 Новий варіант угоди щодо Brexit схвалено лідерами країн ЄС, - Туск

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

"Європейська рада дала добро на цю угоду, і схоже на те, що ми дуже близькі до його укладення", - сказав він на пресконференції в четвер.

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