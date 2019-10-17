 Рада створила комісію з деокупації (оновлено)

Про це з парламенту повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Депутати підтримали проєкт постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування та реалізації державної політики з відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України (№2268) за основу та в цілому.
"За" проголосували 316 парламентаріїв.
ТСК доручено забезпечити вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії комітетів ВР з протидії можливим загрозам національним інтересам України під час підготовки і здійснення заходів, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.
"Після резонансу щодо формули Штайнмаєра багато було дискусій у парламенті. І парламент говорить, практично всі політсили, що треба залучати парламент більше до цього процесу, щоб ми були в курсі, тому що ми звітуємо щодня перед нашими виборцями, і треба для цього мати якийсь формальний інструмент", - розповів журналістам у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
До складу ТСК увійшли 12 народних депутатів.
"Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії Рахманіна Сергія Івановича (фракція політичної партії "Голос"), заступником голови - Корнієнка Олександра Сергійовича (фракція політичної партії "Слуга народу")", - йдеться в тексті постанови.
Також до комісії призначили:
- Арахамію Давида Георгійовича,
- Кравчук Євгенію Михайлівну,
- Герасименка Ігоря Леонідовича,
- Геращенко Ірину Володимирівну,
- Завитневич Олександра Михайловича,
- Потураєва Микиту Руслановича,
- Лубинця Дмитра Валерійовича,
- Соболєва Сергія Владиславовича,
- Ткаченка Максима Миколайовича,
- Яременка Богдана Васильовича.
Комісія проводитиме слухання в закритому режимі.
Тайная ложа. Или, точнее, лажа.
Кто вернет ущерб за разгромленных частные дома? Погибших животных?
Я НЕ ГОВОРЮ УЖЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОГИБШИХ.
ИСТРЕБОВАТЬ через европейский суд материальный ущерб с раши и плюс МОРАЛЬНЫЙ ущерб
МОРАЛЬНЫЙ УШЕРБ ОЦЕНИТЬ В СУММУ ВОСТАНОВОЕНИЯ РЕГИОНА. И оттуда брать деньги. А украинского налогоплательщика хватит наклонять
ПС. Врешті так само як інвестиції відбуваються не завдяки прийняттю законів про інвестиції а завдяки створенню відповідного бізнес-клімату.