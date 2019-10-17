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 Політика України
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Все про:ВР (5899) ТСК (93) Медведчук (512) Козак (10) 112_Україна (48) Newsone (65) ZIK (12)

 Рада утворила ТСК з вивчення законності зміни власників телеканалів NewsOne, 112 і ZiK

Комісія вивчить відомості щодо дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ.

Відповідний проект постанови №2152 підтримали 264 народні депутати на засіданні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, мета комісії - недопущення монополізації у сфері інформаційного ринку та ринку телевізійного мовлення, обмеження впливу Російської Федерації на інформаційний простір та протидія загрозам національної безпеки у сфері інформпростору.

Серед завдань ТСК - комплексна перевірка обставин придбання, джерел виплат та надходження коштів під час зміни власників інформаційних телеканалів NewsOne, "112.Україна" та ZiK.

Комісія має намір встановити осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику цих каналів. Крім того, вона перевірить відомості щодо систематичного поширення окремими українськими телеканалами ідей і тез, що можуть загрожувати інтересам нацбезпеки, оборони та територіальної цілісності України.

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Окрім цього, члени комісії курируватимуть розслідування щодо здійснення інформканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію армії, провокування екстремістських проявів і панічних настроїв. Очікується, що комісія надасть пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформпростору України.

Очолила комісію народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Її заступником стала нардеп фракції "Голос" Олександра Устінова. Загалом до групи входять 13 парламентарів.

Звіт комісії очікується не пізніше за шість місяців з дня її формування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154485
 
   
 Топ коментарі
 
Еще на одного партнера Пети наехали, ну и денек у него сегодня.))
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Необоримость масонско-еврейской власти. Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не подточит.
Партийные раздоры. Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погоней за властью и почестями и происходящими от этого беспорядками…
Спирт. Классицизм. Разврат. Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и нашим дойти до того же… Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата*, на который ее подбивала наша агентура…
Принцип и правила масонско-еврейского правительства. Наш пароль - сила и лицемерие… Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие - правилом для правительств… Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить к достижению нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти.
Террор. Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надо поддержать террор, располагающий к слепому послушанию… Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратились ослушания.
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А еще нужен закон об иностранных агентах. В Украине этого дерьма в изобилии и спокойно смотреть как оно на кгбшные деньги кремлевских кураторов спокойно ведут пропаганду против Украины и украинцев подрывая страну изнутри просто идиотизм
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Еще на одного партнера Пети наехали, ну и денек у него сегодня.))
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Да перед виборами на каналах тільки Петро і жопоблокіаці виступали. Особливо гасили націоналістів і Юлю.
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А что это такое?
ДЕРЖАВА ЗАПЛАТИТЬ ПОРТНОВУ 7 МЛН: АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАЛИШИВ ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ БЕЗ ЗМІН!
Просто офигеть!
Зебилы вы это сделали разом!
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Тут недавно Петя кричал что его суперскую судебную систему хотят изменить.))
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Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та ЄС висловили занепокоєння законопроєктом про реформу судової системи в Україні.
Судова реформа Зеленського несе великі ризики для незалежності суддів - західні посли.
Угу! Тут тоже Порошенко виноват!
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Ну ну))
Не досидит зебеня до конца своего срока, ой не досидит)
ГБР уже подмял под себя, принимают законы для бени, цвк подмял и тд. Люди не идиоты как возомнили себе некоторые!
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ты нашел в Украине независимые да и еще суды?? Может только в качестве исключения которое подтверждает правило что у нас вместо судов коммерческие конторы
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Перечитай еще раз мой комментарий!
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Це ЗЛО мля. Абсолютне антиукраїнське зло...
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ну можно и так узаконить кума *****...по любэ на дыбе закончите.
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Закрыть , акционеров на нары пожизненно .
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Оце так зрада зрадна... На кума сывочолого гэтьмана наехать вздумали...
Усі на майдан!!!
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Хотілось би побачити як ви нас розганяти будете, вас же аж 60%. 14 числа ми це вже побачили.
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Тобою цікавляться тільки санітари в Ворзелі та Глевасі. Мені ти не цікавий.
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На Цензорі тобі не раді, це ж порохоботський сайт, не зе малороський. Пока.
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Начальник паніки, яке може бути "розганяти нас", якщо ти цілий день пропердів на бойовому дивані, сидячи за 80 км від Києва (з твоїх же слів 14 жовтня)?
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Закрийте їх нахрін з будь якюї причини. Це СЬОгодні ЗЛО. Медвечук купив рейтингові і хороші канали і перетворив їх в лайно з козлорилою вонню.
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...А як після чергової пізд....14-го (на Покрову ) стали супер -*поцреотичними * .майже цілий день показуючи Марш .
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Після того як канали купив медвечук там лишились виключно продажні журналісти-пристосуванці. Чесні журналісти просто пішли...
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Это враги Украины и всего украинского .
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А какой толк с этих ВСК..!? Выразят озабоченность ?
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В идеале собрать материалы, передать в Генпрокуратуру, сформировать доказательную базу и посадить например гандона медведчука на 10 лет с конфискацией, как тебе?
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то то же, что в идеале.., а на деле !? Хоть один результат, практический, от этих ВСК есть !?!? Не припомню, что то.
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Молодцы!!! правильно!!! Заодно нужно рассмотреть вопрос по телеканалу Г+Г!!! По правомерности смены собственников!!! И перехода в собственность государство Украина за долги Коломойского перед Державою!!! Решение суда в Лондоне уже есть!!!
Из Г+Г можно сделать как в Великобритании государственный телеканал аналог Би-Би-Си!!!
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так зелю надо тоже сажать , рядом с беней. они сообщники))))
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Телевизионный каналы "112", "Ньюсван", "Зик", а также телеграмм каналы (Клименко тайм, разведчик, женщина с косой, шадоу анонимус, шептун, лукаш и т.д.) - составляют единую пропагандистскую информационно-аналитическую антиукраинскую систему вещания, спонсорами которой являются враги Украины - фсб, Медведчук, Янукович и их приспешники типа портнова и т.д.
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Скоро введут стандарты кацапсячих сериалов.
1. Продажный мент только с украинской фамилией
2. Проститутки только с украинскими паспортами
3. В подпольных боях без правил бють только того кто в трусах в расцветку американского флага
4. Если гастарбайтеры из Украины то только тупые, безвольные и разговариват на искажонном суржике понятном для кацапсин
5. Комиссия из мААЦквы всегда справедливая и только она восстанавливает законность
6. Менты всегда питаются в кафе но заказывают еду, оставляют 1000 срублей за еду и никогда ее не едят потому как по звонку убегают, им некогда даже покушать
7. Мент всегда живет в современной шикарно обставленной квартире
8. В кацапсячих школах если хвалят какого то мальчика то его обязательно зовут Вовой
Можно перечислять и перечислять... Рада создала ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK - Цензор.НЕТ 4282
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Дуже жаль Зік. Раніше дивився постійно. А зараз лише харі промокшанські.
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хватит уже издеваться и смешить, всем известно чем дело закончится.
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Да их петрушка для мертвечука тупо отжал и вся смена собственника.
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