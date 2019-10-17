EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  8120  130
Все про:ГПУ (3265) Лукаш (50)

 Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри

Прокурори Генеральної прокуратури України повідомили про зміну підозри колишньому міністру юстиції України Олені Лукаш, а також іншим особам у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Підозрюваним інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін’юсту на закупівлю послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 року на загальну суму 2,523 млн гривень.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Читайте також: Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри. ДОКУМЕНТ

Лукаш в 2013-2014 роках обіймала посаду міністра юстиції України в Кабінеті міністрів Миколи Азарова. 27 лютого 2014 року було відправлено у відставку.

Генпрокуратура України 28 травня 2015 року звинуватила Лукаш в заволодінні державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).

У повістці на 17 жовтня 2019 року підкреслено, що ексміністра викликають до старшого слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури Юрія Кривобока "для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри і допиту як підозрюваної" в рамках розслідування кримінального провадження від 20 травня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154484
 
   
 Топ коментарі
 
Там ещё у азирова был подозрительно богатый министр экономики,берите за жопу и его.
 показати весь коментар
 
Пашинский, Гладковский, Лукаш - каравул, пресують патріотів!
 показати весь коментар
 
Подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года на общую сумму 2,523 млн грн Источник: https://censor.net.ua/n3154484

Ну и отлично. А то при Пете рыгов никто не трогал. Наконец-то за них взялись
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Так а что- Юля-президентом не была, так что она тут каким боком ? У нее начальник был - бджолар - захотел - уволил....
 показати весь коментар
 
 
Та нічого. Газ тільки з х-лом по 600 баксів нам втюрювала.
 показати весь коментар
 
Ты ж только что за зебилов топил,а тут оппозиционера из себя строишь,лапотник.
 показати весь коментар
 
ОпачкиЮчетвёртая сук...пардон,штука(!)(на подходе к нарам!
 показати весь коментар
 
 
А щоб не втікла, то підвісити її на одному з дерев біля суду, бажано за шию.
 показати весь коментар
 
 
...давно пора , пока люлины нары на качановке еще не остыли... Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 4727...
 показати весь коментар
 
 
Ха ха ха! Да это уже пошесть на пальмомасловых нашла!!!!
Одно из дел одесского мэра Геннадия Труханова передали в Антикоррупционный суд.

Об этом сообщает UAportal со ссылкой на телеграмм канал Центра противодействия коррупции.

"Приморский суд Одессы передал в ВАКС дело в отношении одесского мэра Геннадия Труханова. Производство касается недекларирования имущества на 32 млн и 18 млн грн в 2015-2016 годах соответственно. Мэр Одессы не указал в декларации недвижимость гражданской жены: квартиру, дачу, паркоместа. Нету информации и об элитных автомобилях Toyota и Mercedes. Словом, незадекларированного имущества хватает. За это Труханову может светить до 2 лет лишения свободы и запрет занимать ряд должностей", - говорится в сообщении.

Передача дела состоялась 10 октября. Заседание по делу еще не назначили.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335299-meru_odessy_truhanovu_grozit_2_goda_tjurjmy_detali_ugolovnogo_dela
 показати весь коментар
 
 
Лукаш підстилка Януковича, її сучку посадити треба тільки із-за того, що воно гниль гавкає парашним їзиком, депутана хрінова!!!
 показати весь коментар
 
 
Ви хоч умови нормальні створіть у буцегарнях! Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 1095
 показати весь коментар
 
 
ЯКі такі ще умови ? Буцигарні майже всі позакривають, оставлять 2-3
 показати весь коментар
 
Та справа зовсім не в якихось там копійках , щоб такий кіпєж підіймати. Все набагато прозаічніше - Лукашиха своїм акуратним ротиком у Моніки клієнтів переманює. От Моніка і настучала кому нада і куда нада 😃
 показати весь коментар
 
вірити Зе команді, або як кажуть "У зеленського" все одно що москалям!
З передвиборчої агітації Зе - жодних бізнеспартнерів, родичів.....
Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 5912
 показати весь коментар
 
 
Каких еще услуг, подлог, шо за муть, они нанимали европейских консультантов на европейские же гранты, рыгов судят за интеграцию в ЕС, Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 6785 ну цирк, на нее шо больше компромата нет, весомого? С этого ничего не выйдет, переругаются с европейцами и все. Так как и на гладковского - использование служебного положения... Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 9619 Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 9619 Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 9619 По этой статье всех премьеров и президентов можно сажать начиная с 1990-го. Мыльные пузыри.
 показати весь коментар
 
А лярва Лукаш то зривається . Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 4799
..Зараз на каналі *ньюс..* вилізло ригівське нутро.
 показати весь коментар
 
 
надо Лукаш в одну камеру с Луценко
Вот здорово будет
 показати весь коментар
 
 
Разного пола задержанньіх и лишенньіх свободьі содержат раздельно. Личньій Обьіск, досмотр тоже не может делать лицо другого пола
 показати весь коментар
 
Это нормальная статья,по которой 15 лет тюрьмы и работать на шару на Родину
 показати весь коментар
 
от чесно вженецікаво. Коли втулять лугандон, і усі будуть туди ще податки платити, а очі замилюють когось посадили а когось звільнили як Ефремова з дупоблоку при ЗЕ.
 показати весь коментар
 
Тверда посадка з конфіскацієй буде справедлива для курви-лукаш.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору