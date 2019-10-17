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 Події, Фоторепортаж
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Все про:боєприпаси (943) Нацполіція (8353) Правоохоронні органи (259) Черкащина (298)

 На Черкащині вилучено арсенал боєприпасів, привезених із зони ООС, - Нацполіція. ФОТО

У Черкаській області співробітники поліції вилучили у місцевого жителя арсенал боєприпасів, привезених з району проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До співробітників Жашківського відділення поліції надійшла оперативна інформація про те, що житель одного з сіл району зберігає у своєму будинку боєприпаси.

Під час санкціонованого обшуку оперативники виявили 3 гранати Ф-1, 2 гранати РГД-5, запали до гранат УЗРГМ, 7 сигнальних ракет, протитанкову кумулятивну гранату РКГ-3, сигнальну міну, вибуховий пакет, димову шашку і патрони калібру 7,62 мм. Як пояснив чоловік, виявлені предмети він привіз із зони ООС.

На Черкащині вилучено арсенал боєприпасів, привезених із зони ООС, - Нацполіція 01

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В даний час речові докази вилучено. Поліцейські встановлюють, з якою метою чоловік зберігав таку кількість боєприпасів.

На Черкащині вилучено арсенал боєприпасів, привезених із зони ООС, - Нацполіція 02

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154493
 
 
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Запасливі українці. Запас кишеню не тягне. А скільки серед наших любителів донести...
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даже армейский ввзрывпакет и сигналка считаются боеприпасом и приравнивается к незаконному оружию.3-7 лет.
и получит боец,к сожалению свою треху,а сепар и коллаборант-условкой,как всегда отделается...
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И пойдет тогда судья вместе с прокурором до кобзона песни его петь.
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Мне б такое , Пашинский , вилкул , мураев , стали бы друзьями
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если трофейное - наказать нагайками...
якщо вкрало у побратимів - вишка.
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А из чего правоохранители взяли что этот арсенал из ООС,что отследили по маркировке и по номерам.
Думаю что кто на передовой тот не отдаст от себя ни единого патрона так как от него может зависеть его жизнь.А вот арсеналами в тылу так никто и не занимается вот поетому они так часто горят и взрываются,и я не удивлюсь если у кого-то обнаружат и атомную бомбу на дому еще из кучмовских времен и по документам давным давно утилизированую за миллионы америкоских денег.
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Бацька лупашенко , казав що кордон закриє ! Бо на таке всю картоплю видурять !😆
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гранатка то хороша. Перейшли на мухи і наступні модифікації, але забули, що, нажаль, танки можуть і впритул підійти і давити в окопах. В тому випадку, коли мухою не зможеш вдарити, бо близько, еркегешка легко пропалить броню, динаміку тільки не попади і все. Підтримайте відео хлопця, сам тільки попачив випадково, а кацапи там гадять. Школяр ще а РКГ 3 по полочкам розложив і розказав https://www.youtube.com/watch?v=uo8yGm1MGWw
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