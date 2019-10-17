 Рада утворила ТСК з вивчення законності зміни власників телеканалів NewsOne, 112 і ZiK

Відповідний проект постанови №2152 підтримали 264 народні депутати на засіданні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з документом, мета комісії - недопущення монополізації у сфері інформаційного ринку та ринку телевізійного мовлення, обмеження впливу Російської Федерації на інформаційний простір та протидія загрозам національної безпеки у сфері інформпростору.
Серед завдань ТСК - комплексна перевірка обставин придбання, джерел виплат та надходження коштів під час зміни власників інформаційних телеканалів NewsOne, "112.Україна" та ZiK.
Комісія має намір встановити осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику цих каналів. Крім того, вона перевірить відомості щодо систематичного поширення окремими українськими телеканалами ідей і тез, що можуть загрожувати інтересам нацбезпеки, оборони та територіальної цілісності України.
Окрім цього, члени комісії курируватимуть розслідування щодо здійснення інформканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію армії, провокування екстремістських проявів і панічних настроїв. Очікується, що комісія надасть пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформпростору України.
Очолила комісію народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Її заступником стала нардеп фракції "Голос" Олександра Устінова. Загалом до групи входять 13 парламентарів.
Звіт комісії очікується не пізніше за шість місяців з дня її формування.
Партийные раздоры. Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погоней за властью и почестями и происходящими от этого беспорядками…
Спирт. Классицизм. Разврат. Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и нашим дойти до того же… Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата*, на который ее подбивала наша агентура…
Принцип и правила масонско-еврейского правительства. Наш пароль - сила и лицемерие… Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие - правилом для правительств… Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить к достижению нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти.
Террор. Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надо поддержать террор, располагающий к слепому послушанию… Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратились ослушания.
ДЕРЖАВА ЗАПЛАТИТЬ ПОРТНОВУ 7 МЛН: АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАЛИШИВ ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ БЕЗ ЗМІН!
Просто офигеть!
Зебилы вы это сделали разом!
Судова реформа Зеленського несе великі ризики для незалежності суддів - західні посли.
Угу! Тут тоже Порошенко виноват!
Не досидит зебеня до конца своего срока, ой не досидит)
ГБР уже подмял под себя, принимают законы для бени, цвк подмял и тд. Люди не идиоты как возомнили себе некоторые!
Усі на майдан!!!
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Из Г+Г можно сделать как в Великобритании государственный телеканал аналог Би-Би-Си!!!
1. Продажный мент только с украинской фамилией
2. Проститутки только с украинскими паспортами
3. В подпольных боях без правил бють только того кто в трусах в расцветку американского флага
4. Если гастарбайтеры из Украины то только тупые, безвольные и разговариват на искажонном суржике понятном для кацапсин
5. Комиссия из мААЦквы всегда справедливая и только она восстанавливает законность
6. Менты всегда питаются в кафе но заказывают еду, оставляют 1000 срублей за еду и никогда ее не едят потому как по звонку убегают, им некогда даже покушать
7. Мент всегда живет в современной шикарно обставленной квартире
8. В кацапсячих школах если хвалят какого то мальчика то его обязательно зовут Вовой
Можно перечислять и перечислять...