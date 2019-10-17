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Все про:апеляція (238) Пашинський (282) прокуратура (1929) суд (5609) запобіжний захід (59)

 Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра. ВIДЕО

Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляції на запобіжний захід колишньому нардепу Сергію Пашинському до 12:30 п'ятниці, 18 жовтня.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.

Ця перерва необхідна прокуратурі для того, щоб уточнити юридичну та фактичну адресу центрального офісу ДБР. Таким чином сторона обвинувачення зможе аргументувати підслідність справи Печерському, а не Шевченківському районному суду.

Питання про підслідність поставив адвокат Пашинського Андрій Федур. Він вважає, що справу його підзахисного має розглядати Шевченківський райсуд. Адже центральний апарат ДБР розташовано по вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі. Прокуратура ж подала заяву на адресу управління ДБР по бульвару Лесі Українки у Печерському районі столиці.

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Під час судового засідання прокурор не зміг відповісти на запитання судді про адресу центрального апарату ДБР і про те, чи розглядав Печерський райсуд колись раніше адміністративну справу за позовом ДБР.

Водночас в Нацполіції повідомляють, що з місця подій було вилучено дві гільзи.

Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке прийняв суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно неправомірним.

Відео - Олег Богачук

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на розгляд апеляції на запобіжний захід Сергію Пашинському прийшли деякі колишні і діючі народні депутати. Про готовність взяти Пашинського на поруки заявили Олександр Турчинов, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій, Микола Княжицький, Костянтин Бондарєв, Сергій Висоцький, Андрій Тетерук.

Всі вони, виступаючи в суді, говорили про те, що справа проти Пашинського політично ангажована.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154477
 
 
 Топ коментарі
 
всех- кто хотел взять на поруки- та же свынячья банда и их место рядом с плешивой чмой
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Ще одна темна ніченька в СІЗО "патріоту" сірожі - тільки на користь.. Сподіваюсь, співкамерники не дуже глумляться над ним..
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Чупакабра за решеткой. Класс！
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всех- кто хотел взять на поруки- та же свынячья банда и их место рядом с плешивой чмой
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а передернул ли ты на ***** сегодня положенное количество раз, или все же сачконул?
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Ще одна темна ніченька в СІЗО "патріоту" сірожі - тільки на користь.. Сподіваюсь, співкамерники не дуже глумляться над ним..
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вспоминаешь свой петушиный угол с любовью? Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 6538
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Не пропукуй диван в своїй жагучій гріховній пристрасті до сірожі - запропонуй себе в камеру замість цього потужного петіного реформатора.
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чмонька, единственный твой плюс, это то , что по старости здохнешь скоро
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Зараз налетять ***********, з Лугандона і Лахти-2.
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лашка из алтер запором уже тут как тут, босой пи дарм он еще подтянуться обещал
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Свободу Пашинському, посадіть краще Портнова і К°!
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Не не, это ценный кадр. Он слишком много знал (с)
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Будут советоваться, сколько с него слупить, что-бы выпустить)
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Тут бы активистам под суд выдвинуться чтобы тот к выходным не вздумал эту падлу выпустить
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Зачем нужны такие судьи, которые апелляцию на меру пресечения за день рассмотреть не могут
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Алексей Арестович
10 ч. ·

