 Прибуткову частину Держбюджету-2020 збільшили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комітету Арістов

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
18 жовтня, Рада розгляне проект Держбюджету в першому читанні.
Про це Арістов повідомив журналістам у кулуарах парламенту.
"Прибуткову частину збільшено на 18 млрд, які запропоновано розподілити на соціальний сектор", - розповів Арістов.
Він також розповів за рахунок чого вдалося збільшити прибуткову частину: "Детінізація економіки, пов'язана з адмініструванням податків - одна стаття. Прибутки від Національного банку - друга, від оренди державних об'єктів, перерозподіл прибуткової частини державних компаній в розрахунку 10 на 90. Тобто 90% - основний фонд прибутковий, і 10% залишається у підприємств на розвиток".
За його словами, в проєкті бюджету "на сьогодні макропоказники залишилися незмінними".
"Це доручення уряду ми вписуємо як завдання, і до другого читання вони будуть готові вам доповісти на які показники вони вийшли, наскільки вони зможуть підняти пенсії, мінімальну зарплату, яку вимагає суспільство", - зазначив нардеп.
Він розповів, що депутати направили близько 2300 поправок до проєкту Держбюджету.
Вот про них раскажите.
А то, что решили на базар наехать- так они как тараканы разбегуться И НЕТ БЮДЖЕТА.
Вот азметов переполовинил завод ЗАПОРОЖСТАЛЬ Прекрасный был завод. Социальные темы на заводе все закрыл - все вымывается за рубеж. Кто булет на таких заводах работать?
Беня тоже все заводы уничтожил - а теперь мильярдер , блин.
Вопрос ЗНАТОКАМ - А, как они дальше будут жить, я про одиноких говорю???
Черная метка для Нефедова Октябрь 17, 2019Без рубрикиКомментарии
Забегая вперед. Если допустить, что Нефьодов не знал, что его родственники нелегально возят в «евробляхах» тонны брендовой одежды, то как он может бороться с крупными схемами, если не в состоянии приструнить даже свою родню? А если он знал, покрывал или просто старался не замечать, то простите, чем он тогда отличается от Продана, Насирова, Калетника? Ну, если позволяет своим делать то, чего другим нельзя? Как ни крути, а после этого случая вопрос целесообразности нахождения Нефьодова на посту Главы таможни стоит обсудить. На самом высоком уровне.
Об этом говорится в опубликованном сегодня расследовании известного журналиста Евгения Плинского.
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Ломая каноны интриги расследования сразу опубликую графическую схему связей в этой истории, и если в момент чтения Вы потеряете нить, то сможете к ней вернуться и уточнить кто с кем и кто чей.
ЧТО СТРЯСЛОСЬ?
10 октября примерно в час ночи в пункт пропуска «Краковец», со стороны Польши, заехало два автовоза, на которых суммарно было около пятнадцати автомобилей европейской и американской регистрации. «Евробляхи»
Автомобили ввозила компания «МОТОЛАЙК» ЕДРПОУ 38696418 и со слов водителей автовозов, никаких товаров, подлежащих декларированию, кроме самих авто, они не перевозили.
Инспектор таможни Андрей Овчинников после проведения осмотра автомобилей в салонах и багажниках обнаружил целый клад.
В каждой авто, прямо на сидениях и в багажниках были мешки, забитые новой одеждой европейских брендов и пищевыми добавками американского производства.
На основании этого осмотра 12 октября были составлены протоколы о нарушении таможенных правил.
Согласно протоколов в автомобилях незаконно перевозилось:
1) 1958 упаковок витаминов и пищевых добавок производства Puritan's Pride общим весом 270 кг.
Рыночная стоимость не менее 700 тысяч грн.
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2) 2158 единиц товара итальянской брендовой одежды TERRANOVA и prettylittlething весом 472 кг.
3) 508 единиц итальянской брендовой одежды TERRANOVA и prettylittlething весом 140 кг.
В общей сложности было выявлено около тонны нелегально ввозимого товара, конечная стоимость которого явно превышает пару миллионов гривен.
Все страницы протоколов по ссылке https://drive.google.com/open?id=1pY_3PSZ28wJHmb5aRThphK_CwZhhjwR5
Но ведь судя по фото авто везли все это не очень скрывая от таможни, просто разложив мешки с товаром в салонах авто.
Почему так тупо? Разгадка в том, кто вез и для кого.
ЧТО ТАКОЕ «МОТОЛАЙК» И ЧЬИХ ОН БУДЕТ.
Импортером б/у авто и собственно перевозчиком в них «товарной контрабанды» является ПП «Мотолайк» ЕДРПОУ 38696418.
Ежемесячно эта компания ввозит в Украину 150 -180 б/у автомобилей из ЕС и США. Она достаточно крупный импортер авто, ну а в них, как оказалось, перевозит тонны незадекларированных товаров.
В общей сложности, при таком к-ве авто, за месяц они перевозят в них от одной до двух полных фур нелегальных грузов. Очень прибыльная тема.
«Мотолайк» - компания системная, и в этой схеме не случайная.
Хотя и является всего лишь «прокладкой».
Официально владеет «Мотолайком» некто Оксана Тхир. Правда, по фото она не очень похожа на любителя битых авто.
Очевидно, что компания на ней только числится. Но чья же она тогда и кто за ней стоит?
