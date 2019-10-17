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 Політика України, Події
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Все про:Пашинський (282) прокуратура (1929) суд (5609) Хімікус (18)

 "Удар і постріл відбулися одночасно", - прокурори на суді не змогли підтвердити, що Пашинський першим вистрілив у Хімікуса

Під час судового засідання у справі Сергія Пашинського сторона обвинувачення не змогла ствердно відповісти що було спочатку: постріл Пашинського в Хімікуса чи удар Хімікуса пляшкою по голові Пашинського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Під час засідання виступ представника сторони обвинувачення викликав бурхливу реакцію і сміх глядачів і журналістів.

Так, суддя поставив представникові обвинувачення уточнююче запитання щодо того, що ж все-таки було першим в інциденті, за який суд заарештував Пашинського: удар, отриманий ним по голові від іншого учасника інциденту Хімікуса, чи постріл із пістолета. Суддя попросив уточнити цей момент, щоб розуміти, чи могла мати місце самооборона з боку Пашинського (адже викликає сумнів, що поранений чоловік потім міг завдати серйозну рану Пашинському пляшкою по голові).

Читайте також: Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра. ВIДЕО

Представник обвинувачення спробував ухилитися від відповіді, але врешті-решт сформулював, що удар і постріл "відбулися фактично одночасно".

У відповідь зал суду вибухнув сміхом. Другий безглуздий момент - відповідь сторони обвинувачення на запитання про фізичне розміщення апарату управління і підрозділів ДБР. Нагадаємо, це запитання стало одним із аргументом захисту, який вважає, що згідно з законом справу мав розглядати не Печерський суд Києва, а Шевченківський - за територіальністю.

Обвинувач так і не зміг відповісти судді на запитання, яку адресу ДБР вказано у відповідному наказі цього відомства. Як і відповісти, чи знає він, що інші справи ДБР розглядає саме Шевченківський суд.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на розгляд апеляції на запобіжний захід Сергію Пашинському прийшли деякі колишні і діючі народні депутати. Про готовність взяти Пашинського на поруки заявили Олександр Турчинов, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій, Микола Княжицький, Костянтин Бондарєв, Сергій Висоцький, Андрій Тетерук.

Всі вони, виступаючи в суді, говорили про те, що справа проти Пашинського політично ангажована.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154491
 
   
 Топ коментарі
 
Химикус - предлог. Настоящая вина этой мрази известна всем.
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Удар и выстрел были одновременно? То есть на момент выстрела Пашинского никто не бил? То есть он не стрелял в ответ на удар. Все ясно.
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да всем известно, что ты мразь, кто бы спорил, я не буду
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А що буде якщо у кожного пересічного буде зброя ? Напевне залежить від того хто швидше натисне спуск.гачок. І десь за рік нас стане на 1млн. менше.
А що ті прокурори блеют був попереджувальний чи ні, ще за царя гороха вже знали що перша куля замаслена з частинками обтирочного матеріалу, всі наступні з частинка пороху і нагару
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От зуби не заговорюйте. Злочин відбувся в момент коли Пашинський вийшов з машини зі зброєю. Він не поліцейський.
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в этом нет состава, пистолет все время при нем - как он мог выйти без пистолета - зачем тогда вообще пистолет носить если выходя из машины его не брать с собой ?
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Носить зарегистрированное оружие вне машины это злочин ..? По какой ст УК . ?
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Удар бутылкой и выстрел произошли почти одновременно . Поражён такой супермолниеносной реакцией Пашинского "Удар і постріл відбулися одночасно", - прокурори на суді не змогли підтвердити, що Пашинський першим вистрілив у Хімікуса - Цензор.НЕТ 8992 ... Теперь понятен гомерический хохот в суде .. Прокурор просто тупица .
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Тепер картина маслом: містечко на середньому заході два ковбої один проти одного, у одного страшна пляшка з під пива 0,5, а може ще страшніша 2,0 пластикова, у іншого глок і дивляться, хто на несе удар перший, сили рівні.
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надо провести следственный эксперимент, прострелить ногу Химикусу и дать ему бутылку чтоб тот ударил Пашинского по голове
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Можно і на оборот... Эксперимент так эксперимент!
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Вважаю що їх треба поміняти місцями. Експеримент так експеримент!
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Святого человека, героя Майдана, личного врага *****, друга президента, любителя Житомирських ласощів, батька геніального сина і взагалі очкарика з наградним глоком "за вдалу рибалку на початку оккупації Крима" в тюрму? Це перебор! Кожен тепер трошки пашинський, всі на майдан майданів!
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Яка різниця чи стріляв він у повітря? Він поліцейський?
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Він дегенерат що був при владі. Це все пояснює)
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это только для умных есть разница - для остальных поясняю - если сначала стрелял в верх то не было намерения развивать ситуацию - это называется предупредительный выстрел
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разница есть только для умных - для остальных поясняю - предупредительный выстрел говорит о том что не было умысла наносить вред опоненту, а было намерение исключительно самозащиты
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Як Пашинський опинився віч навіч з тим жлобом?
Дивіться його промову. Років 10 ******** сав на себе.
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блин, депутатов развелось, простому труженику негде бутылку разбить- обязательно попадёшь в голову депутата...
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Ой лише тепер побачив назву статті.....охрєнел..модери прочитайте самі, чи ви п'яні..."Пашинський не вистрєліл пєрвим"....наче у чупакабру хтось стріляв
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Бред..... надо проверить ВУЗ, который прокурор окончил , позорит страну.

