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Все про:хабар (2776) Одеса (2138) Правоохоронні органи (259) прокуратура (1929) Державна виконавча служба (21)

 Держвиконавця затримали в Одесі під час одержання 2,7 тис. дол. хабаря за зняття арешту з автомобіля, - прокуратура. ФОТО

16 жовтня в Одеській області правоохоронці затримали під час одержання хабаря державного виконавця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Держвиконавця затримали в Одесі під час одержання 2,7 тис. дол. хабаря за зняття арешту з автомобіля, - прокуратура 01

Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області вимагав хабар у розмірі 2 700 дол. за зняття арешту з транспортного засобу.

Відразу після одержання хабаря чиновника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Держвиконавця затримали в Одесі під час одержання 2,7 тис. дол. хабаря за зняття арешту з автомобіля, - прокуратура 02

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154495
 
 
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На таможне в Одессе лярды в день . По этому туда настоящих реформаторов и не пускают .
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Снятие ареста с имущества после окончания исполнительного производства должно происходить АВТОМАТИЧЕСКИ, а не по воле того, кто инициировал отягощение.

Моя клиентка в августе 2019 года узнала о том, что наложенный 11.02.2015 арест на её автомобиль г.н.з.АА2082КК (отягощение №15077424), несмотря на закрытое ещё 06.03.2019 исполнительное производство ВП №46389479 госисполнителем Федорчуком М.Ф. из Оболонского РО ГИС г.Киева ГТУЮ в г.Киеве, мешает ей переоформить проданный ещё в марте 2019 года этот автомобиль на покупателя.

Понятно, что Федорчук М.Ф. хочет денег, но моя клиентка просто не хочет быть стукачом и портить этому уроду карьеру, репутацию и ломать судьбу.
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От , ты знаешь , я очень переживаю за твоих клиентов .
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17 октября 2019 «Население России сократилось.



Естественная убыль населения за девять месяцев 2019 года составила 219,2 тысячи человек, за этот же период в прошлом году - 169,1 тысячи.»

Так шо, не помог ни Крьім, ни Дамбасс.
Вся надежда на Китайцев.

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Лет 10 с конфискацией всего и пожизненно невозможность быть госслужащим, может отрезвит этих гнид.
Нет? Вешать везде, где только можно, эти твари превратили Украину в мировую побирушку.
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