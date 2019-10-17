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 Суспільство
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Все про:ВР (5899) перевірка (373) соцвиплати (93) субсидія (323)

 Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги. ІНФОГРАФІКА

Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому Закон про моніторинг державних виплат. Він дозволить виявити махінації при нарахуванні субсидій та соціальної допомоги.

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон №1231 про верифікації та моніторинг державних виплат. "За" проголосувало 249 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Проєкт авторства глави фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева покликаний підвищити адресність і ефективність держвиплат, сприяти розвитку "справедливої ​​системи соціального забезпечення", а також забезпечити ефективне використання бюджетних коштів.

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Верифікація державних виплат - це комплекс заходів зі збору та перевірки достовірності інформації, поданої для призначення, нарахування та здійснення державних виплат (соцдопомоги, субсидій, дотацій тощо.).

Документ визначить основні етапи верифікації та моніторингу виплат, а також перелік інформації, яка подається для верифікації.

Очікується, що закон сприятиме підвищенню адресності держвиплат, раціонального використання бюджетних коштів, мінімізує втрати бюджету від шахрайства в соціальній сфері та автоматизує перевірку держвиплат.

Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154473
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно все делают ..
Отменить субсидии нахер...
Платят по считам только порохоботы типа меня, а хитровыебаных Зе, мне не жалко..
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Бабушка стала что-то догадиваться.

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Есть и такие ФОПы, которые платят 200 грн в месяц разово налогов.
Мое мнение, когда захотят действительно вывести из тени бизнес, то надо сделать так, чтобы только дурак занимался укрывательством налогов. Зачем изобретать велосипед, когда все уже изобретено? Снижайте налоги, глупцы!
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Страну меняют сразу . либо не когда .
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ну если уже по кацапски... что есть : "не когда"?
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Вам суть , не важна , главное грамматика ? Вот так ребята определяются тролли . За частую это бывшие журналисты козломордого мира . То есть Московии .
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Лайк! Цю корупціону схему Гройсмана треба взагалі скасувати!
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стало неможливим отримувати ту супсидію - її тра відмінити!!!
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нарешті і Юлька второпала шо то за плєсєнь Зє!льона!!!
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ну не можуть на вербі рости груші!!! Не може йюде дбати за Україну!!! Його знати було коли ото перед кадиром на калєнях пращєніє прасіло! Ото коли про Україну погане публічно казало - ніззя так шутіть - про свою маму так шуті, Зє!біле паскудний!!!
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Правильно все делают ..
Отменить субсидии нахер...
Платят по считам только порохоботы типа меня, а ************* Зе, мне не жалко..
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Тут не контроль нужно усиливать, это маразм, а вернуть порядки, которые были до 2014 года, когда люди нормально жили без всех этих чертовых субсидий.
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Субсидії придумав Проффесор коли підняв ціну на газ.
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чертивня вся эта появилась при Порохе и Гнойсмане, потому они и выборы проиграли
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альоша,субсидии ввели еще в 90х для малообеспеченных людей
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Обьяснение для тех "кто в зеленом море". ФОПы платят больше чем другие.
Юридическое лицо и ФОП продают один и тот же товар , например холодильник стоимостью в рознице 12000 грн. Покупали они у официального диллера по 10000 грн.

При продаже холодильника через ФОП , предприниматель заплатит единого налога 5% с оборота :

12000х5% = 600 грн.

При продаже холодильника через юридическое лицо, фирма будет иметь прибыль 12000-10000 =2000 грн. Налог на прибыль в Украине 18%. Итого предприятие заплатит налог :

2000х18%=360 грн.

У ФОПа налог существенно выше.
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Есть и такие ФОПы, которые платят 200 грн в месяц разово налогов.
Мое мнение, когда захотят действительно вывести из тени бизнес, то надо сделать так, чтобы только дурак занимался укрывательством налогов. Зачем изобретать велосипед, когда все уже изобретено? Снижайте налоги, глупцы!
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Правильное решение, а то этих пенсионеров слишком много развелось, а карман Коломойского (т.е. бюджет Украины) не резиновый.
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"карман Коломойского (т.е. бюджет Украины) не резиновый."
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А я то думал, наивный, что офшоры самая большая дыра в нашей стране.
Оказывается реально малоимущие и всякие Литвины-"чернобыльцы" из Системы.
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интересно как они собираются проверять? Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги - Цензор.НЕТ 7303 Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги - Цензор.НЕТ 7303
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неправомерной ментовкой которой 2 года нет )) Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги - Цензор.НЕТ 1850
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У граждан украли газ из народных недр. Для сокрытия кражи придумали субсидии. Теперь зрада усилила контроль за сокрытием кражи.
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МВФ и олигархи - одна жидоглобализаторская мафия. Без концептуального понимания глобализации увидеть ету связь вероятно нельзя . Содомит-парады продвигаются деньгами олигархов, полученных от обворовывания народов.
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cпеціально для йолопів напишу, газ потрібно добувати та транспортувати, а це коштує грошей, тому народним він може бути тільки в дурних совецких бошках.
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Вот как раз з данными все будет в порядке!!! шахтерам липовые регрессы пишутся скурпулезно..Молодые девочки-медсестры с утра до ночи пишут заново истории профзаболеваний..комар носа не подточит!!!А регрессы уже от 70 тыс и выше-это которые положены 50х50..ну то есть болеть не болел но много проработал..и лишние 5 тыс к пенсии не помешают ..ну а если надо повыше-и расценки повыше..так как заболевание такое что только вскрытие подтвердит правильность диагноза...И это идет с местной больницы-аж до Киева..все в доляхе )))
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