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 Новий варіант угоди щодо Brexit схвалено лідерами країн ЄС, - Туск

Лідери країн Євросоюзу на саміті ЄС у четвер схвалили оновлений варіант угоди щодо Brexit.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

"Європейська рада дала добро на цю угоду, і схоже на те, що ми дуже близькі до його укладення", - сказав він на пресконференції в четвер.

Читайте також: Британія та ЄС не встигли домовитися про умови "Брекзиту"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154487
 
 
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Они могут согласовывать что угодно, все решает британский парламент.
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Но без согласования с ЕС британский парламент отказался что то решать...... Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС, - Туск - Цензор.НЕТ 1612
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Рыжие торжествуют. В США додик, в ЮК - бодик Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС, - Туск - Цензор.НЕТ 2115
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Вітаю англійців із виходом з цього колгоспу. Вступити - не важко. Вийти - всім видно як тяжко відмитись від вступлення.
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Схема знакомая. Вход рупь, а выход десять.
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в совковых мозгах даже такие хорошие идеи, как кооперация и интеграция, равные условия, открытость и взаимопомощь, превращаются в колхоз. в чем колхоз-то, лахта? паспорта никто у англичан не отнимает, хотят выйти - пожалуйста. только мне сдается, что очень быстро англичане в "колхоз" опять попросятся. сперва заведут разговоры о трудоднях беспошлинной торговле, потом о справке в сельсовете безвизе и т.д. и т.п. и если они свои товары в ЕС продавать собираются, то придется и стандарты и технические требования ЕС выдерживать. а ведь пошлют куда подальше от "колхоза"...
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