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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Денісова (378) Зеленський (3285) комп'ютери (39) полонені (569)

 З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова. ФОТО

З ініціативи президента України Володимира Зеленського всім 35 українським полоненим, які були звільнені 7 вересня, придбали ноутбуки.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова 01

18 жовтня в Офісі Омбудсмена комп'ютерну техніку вже отримали Роман Сущенко, Володимир Балух, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов, а ноутбук для Павла Гриба прийшов отримати його батько.

З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова 02

Решта заберуть свої подарунки в Офісі Омбудсмена найближчим часом.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним".

З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154483
 
   
 Топ коментарі
 
Особенно класно с грибом получилось - сам обосрался и тут: на тебе квартиру, на тебе ноут, может еще джипа купить ему? Хотя лучше попы для него отпоют, то есть намолят джип. Только навигацию поставить хорошую, а то опять в Бялороссиянию занесет дурачка и опять настигнут По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 774
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Ты украинец?
Если так, то по версии президента, ты - салоед-гей.(ролик есть)
Ах да, он же пошутил? А, ну тогда нормально. Когда там парад очередной то? По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 9820
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Горжусь своим Президентом ! А порохоскоты сейчас гадости писать будут.
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даренному коню в зубы не смотрят! и на том дякуем
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Горжусь своим Президентом ! А порохоскоты сейчас гадости писать будут.
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Ты украинец?
Если так, то по версии президента, ты - салоед-гей.(ролик есть)
Ах да, он же пошутил? А, ну тогда нормально. Когда там парад очередной то? По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 9820
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Та шо про него писать? Сам себе в штаны гадит....
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гордись на здоровье но делай это без свидетелей и никому не рассказывай По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 2743
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краще б по 2 раба рускагаварясчіх виділив.І по рабині.
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Надеемся хоть по миллиону за каждый отвалили.
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по квітанції моглі і боше намалювать
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Особенно класно с грибом получилось - сам обосрался и тут: на тебе квартиру, на тебе ноут, может еще джипа купить ему? Хотя лучше попы для него отпоют, то есть намолят джип. Только навигацию поставить хорошую, а то опять в Бялороссиянию занесет дурачка и опять настигнут По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 774
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Чем обосрался? Тем, что в белорусь поехал? не в рашку.
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а еще каждому по надувному шарику и чупа-чупсу
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Грибу? После выступлений против капитуляции и фактически против Зеленского? Смеетесь?
Ему лопату и рыть окопы.... Даже если и Зе в чемто не прав,то как минимум он должен был быть благодарен Зе за то что он какимто чудом вытащил этого Гриба из застенок российских тюрем,где он бы мог сгнить...
Жаль пацана- мозгов нет....

Все остальные могут и не поддерживать ЗЕ но мозгов хватило не ийти на ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ
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Ой, у зебилов - в чем то не прав. А так да, против капитуляции зебилы не пойдут. Разрешат сдать страну *****, лишь бы не воевать (хотя зебилы и так не воевали)
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Где вы увидели капитуляцию?
В том что вреда в Минске обьявила Украина что нужно распустить ордло и дать закрыть границу...
Это не Зеводы разводят зраду а Порохоботы... мыслить вы не умеете а только гумус разбалтываете в воде...
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Сильный ход!это что бы могли смотреть "Сватов"и 95й.
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Теперь будут в тырнете топить за лудшего преЗЕдента
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Ініціатива за гроші народу? Зебіли, гаряче підтримуєте?
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я так понимаю, что теперь список порохоботов на Цензоре вырастет..
Гриб младший, вообще недавно замечен под офисом перЗедента на акции "Скиньте Богдана с балкона"..
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...вот она посильная работа преЗедента... Забот больше у государственного ***деятеля *** нет.
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Одного не могу понять, за что грибу такие преференции? Сравнили моряков, которые реально жизнью рисковали и тупорылый герой-любовник.....А папаша такой же урод, ни стыда, ни совести.
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отдай свой ноотбук Олене Лукаш.. ей нужна твоя поддержка!
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К чему твой идиотский высер? Ты самый тупой порохобот со всех порохоботов, даже не знаю, за что тебе еще что-то платят на твоей соевой ботоферме.
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А нахрена їм ноутбуки? Та як хочете подякувати в розмірі вартості ноутбука обраної вами марки/фірми - то виділіть їм гроші! Дайте їм бабло - а вони самі знайдуть, що їм купитти! Може, і ноутбуки куплять...
А так - це корупцією *******... Не факт, що там корупція; але, як правило, при таких схемах - аж смердить...
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Флажки в руки и барабаны тоже подарили? с намеком - а дорогу вы сами знаете.
Могли просто рулон туалетной бумаги подарить - так бы было более символично.
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Тепер хлопці, всі на «Рандеву» Яніни Соколової, на Андрія Луганського, Віктора Дідусика, і канєшно «Вата шоу», Андрія Полтави !

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странно, а почему не указано чье бабло??
неужели зеля личным мешком тряхнул?
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*****-пакарт 250. Могли б і шось краще героям - а то зовсім як злидні
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Вот не понял я этого ЗЕ-хода... Почему именно ноуты а не, например, планшеты, или коробку карандашей самокат и будёновку?
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В натуре. А могли бы и просто рошенок отсыпать...
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