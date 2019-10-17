 Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги. ІНФОГРАФІКА

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон №1231 про верифікації та моніторинг державних виплат. "За" проголосувало 249 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
Проєкт авторства глави фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева покликаний підвищити адресність і ефективність держвиплат, сприяти розвитку "справедливої системи соціального забезпечення", а також забезпечити ефективне використання бюджетних коштів.
Верифікація державних виплат - це комплекс заходів зі збору та перевірки достовірності інформації, поданої для призначення, нарахування та здійснення державних виплат (соцдопомоги, субсидій, дотацій тощо.).
Документ визначить основні етапи верифікації та моніторингу виплат, а також перелік інформації, яка подається для верифікації.
Очікується, що закон сприятиме підвищенню адресності держвиплат, раціонального використання бюджетних коштів, мінімізує втрати бюджету від шахрайства в соціальній сфері та автоматизує перевірку держвиплат.
Страну меняют сразу . либо не когда .
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Отменить субсидии нахер...
Платят по считам только порохоботы типа меня, а ************* Зе, мне не жалко..
Юридическое лицо и ФОП продают один и тот же товар , например холодильник стоимостью в рознице 12000 грн. Покупали они у официального диллера по 10000 грн.
При продаже холодильника через ФОП , предприниматель заплатит единого налога 5% с оборота :
12000х5% = 600 грн.
При продаже холодильника через юридическое лицо, фирма будет иметь прибыль 12000-10000 =2000 грн. Налог на прибыль в Украине 18%. Итого предприятие заплатит налог :
2000х18%=360 грн.
У ФОПа налог существенно выше.
Мое мнение, когда захотят действительно вывести из тени бизнес, то надо сделать так, чтобы только дурак занимался укрывательством налогов. Зачем изобретать велосипед, когда все уже изобретено? Снижайте налоги, глупцы!
Оказывается реально малоимущие и всякие Литвины-"чернобыльцы" из Системы.