 На Черкащині вилучено арсенал боєприпасів, привезених із зони ООС, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До співробітників Жашківського відділення поліції надійшла оперативна інформація про те, що житель одного з сіл району зберігає у своєму будинку боєприпаси.
Під час санкціонованого обшуку оперативники виявили 3 гранати Ф-1, 2 гранати РГД-5, запали до гранат УЗРГМ, 7 сигнальних ракет, протитанкову кумулятивну гранату РКГ-3, сигнальну міну, вибуховий пакет, димову шашку і патрони калібру 7,62 мм. Як пояснив чоловік, виявлені предмети він привіз із зони ООС.
В даний час речові докази вилучено. Поліцейські встановлюють, з якою метою чоловік зберігав таку кількість боєприпасів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
и получит боец,к сожалению свою треху,а сепар и коллаборант-условкой,как всегда отделается...
якщо вкрало у побратимів - вишка.
Думаю что кто на передовой тот не отдаст от себя ни единого патрона так как от него может зависеть его жизнь.А вот арсеналами в тылу так никто и не занимается вот поетому они так часто горят и взрываются,и я не удивлюсь если у кого-то обнаружат и атомную бомбу на дому еще из кучмовских времен и по документам давным давно утилизированую за миллионы америкоских денег.