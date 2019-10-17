 Рада створила комісію з деокупації (оновлено)

Про це з парламенту повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати підтримали проєкт постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування та реалізації державної політики з відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України (№2268) за основу та в цілому.

"За" проголосували 316 парламентаріїв.

ТСК доручено забезпечити вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії комітетів ВР з протидії можливим загрозам національним інтересам України під час підготовки і здійснення заходів, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

"Після резонансу щодо формули Штайнмаєра багато було дискусій у парламенті. І парламент говорить, практично всі політсили, що треба залучати парламент більше до цього процесу, щоб ми були в курсі, тому що ми звітуємо щодня перед нашими виборцями, і треба для цього мати якийсь формальний інструмент", - розповів журналістам у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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До складу ТСК увійшли 12 народних депутатів.

"Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії Рахманіна Сергія Івановича (фракція політичної партії "Голос"), заступником голови - Корнієнка Олександра Сергійовича (фракція політичної партії "Слуга народу")", - йдеться в тексті постанови.

Також до комісії призначили:

Арахамію Давида Георгійовича,

Кравчук Євгенію Михайлівну,

Герасименка Ігоря Леонідовича,

Геращенко Ірину Володимирівну,

Завитневич Олександра Михайловича,

Потураєва Микиту Руслановича,

Лубинця Дмитра Валерійовича,

Соболєва Сергія Владиславовича,

Ткаченка Максима Миколайовича,

Яременка Богдана Васильовича.

Комісія проводитиме слухання в закритому режимі.