фейковая
Чуваки не догоняют. Правильно - на 7дней..
Поздно..... Ты сдал позиции.....
стремительно выводит войска из Сирии, предавая курдов и отдавая эту страну Путину, Эрдогану и Асаду.
Россия и Турция - ситуативные союзники на сирийской шахматной доске. Обоим странам не выгодна конфронтация.
Даже наоборот: международное давление, усилившееся на Турцию в связи с вторжением в Сирию, только еще больше подтолкнет Эрдогана в объятия Москвы. Он будет становиться все более зависимым от позиции РФ в Сирии, которая серьезно усилится после окончательного ухода американцев.
После вывода военного контингента США из Сирии и достижения договоренностей между курдами и сирийским правительством в Дамаске, Кремль начнет склонять Турцию к мирным переговорам с Сирией, чтобы выйти на какое-то промежуточное мирное урегулирование и нормализацию отношений.
России выгодна стабилизация северо-восточной и восточной Сирии, возвращение под контроль Дамаска курдских самопровозглашенных регионов (вместе с нефтегазовыми месторождениями), а также распределение сфер влияния в этой части страны уже без участия США.
Другой вопрос - насколько на это готовы будут пойти Анкара и Дамаск, между которыми сохраняется очень сильная ненависть. Турки считают, что Асаду нельзя доверять ни в каких соглашениях, а сирийцы считают турков предателями, вонзившими нож в спину Сирии в 2011 году, когда Эрдоган поддержал антиправительственные группировки, открыл для них границы и начал поставлять оружие боевикам в северной Сирии, пытавшихся сбросить правительство Башара Асада."
https://www.liga.net/society/opinion/istochnik-mira-a-vy-znaete-chto-proishodit-v-sirii
Прибалты пока не пишут такого. Но наверняка задумались.
третий кацапский стоит в углу и ждет.
вопрос тока в том, хто кого нагреет...
а усилил бы контингент и не потому, шо он сильнее тутецкой армии,
а потому шо Турция еще 100 раз подумала бы,
а ну как ненароком какого американского морпеха заденем - Америку колыхнем?
но рыжий отвел контингент и дал добро Ердогану,
а теперь его петушиные подпрыгивания выглядят смешно как минимум....