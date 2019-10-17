 Держвиконавця затримали в Одесі під час одержання 2,7 тис. дол. хабаря за зняття арешту з автомобіля, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області вимагав хабар у розмірі 2 700 дол. за зняття арешту з транспортного засобу.
Відразу після одержання хабаря чиновника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Моя клиентка в августе 2019 года узнала о том, что наложенный 11.02.2015 арест на её автомобиль г.н.з.АА2082КК (отягощение №15077424), несмотря на закрытое ещё 06.03.2019 исполнительное производство ВП №46389479 госисполнителем Федорчуком М.Ф. из Оболонского РО ГИС г.Киева ГТУЮ в г.Киеве, мешает ей переоформить проданный ещё в марте 2019 года этот автомобиль на покупателя.
Понятно, что Федорчук М.Ф. хочет денег, но моя клиентка просто не хочет быть стукачом и портить этому уроду карьеру, репутацию и ломать судьбу.
Естественная убыль населения за девять месяцев 2019 года составила 219,2 тысячи человек, за этот же период в прошлом году - 169,1 тысячи.»
Так шо, не помог ни Крьім, ни Дамбасс.
Вся надежда на Китайцев.
Нет? Вешать везде, где только можно, эти твари превратили Украину в мировую побирушку.