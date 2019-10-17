 Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра. ВIДЕО

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.

Ця перерва необхідна прокуратурі для того, щоб уточнити юридичну та фактичну адресу центрального офісу ДБР. Таким чином сторона обвинувачення зможе аргументувати підслідність справи Печерському, а не Шевченківському районному суду.

Питання про підслідність поставив адвокат Пашинського Андрій Федур. Він вважає, що справу його підзахисного має розглядати Шевченківський райсуд. Адже центральний апарат ДБР розташовано по вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі. Прокуратура ж подала заяву на адресу управління ДБР по бульвару Лесі Українки у Печерському районі столиці.

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Під час судового засідання прокурор не зміг відповісти на запитання судді про адресу центрального апарату ДБР і про те, чи розглядав Печерський райсуд колись раніше адміністративну справу за позовом ДБР.

Водночас в Нацполіції повідомляють, що з місця подій було вилучено дві гільзи.

Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке прийняв суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно неправомірним.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на розгляд апеляції на запобіжний захід Сергію Пашинському прийшли деякі колишні і діючі народні депутати. Про готовність взяти Пашинського на поруки заявили Олександр Турчинов, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій, Микола Княжицький, Костянтин Бондарєв, Сергій Висоцький, Андрій Тетерук.

Всі вони, виступаючи в суді, говорили про те, що справа проти Пашинського політично ангажована.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.