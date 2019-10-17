 Нардепи ухвалили закон про введення електронного документообігу в Раді

Як передає Цензор.НЕТ, це рішення підтримали 256 народних депутатів.
"Метою проєкту закону є введення електронного документообігу у Верховній Раді України", - йдеться в пояснювальній записці.
Закон вносить зміни в ст. 91 регламенту Верховної Ради про подачу супровідних документів до законопроєкту в електронному вигляді і в ст. 97 про введення справи законопроєкту в електронному вигляді.
нардеп из фракции "Слуги народа" Николай Тищенко вел себя очень странно. Он прятался от кого-то за колонной и пытался поддержать один из законопроектов, не включив систему для голосования.
А нардеп Федорук під час голосування у Верховній Раді дивиться футбол