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Все про:ВР (5899) ТСК (93) територіальна цілісність (66)

 Рада створила комісію з деокупації (оновлено)

Парламент підтримав створення ТСК з відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України.

Про це з парламенту повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати підтримали проєкт постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування та реалізації державної політики з відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України (№2268) за основу та в цілому.

"За" проголосували 316 парламентаріїв.

ТСК доручено забезпечити вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії комітетів ВР з протидії можливим загрозам національним інтересам України під час підготовки і здійснення заходів, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

"Після резонансу щодо формули Штайнмаєра багато було дискусій у парламенті. І парламент говорить, практично всі політсили, що треба залучати парламент більше до цього процесу, щоб ми були в курсі, тому що ми звітуємо щодня перед нашими виборцями, і треба для цього мати якийсь формальний інструмент", - розповів журналістам у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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До складу ТСК увійшли 12 народних депутатів.

"Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії Рахманіна Сергія Івановича (фракція політичної партії "Голос"), заступником голови - Корнієнка Олександра Сергійовича (фракція політичної партії "Слуга народу")", - йдеться в тексті постанови.

Також до комісії призначили:

  • Арахамію Давида Георгійовича,
  • Кравчук Євгенію Михайлівну,
  • Герасименка Ігоря Леонідовича,
  • Геращенко Ірину Володимирівну,
  • Завитневич Олександра Михайловича,
  • Потураєва Микиту Руслановича,
  • Лубинця Дмитра Валерійовича,
  • Соболєва Сергія Владиславовича,
  • Ткаченка Максима Миколайовича,
  • Яременка Богдана Васильовича.

Комісія проводитиме слухання в закритому режимі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154472
 
 
 Топ коментарі
 
Комиссия будет проводить слушания в закрытом режиме.

Тайная ложа. Или, точнее, лажа.
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Следующий шаг создание комиссии по улучшению погоды и противодействию ветру засухе и торнадо.
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Комиссия будет проводить слушания в закрытом режиме.

Тайная ложа. Или, точнее, лажа.
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Надеюсь туда войдут ; батальен прокуроров , батальен судейского корпуса , сыновья депутатов .
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бронежилетами стражей галактики обеспечьте...
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А комиссию по выплате ущерба за уничтоженный бизнес, заводы, сетевые магазины МЕТРО, ЭПИЦЕНТР и др создать слабо? КТО ВЕРНЕТ УЩЕРБ????
Кто вернет ущерб за разгромленных частные дома? Погибших животных?
Я НЕ ГОВОРЮ УЖЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОГИБШИХ.
ИСТРЕБОВАТЬ через европейский суд материальный ущерб с раши и плюс МОРАЛЬНЫЙ ущерб
МОРАЛЬНЫЙ УШЕРБ ОЦЕНИТЬ В СУММУ ВОСТАНОВОЕНИЯ РЕГИОНА. И оттуда брать деньги. А украинского налогоплательщика хватит наклонять
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Деоккупанты демотиваторы...Гыыыыыыыыыыыы!
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Следующий шаг создание комиссии по улучшению погоды и противодействию ветру засухе и торнадо.
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Толик + Лёша = ... ну что вы ещё хотели от клоунов - у них это считается за норму
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Закон про ТСК Зе так і не підписав. В тому законі ТСК мали реальні повноваження. Без законодавства про ТСК це просто "гурток по інтересам".
Рада створила комісію з деокупації - Цензор.НЕТ 8168
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Создайте комиссию по ликвидации комиссий
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Території відбираються і повертаються не комісіями. Території відбирають сильні держави у слабких держав. Що і сталося з нами в 14-му. Потрібно врешті-решт знаходити шляхи, щоб стати сильнимию От тоді і про деокупацію можна буде поговорити.
ПС. Врешті так само як інвестиції відбуваються не завдяки прийняттю законів про інвестиції а завдяки створенню відповідного бізнес-клімату.
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