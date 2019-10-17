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Все про:Мінздоров'я (993) Раімов Дмитро (4)

 Раімов залишає посаду радника міністра охорони здоров'я

Дмитро Раімов, що відповідає за комунікацію в команді міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, залишить свій пост до кінця місяця.

Про це Раімов повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці місяця моя команда виходить із МОЗ. Ми ще залишимося розумними головами у міністерстві і комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта і багато іншого робитимуть вже інші хлопці. Частину людей на зміну готуємо ми, частину шукаємо, можливо в подарунок залишу когось із команди", - написав він.

За словами Раімова, його завданням було "супроводити нову команду" (МОЗ. - Ред.) на старті. "Ми все-таки фахівці з криз і складних завдань, а тут потрібно сидіти дупою і писати прес-релізи і звіти в кабмін здавати", - пояснив він припинення співпраці.

Читайте також: "Це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння. Будемо над цим працювати", - Скалецька про обстановку в МОЗ

Раімов також зазначив, що "в команді президента своїх не здають".

Нагадаємо, Зоряна Скалецька представила Дмитра Раімова як свого радника 2 вересня.

Робота Міністерства охорони здоров'я в той час, як за комунікацію в ньому відповідав Раімов, ознаменувався кількома гучними скандалами. Так, 24 вересня службовці Міністерства звернулися до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з відкритим листом, в якому заявили про політичні репресії у відомстві. Перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос пішов з організованого Раімовим брифінгу, не дослухавши до кінця запитання журналіста. Співробітники МОЗ заявляли, що Скалецька уникає зустрічі з ними. А коли зустріч таки відбулася, то тривала 9 хвилин. Крім того, в будівлю міністерства вривалися невідомі, які погрожували співробітникам і вимагали у них документи.

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Раімов залишає посаду радника міністра охорони здоровя 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154492
 
 
 Топ коментарі
 
Фахівець з порожніх коментарів на телеканалах в ролі радника прогнозовано здувся.
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Он откровенный рашист, отпетый медведчуковец, поклонник расейского Крыма, близкий друг Крючковой... Токсичная личность, короче.
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в 95 кв найдут замену ,с этим у Щели проблем нет .
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Правильный мужик,увидел что наша медицина реанимации не подлежит и уходит.Не то что другие получают реальное бабло за то что реанимировать невозможно да еще и лапшу народу вешают на уши.
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*Особливий радник * у міністра там ...Мотя Хреноффф !
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оставит в подарок?закрыть вылупка за торговлю людьми.
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Фахівець з порожніх коментарів на телеканалах в ролі радника прогнозовано здувся.
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Йому так не цікаво. Сам сказав. Треба жопою на кріслі сидіти, папери писати. А там працювати з тої компанії ніхто не хоче.
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Тим хто не в курсі, щодо цього чорта https://www.youtube.com/watch?v=RwHzEBf3iu4
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Он откровенный рашист, отпетый медведчуковец, поклонник расейского Крыма, близкий друг Крючковой... Токсичная личность, короче.
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В данном случае важно то что он родственник теневого руководителя минздрава Радуцкого.
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Всі реформи попередньої влади в одному фото:

Раимов покидает должность советника министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 2443
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А в 2019 ленточка ещё с судебным решением что только Рошену можно
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ну да. Кстати. рейдерским захватом титушней "Житомирських ласощив" (основной конкурент Рашена) руководил Пашинский
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И Аваковым он тоже руководил в захвате. Или Аваков им... Они там вместе на сайте висели как рейдеры.
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Ну, а картофель по 25 грн. при Зеленском?
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тмкой же гнилой как и ты? Нет, спасибо дерьмо сам жри, ты привычный
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"Недолго мучалась старушка,
В высоковольтных проводах !"
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Нашел поток, на который можно сесть и полетел его осваивать.
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Оценку должен давать народ, а не великие люди....Не дождался похвалы , сам себя похвалил...
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"Мы еще останемся умными головами в министерстве и комитете, но всю поточную работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многое другое будут делать уже другие ребята." Раимов покидает должность советника министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 3716

Т.е. оставшиеся будут ещё тупее. Бедная Украина.
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Это он , типа, резюме для поиска работы состряпал?...
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