По совпадению во Львове есть человек с такой же фамилией - Любомир Тхир. Он достаточно известен в кругах ГФС.
Любомир Иванович - экс начальник отдела оперативного управления ГУ ГФС Львовской области, а ныне владелец трех охранных компаний: ТОВ «Львівська варта», ТОВ «Охоронний альянс «Сворд» и ТОВ «Дедуктивна компанія «Мока».
Совладелицей его охранного бизнеса является его же супруга Марьяна Тхир, которая до осени 2018 так же работала в ГУ ДФС Львовской области на должности оперативного сотрудника. Семья фискалов оперативников.
Так бывает.
Кстати, мои коллеги «НАШІ ГРОШІ» делали расследование о том, где Тхир взял миллионы гривен на открытие своих охранных фирм. http://lviv.nashigroshi.org/2018/04/03/pislya-zvilnennya-fiskal-des-znajshov-4-miljony-i-pochav-biznes-z-rodychamy-prokurora-shemchuka/
Какой именно родственной связью с Любомиром Тхиром повязана владелица «Мотолайка» Оксана Тхир пока не известно, но то, что Любомир Иванович к «Мотолайку» имеет прямое отношение - факт. И это очень важно в нашем расследовании.
Запомним его фамилию и идем дальше.
Если ввести в гугл номер телефона ПП «МОТОЛАЙК» +38(067)192-38-59 то поисковик приведет нас не только к ней, но и выдаст страничку другой компании ТОВ «Любе авто» и ее сайт. Информацию уже подчищают, но скрины не горят, а кэш гугла тем более.)
А это значит, что если на одном номере телефона ведут деятельность две компании, то у них скорее всего один бенефициар.
ТАЙНЫЙ БЕНЕФИЦИАР «МОТОЛАЙКА» И «ЛЮБЕ АВТО».
«Любе авто» вполне легально занимается импортом, продажей и растаможкой авто из ЕС и США хвастаясь лидирующей позицией в стране с объемом продаж около 200 авто/мес. Компания серьезная. https://lubeavto.com.ua/auto-in-transit/
Ее директор и владелец Дулик Андрей Богданович в прошлом сотрудник оперативного управления ГУ ДФС Львовской области по вопросам криминальных правонарушений на таможне, а ныне мега успешный продавец «евроблях» https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bf33c031-31b6-4db7-a606-7f186c61499b
А теперь вспоминаем Любомира Тхира и его должность.
Да, вы правильно поняли.
Любомир Тхир и Андрей Дулик работали вместе в оперативном отделе ГФС.
И не просто работали.
Любомир Иванович был долгие годы покровителем, наставником и толкателем по карьере Андрея, таская его за собой по разным должностям, и второй многим ему обязан.
Именно Любомир Тхир и втянул Андрея Дулика в «бизнес» по продаже авто «Любе авто» в роли зицпредседателя Фунта с маленькой долей от бизнеса.
Бенефициаром же всей схемы бизнеса по ввозу авто, продажи и основное - перевозки в них контрабанды, является главный на сегодня смотрящий за обналом по всей Львовской области Василий Костюк.
Именно Костюк инвестировал деньги и в «Мотолайк», и в «Любе Авто» под прикрытием «фунта» Дулика через Любомира Тхира.
Для людей, отдаленных от налоговой и таможни фамилия Костюка, возможно, ничего и не скажет, но люди знающие поймут о ком идет речь.
Именно через Костюка последние годы проходят главные потоки по скруткам НДС, обналу и работа всех Львовских конвертационных центров.
Костюк - главный теневой налоговик Львовской области.
У него десятки теневых бизнесов и мутных компаний, а Любомир Тхир в бизнесе-империи Костюка - главный человек по безопасности, которой он занимается через три своих охранных компании: ТОВ «Львівська варта», ТОВ «Охоронний альянс «Сворд» и ТОВ «Дедуктивна компанія «Мока».
За деньги и в интересах Костюка Тхир эти охранные фирмы и открывал.
Это и будет ответом на загадку, которую пытались разгадать мои коллеги из «НАШІ ГРОШІ» о том, откуда у Тхира миллионы на охранные фирмы. От Костюка.
Сегодня, в период реформы таможни и налоговой Василий Костюк силен как никогда и его значимость сложно переоценить. Он уже не просто главный обнальщик.
Благодаря достаточно близким отношениям он вхож к новому Главе Налоговой Сергею Верланову и подсказывает ему «правильные» и «нужные» решения как по распоряжениям, так и по кадрам.
Как выяснилось недавно, именно Костюк лоббировал назначение из Львова в Киев скандального Ореста Витыка. Назначение, которого после моих публикаций Верланов приостановил.
Если не читали, вот ссылка https://telegra.ph/Kak-lvovskij-nalogovik-Orest-Vityk-pomog-Lvovskoj-tabachnoj-fabrike-otmyt-v-2019-godu-60-mln-grn-NDS-10-07?fbclid=IwAR01EEmxAGQVdbv2prl_i5DVqHc3QyjXd1wdOeIy90OPyDLBETnxU_WiQZ4
Итак.
Как промежуточный итог мы с вами выяснили, что за схемой ввоза нелегальных грузов и «евроблях» стоит Львовский обнальщик Василий Костюк.
А ПРИЧЕМ ТУТ НЕФЬОДО