 Нардепи ухвалили закон про введення електронного документообігу в Раді

Як передає Цензор.НЕТ, це рішення підтримали 256 народних депутатів.

"Метою проєкту закону є введення електронного документообігу у Верховній Раді України", - йдеться в пояснювальній записці.

Закон вносить зміни в ст. 91 регламенту Верховної Ради про подачу супровідних документів до законопроєкту в електронному вигляді і в ст. 97 про введення справи законопроєкту в електронному вигляді.

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