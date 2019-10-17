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Все про:апеляція (238) Пашинський (282) прокуратура (1929) суд (5609) запобіжний захід (59)

 Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра

Київський апеляційний суд оголосив перерву в розгляді апеляції на запобіжний захід колишньому нардепу Сергію Пашинському до 12:30 п'ятниці, 18 жовтня.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.

Ця перерва необхідна прокуратурі для того, щоб уточнити юридичну та фактичну адресу центрального офісу ДБР. Таким чином сторона обвинувачення зможе аргументувати підслідність справи Печерському, а не Шевченківському районному суду.

Питання про підслідність поставив адвокат Пашинського Андрій Федур. Він вважає, що справу його підзахисного має розглядати Шевченківський райсуд. Адже центральний апарат ДБР розташовано по вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі. Прокуратура ж подала заяву на адресу управління ДБР по бульвару Лесі Українки у Печерському районі столиці.

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Під час судового засідання прокурор не зміг відповісти на запитання судді про адресу центрального апарату ДБР і про те, чи розглядав Печерський райсуд колись раніше адміністративну справу за позовом ДБР.

Водночас в Нацполіції повідомляють, що з місця подій було вилучено дві гільзи.

Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке прийняв суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно неправомірним.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на розгляд апеляції на запобіжний захід Сергію Пашинському прийшли деякі колишні і діючі народні депутати. Про готовність взяти Пашинського на поруки заявили Олександр Турчинов, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій, Микола Княжицький, Костянтин Бондарєв, Сергій Висоцький, Андрій Тетерук.

Всі вони, виступаючи в суді, говорили про те, що справа проти Пашинського політично ангажована.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154477
 
 
 Топ коментарі
 
всех- кто хотел взять на поруки- та же свынячья банда и их место рядом с плешивой чмой
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Ще одна темна ніченька в СІЗО "патріоту" сірожі - тільки на користь.. Сподіваюсь, співкамерники не дуже глумляться над ним..
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Свободу Пашинському, посадіть краще Портнова і К°!
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всех- кто хотел взять на поруки- та же свынячья банда и их место рядом с плешивой чмой
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а передернул ли ты на ***** сегодня положенное количество раз, или все же сачконул?
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Ще одна темна ніченька в СІЗО "патріоту" сірожі - тільки на користь.. Сподіваюсь, співкамерники не дуже глумляться над ним..
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Не пропукуй диван в своїй жагучій гріховній пристрасті до сірожі - запропонуй себе в камеру замість цього потужного петіного реформатора.
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чмонька, единственный твой плюс, это то , что по старости здохнешь скоро
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Зараз налетять ***********, з Лугандона і Лахти-2.
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Свободу Пашинському, посадіть краще Портнова і К°!
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Не не, это ценный кадр. Он слишком много знал (с)
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Будут советоваться, сколько с него слупить, что-бы выпустить)
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Тут бы активистам под суд выдвинуться чтобы тот к выходным не вздумал эту падлу выпустить
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но, ты на эти выходные к сожалению занята на окружной
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Как там на оккупированных территориях живётся? Платишь налоги «молодым республикам»?
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лаша, ты когда оказываешь "усные" услуги клиентам не увлекайся, можешь повредить моск Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 5251
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ты свой предлагаешь? не, мне это гавно без надобности
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Я тебе предлагаю слиться в тот унитаз из которого ты вылезло и не отсвечивать тут своим кацапским паспортом и ИНН
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плечевая, ты мамке своей будешь про унитазы рассказывать, а то она по ошибке тебя там купала в детстве, сделай замечание
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Ты ее попроси на украинском языке писать.
Скажи что по русски не понимашь ничего и вообще твой благородный слух оскорбляется от свинособачьей.
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та то мокша многостаночница гансов обсолуживает и спереди и с сзади, у нее язык не для тех опций устроен Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 5567
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Я можу писати українською, а ти, кацапура, нi

Перевiримо? 😁
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а, шо плечевых разве в гугл-переводчике не забанили еще?
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ги-ги, а що, реально не можеш українською??? ха-ха! поцріот хрінов
та в тебе навіть мабуть і шрифт український не встановлено))))
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Багатий у тебе, дивлюсь, життєвий досвід.. Побило тебе життя..
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ленька, ну чего ты стесняешься, ну было разок, раз не передаст
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А чому мені перейматися твоїми гріхопадіннями ? Ти не зупиняйся, якщо це тобі до вподоби..
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да, у вас , зебилов, это сейчас модно, не переймайся, я же понимаю, вы или в моск трааетесь или ниже, хотя у вас и моск там
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Не треба приписувати свої модні уподобання іншим.. Ми люди толерантні - ганьбити тебе за це не будемо.. Ти - такий , який є.. Ким ти є - форум вже давно знає..
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зебил, ты толернтен у петушарию, это мы вкурсе. Есть у вас общая черта между ягодицами Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 3030
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ЗЕбанутые тролли как всегда очень быстро идут в спам
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Зачем нужны такие судьи, которые апелляцию на меру пресечения за день рассмотреть не могут
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Алексей Арестович
10 ч. ·

Порассуждали с Виталием Портниковым и Виктором Трегубовым на тему:
- зачем Зеленский так настойчиво хочет встретиться с Путиным лично?..
Радиоэфир.https://youtu.be/mxExt2-QZU8
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ну вот...а говорили что в СИЗО есть угроза жизни плешивой чупакабре...
а я ж так на это понадеялся)))) никому нельзя верить))))
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там угроза не жизни Пашинскому, а его девственности. Но она уже миновала. Не знаю тока с вазелином или без.
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да, не стясняйся ты, среди зебилов это сейчас модно
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и в каком углу этого зала тебя впервые отпетулшили?
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Здрасьте, а показания дать, а слить подельников, а показать, по каким офшорам попрятал награбленное? Там ещё большая программа впереди
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та тут без возражений!
(просто оно не хотело...сопротивлялось-упиралось, мотивируя угрозой для бесценной жизни))) как будто для других там дом отдыха))))
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Кстати да. Сам же тюрьмы и реформировал, будучи депутатом. Ну теперь награда нашла героя
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Отправлять в спам дырявых ЗЕботов одно наслаждение .Все как побелело сразу после меня на странице
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шоколадники теперь второпалы к чему приводит лояльность к рыглу?
хто вам мешал упаковать портновых?чы усыпить...товарыство захысту тварын обицяло санкции?
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фюрер зебилов и есть рыгло...типа помиркованэ.
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Чому смердючі порохоботи захищають Пашинського

Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 7407
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зебилы появились на этот свет из жопы. Моск у них не превышет размера греческого ореха, и тот ниже копчика
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Запад задумался, нужно ли прессовать Россию и терять огромные средства, если украинская власть власть преследует майдановцев .....
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По сути - вы гоните против Пашинского, без всяких на то оснований! Просто вам вбили (кто? Портнов), что он виновен даже в поедании младенцев. А на самом деле - просто является бизнес-недругом Портнова.
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