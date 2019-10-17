 Гладковський оголосив голодування

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу корпорації "Богдан", президентом якої є Гладковський.

"За його словами, жодних обмежень на виїзд за кордон ніколи не було. Повісток із викликами на допит або проведення слідчих дій не направлялося. Я весь час співпрацював із детективами НАБУ даючи свідчення та необхідні пояснення", - сказано в повідомленні пресслужби.

"За останні пів року, відтоді як я повернувся в корпорацію "Богдан", я десятки разів вилітав за кордон для участі в переговорах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну", - цитує пресслужба самого Гладковського.

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.