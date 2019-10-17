 Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Золотого, Новозванівки і Гладосового, втрат немає, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресцентр ОС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Павлополя з напрямку Українського та Соснівського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Талаківки з напрямку Пікузів – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового – зі стрілецької зброї

поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" здійснив 8 обстрілів по наших позиціях:

двічі неподалік Золотого з напрямку Первомайська та Молодіжного – з мінометів калібру 120 мм та СПГ;

тричі поблизу Новозванівки з напрямку Калинового та Первомайська – з мінометів калібру 82 мм;

біля Гладосового з напрямку Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського з напрямку Доломітного - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

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16 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Мар'їнки, Тарамчука, Золотого, Зайцевого, Новомихайлівки, Луганського, Водяного що на Приазов'ї, Пищевика, Лебединського, Авдіївки, Талаківки, Чермалика, Новозванівки, Катеринівки та Пісків.

Окрім того, російські окупаційні війська цинічно обстріляли безпосередньо 2 населених пункти – Авдіївку та Водяне, що на Приазов'ї. Українська сторона СЦКК провела фотофіксацію цих фактів, а відповідні документи направлено до міжнародних інституцій.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – зазнав поранення.

Вчора представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 1 тяжке тілесне ушкодження, 2 грабежі, 7 крадіжок, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 10 фактів - з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 22038 осіб та 2448 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 21736 осіб та 2395 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 45 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.