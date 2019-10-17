 Рада утворила ТСК з вивчення законності зміни власників телеканалів NewsOne, 112 і ZiK

Відповідний проект постанови №2152 підтримали 264 народні депутати на засіданні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, мета комісії - недопущення монополізації у сфері інформаційного ринку та ринку телевізійного мовлення, обмеження впливу Російської Федерації на інформаційний простір та протидія загрозам національної безпеки у сфері інформпростору.

Серед завдань ТСК - комплексна перевірка обставин придбання, джерел виплат та надходження коштів під час зміни власників інформаційних телеканалів NewsOne, "112.Україна" та ZiK.

Комісія має намір встановити осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику цих каналів. Крім того, вона перевірить відомості щодо систематичного поширення окремими українськими телеканалами ідей і тез, що можуть загрожувати інтересам нацбезпеки, оборони та територіальної цілісності України.

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Окрім цього, члени комісії курируватимуть розслідування щодо здійснення інформканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію армії, провокування екстремістських проявів і панічних настроїв. Очікується, що комісія надасть пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформпростору України.

Очолила комісію народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Її заступником стала нардеп фракції "Голос" Олександра Устінова. Загалом до групи входять 13 парламентарів.

Звіт комісії очікується не пізніше за шість місяців з дня її формування.