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 Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Золотого, Новозванівки і Гладосового, втрат немає, - прес-центр ОС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресцентр ОС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Павлополя з напрямку Українського та Соснівського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • двічі біля Талаківки з напрямку Пікузів – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового – зі стрілецької зброї
  • поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" здійснив 8 обстрілів по наших позиціях:

  • двічі неподалік Золотого з напрямку Первомайська та Молодіжного – з мінометів калібру 120 мм та СПГ;
  • тричі поблизу Новозванівки з напрямку Калинового та Первомайська – з мінометів калібру 82 мм;
  • біля Гладосового з напрямку Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;
  • неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • біля Новолуганського з напрямку Доломітного - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 30 ворожих обстрілів, - штаб ОС

16 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Мар'їнки, Тарамчука, Золотого, Зайцевого, Новомихайлівки, Луганського, Водяного що на Приазов'ї, Пищевика, Лебединського, Авдіївки, Талаківки, Чермалика, Новозванівки, Катеринівки та Пісків.

Окрім того, російські окупаційні війська цинічно обстріляли безпосередньо 2 населених пункти – Авдіївку та Водяне, що на Приазов'ї. Українська сторона СЦКК провела фотофіксацію цих фактів, а відповідні документи направлено до міжнародних інституцій.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – зазнав поранення.

Вчора представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 1 тяжке тілесне ушкодження, 2 грабежі, 7 крадіжок, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 10 фактів - з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 22038 осіб та 2448 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 21736 осіб та 2395 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 45 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154486
 
