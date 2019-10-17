 РПЦ заявила про припинення спілкування з архієреями Елладської церкви після визнання останніми ПЦУ

Рішення було прийнято на засіданні Священного синоду РПЦ. Про це повідомив глава Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять у таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань", - повідомив він.
Крім того, РПЦ уповноважила Патріарха Московського і всієї Русі Кирила більше не згадувати главу ЕПЦ архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма II в богослужінні, якщо предстоятель Елладської церкви почне молитовне спілкування з представниками Православної церкви України.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Архієрейський собор ЕПЦ визнав право Константинопольського патріархату надати ПЦУ автокефалію.
А что за секта тогда - кто знает?
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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,піду повішуся з горя...
х.з. что ты имёл в виду, написав это. "бог" твой, почитай что вытворял - Сралин отдыхает. а потом стал очень бобрым и сам ся зачал и сам себе молился и прочая чушь, на которую сподобились жрецы и высрали в "там написано"
И пока ЕС будет платить за их нефть и газ, так будет продолжаться.
Око за око просто какое-то. Ну уже официально объявили бы себя иудаизмом, чего врать-то
https://youtu.be/gdYmrKOVtr0
и не писай в мой горшок........
Хорошо-то как!
Хоть одна хорошая новость
Хіба це було канонічно? Навіть Андрій Кураєв в своїх лекціях підкреслював, що Ієремія ІІ півроку просидів у підземеллі за те, що визнав неканонічну масковію патріархією, а Київську митрополію в Константинопольського патріархату масковія купила за два вози 0утра соболів ...
Якось так...
І що вони тепер хочуть?
І це смакується нашими ура-поцріотами, типу - фу, кацапи неканонічні бо канон, чи що там - тупо купили разом з правом призначати пахана в рясі в Києві
точніше не так..
ти повторюєш слова,котрі,як "фіговим листочком" прикривали Схеми Порошенко,допоки народ не прозрів у 92-х відсотках(хто тобі лікар,якщо ти не маєш наміру вилікувати свою дурість)..
проблема у тому,що расєянє не багатшають.
особливо ті,хто ще ходить до попів в расєюшці -пенсіонери...А яхти,БМВ,проститутки -як же рузьке архіреям та без них !?
а тут ще Кремлівська хунта вирішила знову "подоїти" пенсійний бюджет:
Ель Мюрид
Заморозка
Правительство внесло в Думу законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 22 года. Комитет по труду и социальной политике рекомендовал этот законопроект принять. По факту это банальное изъятие пенсионных накоплений, вдовесок к повышению пенсионного возраста.
Парадокс в том, что бюджет ломится от поступлений. Профицит внешней торговли огромный, но это на самом деле не деньги. Эти нули не обеспечены ничем, их невозможно инвестировать в экономику. Она как дистрофик, для которого еда - смертельный яд. Кстати, вполне законное сравнение: именно поэтому власть вынуждена грабить с удвоенной силой нищее население - организм попросту пожирает сам себя, он не способен перерабатывать внешний источник ресурсов, только внутренние. И поэтому экономика становится все более независимой от продажи нефти и газа: получаемые за их продажу деньги в экономической жизни страны участвуют все меньше и меньше. Понятно, что это совсем не та независимость, которая требуется, но логика всей экономической политики (если, конечно, это вообще можно назвать политикой) подводит только к такому результату.
Вариантов нет - пенсионные накопления будут замораживать и дальше. Столь жестокое и циничное ограбление народа за последние тридцать лет происходит во второй раз. В первый раз у людей попросту изъяли все их накопления, находящиеся в Сбербанке. Теперь ту же судьбу ждет и накопления пенсионные. За просчеты и преступления власти кто-то должен заплатить. Справедливо, конечно, чтобы заплатили те, кто наживается на этой преступной деятельности, но власть принадлежит именно им, а потому платить будем все
мы(рассияне)