Порассуждали с Виталием Портниковым и Виктором Трегубовым на тему:
- зачем Зеленский так настойчиво хочет встретиться с Путиным лично?..
Радиоэфир.https://youtu.be/mxExt2-QZU8
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ну вот...а говорили что в СИЗО есть угроза жизни плешивой чупакабре...
а я ж так на это понадеялся)))) никому нельзя верить))))
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Здрасьте, а показания дать, а слить подельников, а показать, по каким офшорам попрятал награбленное? Там ещё большая программа впереди
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та тут без возражений!
(просто оно не хотело...сопротивлялось-упиралось, мотивируя угрозой для бесценной жизни))) как будто для других там дом отдыха))))
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Кстати да. Сам же тюрьмы и реформировал, будучи депутатом. Ну теперь награда нашла героя
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шоколадники теперь второпалы к чему приводит лояльность к рыглу?
хто вам мешал упаковать портновых?чы усыпить...товарыство захысту тварын обицяло санкции?
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дай совет главзебилу, а то он недочувае
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фюрер зебилов и есть рыгло...типа помиркованэ.
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не стой близко а то по голове делом ударит Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 9284
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Запад задумался, нужно ли прессовать Россию и терять огромные средства, если украинская власть власть преследует майдановцев .....
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По сути - вы гоните против Пашинского, без всяких на то оснований! Просто вам вбили (кто? Портнов), что он виновен даже в поедании младенцев. А на самом деле - просто является бизнес-недругом Портнова.
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зебилы, что такое необходимая самооборона они не знают, что такое превышение той самой самообороны они также не знают, какая санкция за это престпление они тоже не вкурсе, основания для применения меры пресечения - о, а что это? Зебилы короче, што опарыши. Но, куесосить их после трудового дня приятно Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 5529
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Что самое прикольное - большинство здесь "за" свободное владение огнестрелом. Но уточни у зебилов, а когда можно стрелять в "оппонента", я думаю, 99,9% скажут - "ну, если он криво посмотрел, то уже можно!"
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Правильно. Пусть эта падла сидит. Просрать тако1 исторический шанс для страны только для того, чтобы набить карманы. Мне фиолетово за что его посадят.
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Чтобы не "просирать" шанс, не надо было клоуна выбирать в Цари!
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Нужно было работать на страну, а не обворовывать ее. Один еврей не лучше другого. Евреи бывают хорошими только на кладбище.
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Юдофоб? Ты знаешь, я до недавнего времени, тебя бы просто не понял, как человек "европейский". Но, б.я, наши "евреи самые евреистые евреи в мире" меня тоже так подзае... за последние пару месяцев, что отчасти понять могу... Но только - отчасти!
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А что понимать. За свои 50 лет я встречал евреев, которых можно охарактеризовать только как падло. Я встречал разные ситуации и только евреи способны забрать последнее, при этом быть далеко не бедными или нуждающими.
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Интересно как это : сначала он выстрелил в ногу а потом другой ударил бутылкой. Представьте. Второй вариант: одновременно .пуля таки догоняет быстрее и после шока уже не попадешь по голове. Вариант отпадает. А как это у гражданина оказалась бутылка в руках. Бухал ? И был бухой. "
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Да, все это "дело" выеденного яйца не стоит. Уже по роже Химикуса ясно, что он - гопарь. И то что он уже неоднократно "замечен" был в хулиганке - тоже доказательство. Ну, вот если я трезвый и добрый самаритянин, и вылазит быдло-депутат, махает стволом, я что - самоубийца переть на ствол??? Или ужран в такой хлам, что уже "планка упала"
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Это хорошо но цензор впал в молчанку и сделал вид что Свынярчук простой базарный воришка и не достоин "высокого" внимания такого "уважаемого" новостного ресурса...я согласен он быдло помойное, но молчать или гавкать за деньги это не good!!!
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Знають, що Пашинського взавтра відпустять, то давайте піймаємо Глапдковського. Відпустять Гладковського - приготуватись Ігорю Кононенку. Лохам - телекартинка.
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Всього, хлопці, я вже встиг нарахувати з десяток кацапських тролів. Половина з них маскується під прихильників нового президента. Я не його прихильник, але прошу усіх уважніше аналізувати і не піддаватися на провокації кацапів. Можете недолюблювати Пороха, можете не любити Зе, але знайте, що ворог один - ***** кацапське. Що Порох, що Зе наробили помилок, що той, що той багато зробили, чи зро***ть і вірних кроків. Ну і Пашинський - мозги включіть, ЩО він зробив таке, що до нього доїбались? Тільки не треба там всяку ***** про те що міг зробити, та не зробив, або якусь там карупцию - ***, у нас війна проти кацапів!!! Кого треба мочить в сортірах? На кого треба виливати свою ненависть? Пашинський гад, стрельнув безневинного мальчіка в трусіках , добре припустумо реально тупо вийшов і ******** невинну людину - ну, що йому за це? Невже це однаково з злодіяннями кацапських тварюк, які убивали наших побратимів? Хто ваш ворог? Думайте! А тролі - світіться.
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А ты не путай пушистое с тёплым ...
Не надо отмазывать эту гниду , прикрываясь пафосными призывами к борьбе с ******.
Война это отдельная тема , а криминал (по которому эта тварь должна получить по заслугам ) должен быть расследован , а не отмазан . Так что пусть отвечает за содеянное как обыкновенный, рядовой человек, а то эти скоты прикрываясь депутатским мандатом творили беспредел и думали , что Бога схватили за бороду. Им закон был не писан .
И коррупция это не КАКАЯ-ТО там ..., это здесь в Украине , это много миллиардное воровство у народа , так что кто здесь троль , надо ещё подумать...
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