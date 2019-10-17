 Новий варіант угоди щодо Brexit схвалено лідерами країн ЄС, - Туск

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск.
"Європейська рада дала добро на цю угоду, і схоже на те, що ми дуже близькі до його укладення", - сказав він на пресконференції в четвер.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск.
"Європейська рада дала добро на цю угоду, і схоже на те, що ми дуже близькі до його укладення", - сказав він на пресконференції в четвер.
трудодняхбеспошлинной торговле, потом о справке в сельсоветебезвизе и т.д. и т.п. и если они свои товары в ЕС продавать собираются, то придется и стандарты и технические требования ЕС выдерживать. а ведь пошлют куда подальше от "колхоза"...