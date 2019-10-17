 Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги. ІНФОГРАФІКА

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон №1231 про верифікації та моніторинг державних виплат. "За" проголосувало 249 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Проєкт авторства глави фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева покликаний підвищити адресність і ефективність держвиплат, сприяти розвитку "справедливої ​​системи соціального забезпечення", а також забезпечити ефективне використання бюджетних коштів.

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Верифікація державних виплат - це комплекс заходів зі збору та перевірки достовірності інформації, поданої для призначення, нарахування та здійснення державних виплат (соцдопомоги, субсидій, дотацій тощо.).

Документ визначить основні етапи верифікації та моніторингу виплат, а також перелік інформації, яка подається для верифікації.

Очікується, що закон сприятиме підвищенню адресності держвиплат, раціонального використання бюджетних коштів, мінімізує втрати бюджету від шахрайства в соціальній сфері та автоматизує перевірку держвиплат.