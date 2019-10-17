EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3939  121
Все про:ВР (5899) Конституція (307) децентралізація (250) Корнієнко (45)

 Префекти і новий адміністративно-територіальний устрій, - Корнієнко розповів про плани змінити Конституцію

Комісія з децентралізації при Президентові готує зміни до Конституції за чотирма основними напрямками. Вони передбачають, зокрема, затвердження нового адміністративно-територіального устрою, введення інституту префектів.

Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів під час засідання Ради донорів з питань децентралізації в парламентському комітеті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо змін до Конституції, то у нас є чотири напрямки... Перше - закріплення чіткої системи адміністративно-територіального устрою, це фактично закріплення трирівневої системи. Первинна ланка - це громада і принцип повсюдності полягатиме в тому, що вся територія України буде покрита громадами. Якась кількість громад утворюють округ, - це субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою...Третій рівень - регіони, це сучасні області в межах, яких вони зараз є і АР Крим", - пояснив Корнієнко. При цьому, за його словами, з приводу терміну "округ" ще проведуть консультації з суспільством.

Корнієнко пояснив, що другий напрямок полягає у закріпленні ефективної системи місцевого самоврядування, а третім напрямком є запровадження інституту префекта в системі виконавчої влади.

"Префект представлятиме виконавчу гілку влади на відповідній території, очолюватиме префектуру, буде державним службовцем у структурі управління Кабміну. Префект може працювати на рівні області та округу. Механізм його призначення на посаду - Президент України за поданням Кабінету міністрів", - сказав нардеп.

Він зауважив, що четвертим напрямком є гарантування матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

Корнієнко наголосив, що зміни мають сприяти затвердженню нових засад місцевого самоврядування на основі принципів Європейської хартії щодо місцевого самоврядування.

"Ми починаємо чергову спробу завершити реформу децентралізації... Зміни до Конституції, які ми зараз готуємо, мають забезпечити незворотність процесу децентралізації та реформи місцевого самоврядування", - зауважив Корнієнко.

Читайте також: Наша мета - забезпечити Центр надання адмінпослуг у кожній громаді, - Корнієнко про децентралізацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154488
 
 
 Топ коментарі
 
каждое говно будет Конституцию менять
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Я не "за" ... Але читайте уважно - області залишаться.
 показати весь коментар
 
Как ничего нового?
Федеральные округа ещё надо (большой вопрос, надо ли) создать. Хотел бы я для начала увидеть карту Украины в виде территориальных громад вместо районов. У Вас есть?
 показати весь коментар
 
Зё и его слуги-олигархов пошли протоптоной потрошиной дорожкой, то бишь для того, чтобы отвлекать народ от рукожопости и воровитости власти вешать лапшу новыми реформами.
 показати весь коментар
 
 
Це не тільки облегчить, а й покращить життя. Шуткую
 показати весь коментар
 
 
Херней страдают вместо реальной работы - пыль пускают в глаза зелохтората, а те аж слюнями исходят от умиления.
 показати весь коментар
 
...слуги урода ...
Забегая вперед. Если допустить, что Нефьодов не знал, что его родственники нелегально возят в «евробляхах» тонны брендовой одежды, то как он может бороться с крупными схемами, если не в состоянии приструнить даже свою родню? А если он знал, покрывал или просто старался не замечать, то простите, чем он тогда отличается от Продана, Насирова, Калетника? Ну, если позволяет своим делать то, чего другим нельзя? Как ни крути, а после этого случая вопрос целесообразности нахождения Нефьодова на посту Главы таможни стоит обсудить. На самом высоком уровне.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335326-chernaja_metka_dlja_nefedova

...
 показати весь коментар
 
 
В детстве слуги народа ширяли по карманам в роздевалке, потом по карманах на рынке, потом шыряли по карманам хозяина, а дорвавшись до депутатства в ВР , запустили свои ловкие рученки в Конституцию.
 показати весь коментар
 
 
Не нужно пытаться менять административно-территориальное устройство нашего государства. Не нужно тупо и слепо пытаться сейчас внедрить у нас что-то, что работает в спокойных, монолитных, (не находящихся в состоянии войны) европейских странах. Практика показывает, что внедряя что-то у нас, нужно в первую очередь учитывать наши реалии. А они таковы, что отсутствием опыта воспользуется враг и начнет расшатывать через эти самые общины ситуацию в стране, рассказывая о прелестях федерализации. Уже была попытка во внешней политике "блеснуть умом" - в итоге массовые акции протеста.

Какого Штайнмаера вас всех тянет что-то изменить, если это нормально работает?
 показати весь коментар
 
 
Я не "за" ... Але читайте уважно - області залишаться.
 показати весь коментар
 
будем жить в префектурах, как в Японии))
 показати весь коментар
 
 
А давайте как в Японии, можно даже без префектур.
 показати весь коментар
 
Реформа по суті косметична. Губернаторів перейменують в префекти і укрупнять райони, які стануть округами.
Посадовці нічого не втратять, як і центральна влада, а як воно буде мешканцям неперспективних сіл? Префекти і новий адміністративно-територіальний устрій, - Корнієнко розповів про плани змінити Конституцію - Цензор.НЕТ 2841
 показати весь коментар
 
Я проти створення округів замість районів, але як укрупнення впливає на перспективність чи неперспективність сіл?
 показати весь коментар
 
Як це відобразиться на рівні життя простих українців.
 показати весь коментар
 
 
Идем к общинному строю!
Следующее на очереди крепостничество.
Или сейчас рабовладельческий?
 показати весь коментар
 
А кто начинал эту административно-территориальную реформу? о-моему это начиналось ещё при Яныке,а может ещё раньше. Р. Бессмертный когда-то был автором идеи.И пошло-поехало.Нынешняя власть, скорее , хочет узаконить эти изменения.Давайте будем объективны.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору