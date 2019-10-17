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 Два патрульні катери класу Island для українських ВМС транспортують зі США до Одеси на борту балкера

Передані Україні Сполученими Штатами Америки два патрульні катери класу Island транспортують в Одесу на борту балкера.

Про це повідомив заступник начальника штабу ВМС з питань євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Найближчим часом катери, які отримали імена "Старобільськ" (P190) і "Слов'янськ" (P191), мають прибути в порт Одеси, а в листопаді, як очікується, їх буде введено до складу Військово-морських сил.

"Історія, яка тривала близько п'яти років, підходить до завершення", зазначив офіцер.

Нагадуємо, у вересні 2019 року в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли багатомісячне навчання і підготовку для служби на цих кораблях.

Всього в 1985-1992 роках для Берегової охорони США побудували 49 катерів класу Island. 37 із них продовжують службу, інші кораблі США вже передавали Пакистану, Грузії і Коста-Ріці. Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), побудовані в 1988 році, отримала Україна.

У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154489
 
   
 Топ коментарі
 
Довго ще Україна буде мати вигоду від діяльності Великого Президента і політика Порошенко незважаючи на те .що росія кинула всю міць своєї пропаганди .щоб аббрехати і очорнити його . Кинуто всю фсбешну агентуру, великі кошти. задіяні наші прихильникі руцького міра, вся єврейська "кодла"--але справи які зробив Порошенко (хороші) не можна сховати і принизити.
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Сначала эти верфи надо вернуть в госсобственность, т.е отобрать у "суки православной"(с)
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Порох ничего не "выбил", он делал вид, что Украине не сильно-то и нужно.
Америка их подарила, а Порох демонстративно не забирал,
тича при этом флоту свои речные лоханки с завода имени "лениской кУйни".
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треба було прибрати Хряка від влади , аби допомога від США нарешті почала посилюватись - джавеліни , катери ... "..прі Парашенке такого не було !" ..))
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Не розумію, катери урочисто нам передали ще рік тому. Чому їх так довго сюди везуть?
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Какое это всё-тапки позорище - в недалёком прошлом могучей промышленно-развитой стране радоваться получению 2-х (двух!) б/у катеров. В рукожопии десятками строят корабли, но там нет такой помпы!
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