 На Черкащині вилучено арсенал боєприпасів, привезених із зони ООС, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До співробітників Жашківського відділення поліції надійшла оперативна інформація про те, що житель одного з сіл району зберігає у своєму будинку боєприпаси.

Під час санкціонованого обшуку оперативники виявили 3 гранати Ф-1, 2 гранати РГД-5, запали до гранат УЗРГМ, 7 сигнальних ракет, протитанкову кумулятивну гранату РКГ-3, сигнальну міну, вибуховий пакет, димову шашку і патрони калібру 7,62 мм. Як пояснив чоловік, виявлені предмети він привіз із зони ООС.

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В даний час речові докази вилучено. Поліцейські встановлюють, з якою метою чоловік зберігав таку кількість боєприпасів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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