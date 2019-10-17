 З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
18 жовтня в Офісі Омбудсмена комп'ютерну техніку вже отримали Роман Сущенко, Володимир Балух, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов, а ноутбук для Павла Гриба прийшов отримати його батько.
Решта заберуть свої подарунки в Офісі Омбудсмена найближчим часом.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним".
Если так, то по версии президента, ты - салоед-гей.(ролик есть)
Ах да, он же пошутил? А, ну тогда нормально. Когда там парад очередной то?
Ему лопату и рыть окопы.... Даже если и Зе в чемто не прав,то как минимум он должен был быть благодарен Зе за то что он какимто чудом вытащил этого Гриба из застенок российских тюрем,где он бы мог сгнить...
Жаль пацана- мозгов нет....
Все остальные могут и не поддерживать ЗЕ но мозгов хватило не ийти на ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ
В том что вреда в Минске обьявила Украина что нужно распустить ордло и дать закрыть границу...
Это не Зеводы разводят зраду а Порохоботы... мыслить вы не умеете а только гумус разбалтываете в воде...
Гриб младший, вообще недавно замечен под офисом перЗедента на акции "Скиньте Богдана с балкона"..
А так - це корупцією *******... Не факт, що там корупція; але, як правило, при таких схемах - аж смердить...
Могли просто рулон туалетной бумаги подарить - так бы было более символично.
неужели зеля личным мешком тряхнул?