 
 Топ коментарі
 
Ждём клоуна который нам расскажет о полном перемирии и разведении войск..
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Надо ждать шо бубочка скажет, может по версии бубочки уже и вся неделя будет, и уже пора войска отводить.
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Це скільки вже днів тиші? Четвертий?
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Ждём клоуна который нам расскажет о полном перемирии и разведении войск..
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Коли він приїзжає в зонв оос, то автоматично з моніки перетворюється в жозефіну.
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все быдлостадо, гавкавшее 14 числа- посадить в автобусы и отправить на штурм Луганска. а то только на Майдане как кацапы нагадили после себя
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это дело !
тут,главное,посадилку не надорвать.. Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Золотого, Новозванівки і Гладосового, втрат немає, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 7133
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а что,сами не захотят? или они только на погавкать выходят? а как на штурм- так сразу все становятся энурезниками поголовно? ))
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ЗЕперемирие по ЗЕбильному - сепары во всю стреляют и убивают..,а у ВСУ перемирие..Смори не перепутай ЗЕбил...
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5 грн. полетело в шоколадной обёртке...холуй, тебе зачёт.
Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Золотого, Новозванівки і Гладосового, втрат немає, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 8765
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Ты хочешь нас убедить что ***** за Порошенко. Зря стараешься и на всякий случай в спам.
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Моргал я на тебя. А то что петя-параша кормил рашу до мая 2017 года, это чаво ?
Почитай википедию на всякий случай...почитай и подумай почему сдали Логвиново (фильм посмотри. полезно) почему сдали Дебальцево и . главное - работал ли тогда в Липецке рошен ....
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А заодно подумай, кто дал команду бить студентов 30 ноября 2013 года ?
Клюев ? А кто его отпустил ...в паРашу ? А ?
Петя-параша.
А чё так ? Может план бить студентов был разработан группой кадров с участием петрули ?
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Это что за свинорылое чмо с чужим флагом ? Пшло нах, гельминт парашный.
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Эй, умник, ну как, есть чем возразить или будешь тупить ?
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Надо ждать шо бубочка скажет, может по версии бубочки уже и вся неделя будет, и уже пора войска отводить.
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да, то они сигнализировали о готовности прекращения огня и разведения войск от линии соприкосновения, бубочка не даст соврать
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Вчора поки йшов на роботу рахував постріли.
Після двадцятого перестав.
Один був дуже потужний з раскатами.
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да, сколько там тех обстрелов, фигня какая. Или вы нашему народному зепи*денту не верите?
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ЗЕбилов в этой теме вы не увидите..лалки, Днипро, ННН и прочие тут не появяца. Это ж не про Петю и Гонтареву темка...
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ошибаешься, если бы марадер не начал эту гражданскую войну, и не подписал капитуляционные минские, которые теперь бубочка вынужден выполнять, ничего бы такого не было. Где то так. Вот увидишь, сейчас вылезут с жопы и начнут вещать
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... война то гражданская.... да...кацапсина?
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А ты понимаешь если армия Украины пойдет на зачистку Донбаса то Минские соглашения подписанные обнулят Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, Новозвановки и Гладосово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5088
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Мы уже собрались на зачистку Донбасса?... Пока мы пытаемся тихо заразить болезнью сепаратизма всё здоровое тело Украины.....
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детелко, для тебя обьясняю: С - сарказм. Слышал раньше такое слово?
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... в написанном тобой столько же сарказма.....что и в словах ничтожества ...**Передайте привет тем кто в Бабьем Яру лежит***... В умении высказывать саркастические мысли вы схожи...))))
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Повнимательнее с таким сарказмом, на будущее.
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или бот иликацап ты-подписал из за того чтоб потянуть время все это понимали так как обстрелы грады продолжались -мордор сам похерил свое соглашение продолжая обстрелы это раз а второе он похерил раньше вместе с европой и сша будупешский договор ничего он не должен ваш зебобик ненужно дурака включать что он не хочет отвода а должен и порох не воплощал этот минск в реальность отмазка ваша устарела на попередников-спрашивай у кацапов и европы за будапешсткий который грубо нарушили и минск который россия игнорит и включает дурака что это местные шахтеры а они миротворцы что хотят помирить а минск ктому же филькина грамота ваша
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еще один писатель. Перечитай, до тебя с мпервого раза не дошло. Подсказка: С - сарказм
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мож сепарам агитснарядами формулу нашего штрейкбрехера разсылать?чы слепому очки ни к чему?
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Втрат немає - головне........
Будемо сподіватися, що так воно і є............
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Обнуляем счетчик, считаем до 7. Надеюсь, Скоморох, умеет считать до 7. Надежда слабая, согласен. Но вдруг, чего ведь в природе не бывает.
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А що ви хотіти порохоботи? Мінські угоди не передбачають "зачистку Донбасу українською армією". Увы Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, Новозвановки и Гладосово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6713
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А от цього не треба. Ніхто не ломиться у відкриті двері. Нехай гандони хочаб сигнал якийсь дадуть.
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Тоді не дивуйтесь тому, що кожний день пораненя або вбивство у ВСУ
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А от відповідати на обстріли(а краще попереджати з квадрокоптерів) таки треба.
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до сраки ваш минск ніхто не повинен виконувати хто вам сказав?Будапешсткий похерили вместе с европой сша?какой минск ктому же подписанты сами грубо не исполняют обстрелы каждый день зачем искать причину исполнять хотите уж капитулировать?порохоботы подписали но не исполняли видите разницу? а клоун лезет на рога-нужен новый договор так как захарченко других нет и самое главное он не работает минск-какой ты нахер Патриот Украины 9176e2b0 ты бот ватник или кацап
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Не хочуть обізяни в Україну. Може пуйло і хоче заштовхати їх назад, але вони вже самі не хочуть. Нехай там залишилось пару мільонів лугандонів. Під ружжом лише 40 тис. Тобто одна обізяна тримає в заручниках три сотні лугандонів. Вийшли б всі разом і бігли б ці обізяни, аж п'яти блимали б. Терплять? Нехай терплять.
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Ровно три года как Моторыло соблюдает перемирие.
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Не смотри Скабееву - сифилисом заразишься.
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это ты не мне, а само себе сказало.
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Хто-небудь, будь ласка, розкажіть про це нашому президенту.
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Я теперь понял кого "развели" с этим разведением?
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Не докладуйте гідранту , бо розвод війск не відбудеться ! І ********** формула штанген фраєра , не пролізе !😆
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Мені здається, що тільки немовля не може зрозуміти, чому паРаша зриває будь-які процеси по мирному врегулюванню військових дій в ЛуганДоні. Кремлю вся ця гібридна фігня потрібна, щоб змусити Україну підкоритися паРаші на вигідних для нього умовах. А саме таких, які унеможливлюють збереження фактичної української незалежності від Росії. Затягуючи гібридну війну ху"ло має на меті виснажити Україну, розірвати її на шматки, щоб підкорити Москві, а також довести Захід до втоми від України, викликати в нього огиду до українських проблем, переконати його в тому, що Україна це зайвий баласт в легкому човні, якого потрібно позбутися. А там і до скасування санкцій проти РФ вже зовсім недалеко. Звідси ростуть ноги у тактики Кремля - пустий триндіж про мирне врегулювання бойових дій і фактичне підтримання бойового вогню на всіх ділянках протистояння сторін. Путін не віддасть наказ на припинення вогню, на розведення сторін. Навпаки, він буде робити все, щоб цього не сталося, але таким чином, щоб вся провина за чергові зриви мирного врегулювання лягли лише на Україну. З цього приводу очевидним є, чому ху"лу так потрібні в самій Україні масовка антикапітуляційних і антизрадницьких настроїв. Зрозумло, що в такій тактиці Кремля всякі пропозиції типу Штайнмаєра виглядають, як гвіздок в ср..ці ху"ла. Ось чому там так важливо перетворити навіть думку про спробу зрушити з місця процес переговорів в "зраду і капітуляцію". Путіну над усе важливо розсварити Захід з Україною, довести йому, що Україна це не партнер, а бездонна прірва суцільних тупікових проблем. Від цього залежить ставлення Заходу до питання збереження санкцій і тиску на Росію. Наша мета, довести, що ми готові заради миру на континенті йти навіть на компроміси, що саме Росія затягує цю війну. Тому, будь-які розмови про скасування санкцій проти РФ дуже передчасні і небезпечні. Мені дуже жаль тих, хто ведеться на пастку ху"ла, який дуже простим прийомом викликає в Україні настрої по унеможливленню розведення сторін. Путін просто не припиняє вогонь і продовжує вбивати. Ось це і повинно бути головною виправданою пояснювальною причиною гальмування переговорних процесів, а не пропозиції Штайнмаєра, чи гасла про зраду і про капітуляцію, якими не забарилися скористатися деякі політики в Україні.
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