Это и есть аттестация прокурора, гнать его надо ...
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Зє!льоная хунта боїця заворушень, а пашинський організатор майдану - тому під будь-яким поводом нада в застєнкі - хоть на врємя
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Пашинский говняк конечно и его место в тюрьме, но почему ухватились именно за это дело, а не хотят проверить его обвинения в рейдерстве и всем остальном? почему не проверят чем его сынок занимался в Укроборонпроме? Не хотят вытаскивать на свет Божий что творится у нас в закулисье власти? А то что этот Пашинский сцепился с мелким гопником так это даже хорошо, поставил быка на место, здесь я его даже поддерживаю.
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" чем его сынок занимался в Укроборонпроме? "
зебилы все иба...тые
он должен сесть за своего сынка???
"ранее неоднократнопривлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, Источник: https://censor.net.ua/n3154491"
да этого ублюдка пора давно пристрелить и премию выписать, тому кто пристрелит..)))
а пацана в тУрму..))
уроды низкопробные
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Короче понятно ,, по мнению зебилов , неоднократно нарушавший закон , гопник Химкус - золота людына . Все как один , зебилы ,на защиту Химкуса . !! "Удар і постріл відбулися одночасно", - прокурори на суді не змогли підтвердити, що Пашинський першим вистрілив у Хімікуса - Цензор.НЕТ 9563 .

Розбийнык - Пашинский Сергей , по кличке - " амбал" , чессснейшего челавэка абидел . "Удар і постріл відбулися одночасно", - прокурори на суді не змогли підтвердити, що Пашинський першим вистрілив у Хімікуса - Цензор.НЕТ 4271 .
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Років 10 Пашинський заробив, як я вже писав, це він спровокував конфлікт (по матеріалам його промови в суді, дивіться самі) відкрив вікно, бо йому здалось, що жлоби не вдало припаркувались і не забезпечили безпечний проїзд його депутатості, насварив їх, втомлені жлоби в печалі від того, що їх бус не їде і х/з що робити послали його на йух, що і я б зробив. Пашинський наказує дружині перекрити їм шлях до втечі і виходить на розбірки з зарядженим бойовим пістолетом...……...цього так то досить на посадочку……….та далі ще веселіше.....Пашинський вимагає у жлоба під дулом пістолета вибачень перед свиноматкою...жлоб втомлений, його заіпав поломаний бус, а тут, ще депутан….бере перше, що попалось. Правда жлоби зі скляних пляшок не пьють, мабуть пластикова..
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І це лише зі слів Пашинського, версію потерпілого хочу почути.
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А Пашинский не подходит в качестве потерпевшего?
Ему же голову бутылкой разбили.
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Та пусть теперь Химикус выстрелит в Пашинского, а тот ему бутылкой заедет. И всё, расходимся.
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