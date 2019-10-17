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 За кордоном
  2011  38
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Все про:Сирія (1363) США (5671) Туреччина (943) Пенс (76)

 Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденне припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс

США і Туреччина змогли домовитися про тимчасове припинення вогню на півночі Сирії. Це дозволить курдським "Загонам народної самооборони" (YPG) відвести свої сили.

Про домовленості заявив за підсумками переговорів в Анкарі віце-президент США Майк Пенс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії", - сказав він на прес-конференції в четвер.

"Туреччина призупинить операцію "Джерело миру", щоб дозволити силам YPG відійти в безпечну зону протягом 120 годин. Усі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення (курдських сил - ред)", - продовжив віце-президент.

За його словами, адміністрація США завжди підтримує контакт "з сирійськими оборонними силами" і допомагає відводити їх в зону безпеки, розташовану приблизно в 30 км від сирійсько-турецького кордону.

Він зазначив, що домовленості США і Туреччини мають на увазі зобов'язання Анкари не вести бойових дій проти населення міста Кобані.

Також, за словами віце-президента, обидві країни підтвердили зобов'язання боротися з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" на північному сході Сирії.

Читайте також: "Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154496
 
 
 Топ коментарі
 
Еще один сказочный долбо... Трамп назвал итальянского президента Серджо Маттареллу "моццареллой" и поведал о том, что США и Италия "были союзниками со времен древнего Рима". Всё остальное вы можете прочесть на лице переводчицы.

Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 8750
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У нас что перлы, что рожи недалеко ушли:
Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 5066
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Трамп просто сдал Сирию Путину. Сначала не особо мешал ему там развернуться и реанимировать практически сведенного до "0" Ассада. Потом договорился с Эрдоганом сделать Путину к дню рождения подарок в виде сдачи своих союзников курдов и позиций США в Сирии. Американцы вышли, 30-35 км зону вдоль границы начала оккупировать Турция ( создавая там свое ЛНР или ДНР по примеру Сев. Кипра), Курды зажатые между турками и Ассадом с россиянами выбирали лучшее из худшего, и практически вынуждены сдаться Ассаду и РФ с передачей нефтеностных районов которые контролировали ( чего так добивалась РФ, где в свое время покрошили "выгнеровцев") и вхождение своих отрядов в армию Ассада под командованием РФ и Ирана. В общем Трамп "великий геополитик", ну просто полный трендец. Представляю что об этом сейчас думает Израиль, к которым через сирийский Курдистан открывается прямая дорога из Ирана. Путин поехал в страны Персидского залива, там видимо поняли что в США веры нет и нужно дружить с царем Севера. В общем полный провал Дохлой Белки ( это что "президент США", или подтанцовка Путина) А что Трамп за последние дни наговорил вообще не подлежит осмыслению. Он сказал что у Сирии всегда были особенные отношения с СССР , а теперь с РФ , и это не наш огород, пусть там русские турки и иранцы разбираются. Курды ( которые вынесли основную тяжесть борьбы с ИГИЛ) не "ангелы" и вообще они хуже ИГИЛ и террористы Да и почему США должна помогать каким то курдам ( диким племенам), ( а теперь внимательно) которые не помогли США во второй мировой войне во время высадки в Нормандии.... Представляю что вскорости скажет Трамп об Украине. ( приблизительно - Украина это область РФ, это вообще не наше дело это дело русских, а вообще украинцы это коррупционеры с Байденом, бандеровцы, и вообще они малорусские, они вмешались в выборы США, они были в союзе с Гитлером, и чего мы им должны помогать ведь они нам даже Гренландию не продали, Путин там наведет порядок он хороший парень ) Ну и в этом духе. Не верите.. Курды тоже не верили..
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Еще один сказочный долбо... Трамп назвал итальянского президента Серджо Маттареллу "моццареллой" и поведал о том, что США и Италия "были союзниками со времен древнего Рима". Всё остальное вы можете прочесть на лице переводчицы.

Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 8750
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С кем поведешься... Два брата акробата с ******. Тот тоже нес ахинею про Киевских князей и княгинь...
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"Просыпается среди ночи, в Кремле, в холодном поту, со страшным криком, "солнцеликий"... Вбегает Песков, камердинер:
- В.В., что случилось?!!!
- Кошмар приснился... Является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня "великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё - принимаю... Буду теперь на Москве княжити.. Чтоб завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой..."
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Вы знаете что есть ещё один пример не знания истории на уровне,когда это грозило смертью.
Во время Нюрнбергского процесса Геринг в своей речи упомянул Троянского Коня.Переводчица в панике начала лепетать:"Он упомянул какого то коня, Trojanisches Pferd, Trojanisches Pferd в панике она повторяла".Об этом писал Бережков в своих воспоминаниях.Сталин её простил и она осталась живой..Как и Бережков в Тегеране :"В тот момент, когда в 1943 году переводчик Сталина Валентин Бережков во время обеда на конференции в Тегеране сунул в рот кусок бифштекса, заговорил Черчилль, но Валентин не мог произнести ни слова. «Вас сюда не есть позвали», - пробурчал Сталин ему в ухо."И Рейган путал Индию и Индонезию.Можно и упомянуть Януковича ,который переместил Айфон из Греции.
Всё это забавно до определённой степени. Но по делам Рейган и Трам???То что дозволено Юпитеру недозволено простому смертному.
А тут покаблучник и позорище позорное такое ляпает.Что в США ,что в Украине не везёт(Доживём до понедельника) на царей.
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Там в Италии своих жгущих деятелей хватает
https://youtu.be/sorSYwsAD5Y
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Справедливости ради Open отмечает, что Трамп не называл так итальянского лидера, и имел в виду общий политический и культурное наследие стран, а лицо женщины были сконцентрированным на протяжении всей пресс-конференции.

'The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to ancient Rome,' Trump said.

Шутка зачетная, жалко фейковая
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а в чем шутка? трамп немец, это немецкие мысли, если что.
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Шутка про фейк, который один из пользователей твиттера запостил - про Моцареллу, союзников и лицо переводчицы
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Трамп не немец. Немцами были его бабушка и дед по отцу. А дальше идет американская родословная. Но не исключаю,что наблюдая с того света за финтами хозяина Белого дома, его немецкие предки регулярно переворачиваются в своих гробах
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У нас что перлы, что рожи недалеко ушли:

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Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии

Чуваки не догоняют. Правильно - на 7дней.. Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 2647
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У них просто в субботу и в воскресенье не стреляют Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 9704
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Тут было видео как козломордое у ..... ну вы поняли Радуется мячеками .
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А тепер ! Негайно імплементувать формулу штанген фраєра ! Українцям не знадобилась !😆
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пишут что это письмо от Трампа Эрдогану. нет оснований не верить.

Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденному припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс - Цензор.НЕТ 645
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Трамп пытается сделать красивое лицо.....
Поздно..... Ты сдал позиции.....
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Хлебное перемирие?дело Пеца востребовано
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Из твиттера: демократы хотят, чтобы ваши дети воевали в Сирии, пока их дети делают деньги в Украине. Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденному припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс - Цензор.НЕТ 6224
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Трамп обосрался и пытается вытереться салфетками. На американской базе уже орудуют росийские террористы (именно террористы так как официально ***** вывел войска из Сирии) и ржут над Трампом и Америкой выбравшей его президентом. Такое ощущение что Трамп специально сделал ***** подарок. Хоть бы уничтожили базу и оборудование.
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Ну сопрут они там пару унитазов, и что? Трампу не жалко.
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В Сирии остался ограниченный российский военный контингент. Вы ошибаетесь, не было официальных заявлений Кремля о полном выводе военной группировки. Там остаётся их военная авиабаза Хмеймиме и база ВМФ в Тартусе отданные им сирийским правительством в бессрочное пользование. На данный момент в освобождённых от террористов городах Сирии военная полиция России, по приглашению официального Дамаска, поддерживает порядок.
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Трамп просто сдал Сирию Путину. Сначала не особо мешал ему там развернуться и реанимировать практически сведенного до "0" Ассада. Потом договорился с Эрдоганом сделать Путину к дню рождения подарок в виде сдачи своих союзников курдов и позиций США в Сирии. Американцы вышли, 30-35 км зону вдоль границы начала оккупировать Турция ( создавая там свое ЛНР или ДНР по примеру Сев. Кипра), Курды зажатые между турками и Ассадом с россиянами выбирали лучшее из худшего, и практически вынуждены сдаться Ассаду и РФ с передачей нефтеностных районов которые контролировали ( чего так добивалась РФ, где в свое время покрошили "выгнеровцев") и вхождение своих отрядов в армию Ассада под командованием РФ и Ирана. В общем Трамп "великий геополитик", ну просто полный трендец. Представляю что об этом сейчас думает Израиль, к которым через сирийский Курдистан открывается прямая дорога из Ирана. Путин поехал в страны Персидского залива, там видимо поняли что в США веры нет и нужно дружить с царем Севера. В общем полный провал Дохлой Белки ( это что "президент США", или подтанцовка Путина) А что Трамп за последние дни наговорил вообще не подлежит осмыслению. Он сказал что у Сирии всегда были особенные отношения с СССР , а теперь с РФ , и это не наш огород, пусть там русские турки и иранцы разбираются. Курды ( которые вынесли основную тяжесть борьбы с ИГИЛ) не "ангелы" и вообще они хуже ИГИЛ и террористы Да и почему США должна помогать каким то курдам ( диким племенам), ( а теперь внимательно) которые не помогли США во второй мировой войне во время высадки в Нормандии.... Представляю что вскорости скажет Трамп об Украине. ( приблизительно - Украина это область РФ, это вообще не наше дело это дело русских, а вообще украинцы это коррупционеры с Байденом, бандеровцы, и вообще они малорусские, они вмешались в выборы США, они были в союзе с Гитлером, и чего мы им должны помогать ведь они нам даже Гренландию не продали, Путин там наведет порядок он хороший парень ) Ну и в этом духе. Не верите.. Курды тоже не верили..
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Что то в этом есть, но Трамп всего лишь президент, пусть болтает что хочет, США - не царство.
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Для царей всегда имелись в запасе "табакерки" в темечко, для президентов там.. своя метода.. Но видимо это не тот случай. Поэтому как там говорят "Боже храни Америку" кажется...
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Трамп, если кто не заметил, помимо того, что болтает, еще и делает,:
стремительно выводит войска из Сирии, предавая курдов и отдавая эту страну Путину, Эрдогану и Асаду.
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"...

Россия и Турция - ситуативные союзники на сирийской шахматной доске. Обоим странам не выгодна конфронтация.
Даже наоборот: международное давление, усилившееся на Турцию в связи с вторжением в Сирию, только еще больше подтолкнет Эрдогана в объятия Москвы. Он будет становиться все более зависимым от позиции РФ в Сирии, которая серьезно усилится после окончательного ухода американцев.
После вывода военного контингента США из Сирии и достижения договоренностей между курдами и сирийским правительством в Дамаске, Кремль начнет склонять Турцию к мирным переговорам с Сирией, чтобы выйти на какое-то промежуточное мирное урегулирование и нормализацию отношений.
России выгодна стабилизация северо-восточной и восточной Сирии, возвращение под контроль Дамаска курдских самопровозглашенных регионов (вместе с нефтегазовыми месторождениями), а также распределение сфер влияния в этой части страны уже без участия США.
Другой вопрос - насколько на это готовы будут пойти Анкара и Дамаск, между которыми сохраняется очень сильная ненависть. Турки считают, что Асаду нельзя доверять ни в каких соглашениях, а сирийцы считают турков предателями, вонзившими нож в спину Сирии в 2011 году, когда Эрдоган поддержал антиправительственные группировки, открыл для них границы и начал поставлять оружие боевикам в северной Сирии, пытавшихся сбросить правительство Башара Асада."
https://www.liga.net/society/opinion/istochnik-mira-a-vy-znaete-chto-proishodit-v-sirii
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Танки стомились, танки хочуть відпочити
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Поляки заволновались. Их пресса пишет, что Штаты сдадут следующими после курдов - их.
Прибалты пока не пишут такого. Но наверняка задумались.
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два шулера расскидывают - не мешайте,
третий кацапский стоит в углу и ждет.
вопрос тока в том, хто кого нагреет...
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хотел бы рыжий, шо бы Турция не полезла в Сирию? - не отводил бы,
а усилил бы контингент и не потому, шо он сильнее тутецкой армии,
а потому шо Турция еще 100 раз подумала бы,
а ну как ненароком какого американского морпеха заденем - Америку колыхнем?
но рыжий отвел контингент и дал добро Ердогану,
а теперь его петушиные подпрыгивания выглядят смешно как минимум....
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