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 Суспільство
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Все про:голодування (317) Гладковський (93)

 Гладковський оголосив голодування

Затриманий співробітниками НАБУ колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський оголосив голодування на знак протесту проти "свавілля правоохоронних органів".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу корпорації "Богдан", президентом якої є Гладковський.

"За його словами, жодних обмежень на виїзд за кордон ніколи не було. Повісток із викликами на допит або проведення слідчих дій не направлялося. Я весь час співпрацював із детективами НАБУ даючи свідчення та необхідні пояснення", - сказано в повідомленні пресслужби.

"За останні пів року, відтоді як я повернувся в корпорацію "Богдан", я десятки разів вилітав за кордон для участі в переговорах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну", - цитує пресслужба самого Гладковського.

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154467
 
   
 Топ коментарі
 
вот млять, еще и оздоровится, шлаки выгонит
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Каждый порохобот просто обязан скинутся на икру и лобстеров для этого честного человека
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Гладковский объявил голодовку

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Свинарчук отказался от комбикорма
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А Свынярчук просто голодовку обьявил, или в пользу малоимущим?...это сколько ж людей можно накормить если этому рылу рот зашить
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Свиночола Гнида принеси грєв пАдєльніку і ковдру насІрова не забудь.))
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С такой мордой на голодовке нужно лет 15 сидеть .
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ЗЕпетушня ваши высеры дольше минуты тут не проживут .Зря на пальцах мозоли натираете ,опущенные
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Прохрюкал Олег.Не визжи хрюшка,не на убой же ведут.
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Соси и не отвлекайся петух ватный
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кацапня лише про смоктання та сидіння на пляшках й торочить. нафік нам твій побут, амебо зайвохромосомна?
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Чувствуется что у Моники это единственный вариант,
чтобы удержать свой стремительно падающий рейтинг...
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ПРЕКРАТИТЕ МУЧАТЬ ОЛЕГА ГЛАДКОВСКОГО! ОН УЗНИК СОВЕСТИ! РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА! ОЛЕГ, В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ С ТОБОЙ Я ТОЖЕ ВЕЧЕРОМ КУШАТЬ НЕ БУДУ! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН НА ДИЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ НАС!
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Так и быть, зашейте ему рот (на всякий случай).
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Ничего страшного. Свинарчуки могут долго без еды протянуть на своих собственных запасах.
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Свидетели Свына Сывочёлого, вас почти не слышно!
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А зачем орать то, вас зелёных отвлекут, дадут то что вы хотите слышать и видеть, оком не успеете моргнуть, как будете все дружно в составе с ***********. Ты главное продалжай, топи против пороха, он же главная проблема страны! Сам напал и сказал что это *****, потом еще и лично к каждому ночью в дом пробирался что бы обокрасть. Не сдавайся!
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Да то кацапня кондовая на ветке беснуется.
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Батрак? у ТЕБЯ ЗАРПЛАТА БОЛЬШЕ ЧЕМ У НЕГРА ПОСОБИЕ?
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Конечно кацапня, недалёкие умом организмы, которые зря воздух тратят. Впитывают вбросы и дезу из радио и телика и от таких же кривых друзей как и они сами. Ничего, их сам зе поставит в позу пьющего лося.
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НЕ!!!! Ваш Свын защищал нас всеми фибрами своей души! Правда толку было них....я, но сам процесссс!!!!! К примеру, кацаПсины захотели и взяли Дебальцево, а Свын? Щёки надул и сказал..... А какая разница, что сказал, главное вам, Свидетелям свына сывочёлого понравилось!!!1
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Ты свою морду закрой, а то говном тянет. Порох даже в бухом состоянии хотя бы говорить умел и лыка вязал, а твое зеленое чмо двух слов связать не может, и топят за него всякие ушлепки без МОЗГА вроде тебя!
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Соска Порохнявая, твоё Сывочёлое Говно было ************ и толку с нег было как с ****** сексу!!!1
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Че ты мне сейчас свою вонь пишешь? Думаешь раз огражден экраном, это тебя спасет от синяков? Может и так, а вот отсутствие мозгов как раз покажет на раз и натуру твою быдлячую. Ты ушлепок, просто не благодарный, твой скудный ум не в состоянии понять что там было и какие решения приходилось принимать, но за то ты, с*ка вшивая, просто на 5 баллов повторяешь за своими собратьями по уму все то говно, которое они несут. А был бы умнее, не тявкал бы тут, а чем то важным бы занимался.
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А ты где был,когда Дебальцево брали?
У жены под крылышком в тепле?
Чё ты трешся здесь,петушара.Вали своему ЗЕбуину вышлифовывать инструмент для игры на рояле...клоуны блин..
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Свидетель Свына Сывочёлого, Твой Бох сдал дебальцево, а я виноват! Чисто ЭЛИТАРНАЯ логика! Молоток!!!!
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Хорош ныть, нытик. Бла...бла..бла.. Если не Потрох то кто....в состав росии...зеленые...
Мразь ты коричневая, как и твой Аватар порошенко.
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Что пердак рвется да? Исчезни обезьяна, твое место в твоем луганбэ или донбабвэ.
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Нічого страшного - через пару днів вийде під заставу величиною як добрий обід в ресторані де його затримали і навіть схуднути не встигне.
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Чекаю всіх хто вище підписався коли його випустять😁
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Лахта "танцює зебілів". Чомусь дуже непереконливо.
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Держи, немного пахнет мочёй котячей, но ему подойдёт, а заодно и кресла, как для будущего инвалида
Гладковський оголосив голодування - Цензор.НЕТ 1027
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началось, через неделю нападет инсульт,инфаркт и пердеж одновременно)))
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А чего сразу голодовку? Почему не энурез с диареей для начала?
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Будка Гладковського в Іспанії. оофрмлена бкдка на компанію жінки Гладковського.
Гладковський оголосив голодування - Цензор.НЕТ 3584
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Да это фигня, вот замок сынка Свинарчука это да.
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Для производственника его уровня - нормально.
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"За последние полгода, с тех пор как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - цитирует пресс-служба самого Гладковского. Источник: https://censor.net.ua/n3154467
От мені просто цікаво з якими "бізнес-партнерами" корпорації Богдан мав вести переговори в Брюсселі Гладковський ? Автобуси Богдан продаються в Бельгії ? Голландії ? Чи може в Люксембург ?
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он приезжал с каталогом тех автобусов чтоб в Брюсселе сплакнули и денег дали Гладковський оголосив голодування - Цензор.НЕТ 337
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Готов голодать в своей будке в Испании. с ув. ваш Свынарчук.
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Голодовка - это не токмо поправка здоровья, но и как бы очищение от грехов.
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Блин,как все переживают,что этот толстомордый не пожрет за наш счет аяяй. Жрать попросит пристрелите !
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