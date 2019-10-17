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 Політика України
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Все про:ВР (5899) електронні документи (40)

 Нардепи ухвалили закон про введення електронного документообігу в Раді

17 жовтня парламент ухвалив закон про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом (№1044-1)

Як передає Цензор.НЕТ, це рішення підтримали 256 народних депутатів.

"Метою проєкту закону є введення електронного документообігу у Верховній Раді України", - йдеться в пояснювальній записці.

Закон вносить зміни в ст. 91 регламенту Верховної Ради про подачу супровідних документів до законопроєкту в електронному вигляді і в ст. 97 про введення справи законопроєкту в електронному вигляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року планується перевести документообмін між Кабміном і ВР в електронну форму, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154490
 
 
 Топ коментарі
 
Привіт ще одній категорії виборців ЗеленськогоНардепы приняли закон о введении электронного документооборота в Раде - Цензор.НЕТ 3640
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теперь гои ещё им и по смартфону должны...
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Какая ёмкая новость! Посмотрим как после этих нововведений, люди смогут получать пенсии. Там крути не крути, нужна тьма бумаги, или оцифровать обяжут?
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Разогнать на хер это гнездо коррупции . Оставить областных представителей в количестве не более 40 - 50 человек на всю Украину .
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Когда зелябобов звали на протест против капитуляции, они были недовольны и как только порохоботов не обзывали. Теперь они сами призывают на майдан. Это очередное доказательство, что зелябобы думают только за свой живот и за свой карман, а на страну им пофиг.Нардепы приняли закон о введении электронного документооборота в Раде - Цензор.НЕТ 4407
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Ура! Мелочь, а приятно
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Теперь кожному зепутату треба за рахунок Українців видавати ноутбук за 1000 $.
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Привіт ще одній категорії виборців ЗеленськогоНардепы приняли закон о введении электронного документооборота в Раде - Цензор.НЕТ 3640
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Богдан Тарахтій, депутат від «Слуги народу», просить у мерії надати 8 квартир його помічникам, бо їм же треба десь жити.
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