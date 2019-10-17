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 Економіка, Події
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Все про:приватизація (155) Укртелеком (23)

 Націоналізація раніше проданих підприємств відлякає інвесторів, - Безлюдько

Статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів. Ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Дениса Безлюдька.

Експерт підкреслює, що ситуація довкола оператора зв'язку "Укртелеком", де Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, також є негативним сигналом для інвесторів.

"Справа в тому, ФДМ, який рік за роком провалює план надходжень від приватизації, намагається повернути в держвласність "Укртелеком". Ніяк не збагну, що держава робитиме з компанією, головна спеціалізація якої - стаціонарний зв'язок. Втім, якщо націоналізувати "Укртелеком", то і тих п'яти мільярдів може не бути - інвестори не люблять країни, де у них відбирають власність", - пише експерт.

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За словами автора, з приватизацією "Укртелекому" в Україні і так затягнули, оскільки пік попиту на телекомунікаційні компанії у світі минув ще в 2007-2008 роках.

"Так, якщо в 2008 році його акції коштували 1,2 грн, то в 2009 році впали до 0,25 грн. Чистий збиток за підсумками 2009 року становив 462 млн грн, за підсумками 2010 року - 29 млн грн. У таких умовах продаж "Укртелекому" в 2011 році за 10,575 млрд грн став великим успіхом", - нагадав Безлюдько.

Як писали ЗМІ, в Україні було два приклади успішної приватизації держмайна. Металургійний комбінат "Криворіжсталь" у 2005 році і "Укртелеком" у 2011 році. Перший пішов за 24,2 млрд грн, "Укртелеком" же за майже 10,6 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154464
 
 
 Топ коментарі
 
Международных спекулянтов, мошенников и всяких "лыжных инструкторов"? - да,отпугнёт. Я не против.
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Они и так обходят десятой дорогой и мы знаем благодаря чиьим комментария по поводу и без повода
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Международных спекулянтов, мошенников и всяких "лыжных инструкторов"? - да,отпугнёт. Я не против.
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Они и так обходят десятой дорогой и мы знаем благодаря чиьим комментария по поводу и без повода
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вот где они их берут,Безлюдько,что не говорите а фамилия тоже играет роль )
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Сейчас в моде Бухарест
1. Рядом с Украиной
2. Евросоюз и европейские банки с понятной политикой
3. Понятная налоговая политика - никаких налоговиков зарабатывающих на компроматах.
4. Никто не устраивает маски шоу
5. Да и с убийством Чаушеску отогнали коммуняк во власти
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А с чего это взяло, шо укртелеком репреватизируется?
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Да,да,караул,у ахметки отбирают ворованное,все инвесторы толпившиеся вложить в Украине разбегаются и больше не придут.
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Як раз навпаки, засилля компрадорського та іноземного капіталів і відлякує серйозних інвесторів.
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вот это и есть цель цензора обеление ограбления украинцев
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Не можна відлякати те чого не має. Це перше і друге націоналізація приватбанку тільки покращила його безнадійний стан. Погано тільки що цинічного кучерявого не посадили і не конфіскували те що він вкрав.
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Нюанс в том , что основную массу крупньіх и привлекательньіх для инвесторов предприятий , наши олигархи прихватизировали за фантики и под "приватизационньіе обязательства" , которьіе никто не вьіполнял. Большинство владельцев нельзя назвать єффективньіми собственниками по их налоговой нагрузке и мерам техперевооружения предприятий. Так , что , реприватизация не только возможна , но и желательна во многих случаях . Строго через суд , с соблюдением законодательства.
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