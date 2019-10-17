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 РПЦ заявила про припинення спілкування з архієреями Елладської церкви після визнання останніми ПЦУ

Російська православна церква вирішила розірвати стосунки з ієрархами Елладської православної церкви (ЕПЦ), після того, як вони визнали надання Константинополем автокефалії Православній церкві України (ПЦУ).

Рішення було прийнято на засіданні Священного синоду РПЦ. Про це повідомив глава Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять у таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою

Крім того, РПЦ уповноважила Патріарха Московського і всієї Русі Кирила більше не згадувати главу ЕПЦ архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма II в богослужінні, якщо предстоятель Елладської церкви почне молитовне спілкування з представниками Православної церкви України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Архієрейський собор ЕПЦ визнав право Константинопольського патріархату надати ПЦУ автокефалію.

Читайте також: Варфоломій привітав ПЦУ з визнанням Елладською церквою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154455
 
 
 Топ коментарі
 
Что такое рпц? Томоса нет?
А что за секта тогда - кто знает?
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Давайте, давайте, сидите в мокшанских болотах КИКИМОРЫ МАЦКОВСКИЕи нос не высовывайте 😀😀😀
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Что такое рпц? Томоса нет?
А что за секта тогда - кто знает?
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Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в колонии Киевской Руси финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Во всяком случае все верхушка Орды начиная с Батыя (крестный папа Александра Невского) его сына Сартака (кровный побратим Александра Невского) были несторианской веры, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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Нах . Всё очень хорошо , ваш бог - гундяй .
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РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви

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,піду повішуся з горя... РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ - Цензор.НЕТ 1673
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Давайте, давайте, сидите в мокшанских болотах КИКИМОРЫ МАЦКОВСКИЕи нос не высовывайте 😀😀😀
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Какая вы остроумная))))))))))))
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Ещё одно доказательство что Бог есть . Секта рпц должна быть изолевана от православия , и этот процесс идёт
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С таким "доказательством" это как оправдать Сралина, бо ромашки любил РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ - Цензор.НЕТ 2090
х.з. что ты имёл в виду, написав это. "бог" твой, почитай что вытворял - Сралин отдыхает. а потом стал очень бобрым и сам ся зачал и сам себе молился и прочая чушь, на которую сподобились жрецы и высрали в "там написано"
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Це так по-рашківські: сидіти хоч з голою дупою, на самоті в ізоляції і пухнути з холоди, зате СКРЄПИ всі на мєсте!
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К сожалению, они не пухнут ни с голоду, ни с холоду.
И пока ЕС будет платить за их нефть и газ, так будет продолжаться.
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налякав..."йожика" голою сракою...ви стільки років просто секта, без "ліцензії"...
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кататься на яхте гундяйкина с девахами задарма неполучиццо!

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Патриарх Московский и Всея Кацап Орды.
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Незаконная Ордынская Сталинская РПЦ как всегда быкует
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В то время как в христианстве наоборот по максимуму положено молиться за тех кого считаешь врагом, Христос призывал «благословлять врагов наших», в РПЦ какие-то язычники, которые отказываются молиться за тех, кто думает иначе

Око за око просто какое-то. Ну уже официально объявили бы себя иудаизмом, чего врать-то
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Око за око? Так вроде бы и мстить-то не за что, если учитывать только Веру, забыв о кормушке и имперских замашках. В мире создалась еще одна православная церковь. Какой же она враг? Радоваться бы надо...Так что и Ветхий завет не получается "пристегнуть".
https://youtu.be/gdYmrKOVtr0
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коли всі попи здохнуть світ стане краще без "духовних" пасрєдніков...
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Ты мне больше не дружок ......
и не писай в мой горшок........
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Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн : https://charter97.org/ru/news/2019/10/17/352266/
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приятно смотреть как орда самоизолируется...
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Эх! Не удалось балалаечным примазаться к Руси.
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Интересно а чем на эти демарши ответят румынская, болгарская или грузинская церкви ? Как то сразу даже боязно стало РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ - Цензор.НЕТ 5976
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Тоесть кацарское КГБ шные попы не будут теперь ездить на Афон?
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РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ

Хорошо-то как!
Хоть одна хорошая новость
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А нехай згадають, яким чином вони отримали автокефалію і патріархію...
Хіба це було канонічно? Навіть Андрій Кураєв в своїх лекціях підкреслював, що Ієремія ІІ півроку просидів у підземеллі за те, що визнав неканонічну масковію патріархією, а Київську митрополію в Константинопольського патріархату масковія купила за два вози 0утра соболів ...
Якось так...
І що вони тепер хочуть?
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Тобто, мільйони віропітеків, попи грецькі продали як скотину
І це смакується нашими ура-поцріотами, типу - фу, кацапи неканонічні бо канон, чи що там - тупо купили разом з правом призначати пахана в рясі в Києві РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ - Цензор.НЕТ 8840
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Всё!... Капец гречихе, лимонам и грецким орехам... Плодоносить перестанут...
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переименуют на хречиху и хрецкие орехи, но жарать не перестанут )))
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хахаха ОЧКО СЕБЕ ЛУЧШЕ ЧМОШНИКИ ГУНДЯЕВСКО КРЕМЛЁВСКИЕ РАЗОРВИТЕ А НЕ ОТНОШЕНИЯ С ЭЛЛАДСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ... УЖЕ РАЗОРВАЛИ ОТНОШЕНИЯ СОВСЕМ МИРОМ И СВОИМИ СОСЕДЯМИ ШИЗОИДЫ... ДО ЧЕГО СМЕШНОЙ НАРОДЕЦ *******... РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ - Цензор.НЕТ 6327
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Росссійські попи повернуться додому, чи в Греції будуть губи дуть?
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Вот это поворот.А что греки говорят про УПЦ,которую вчера признавали во главе с митрополитом Онуфрием
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Я аж розридався, що ж це таке, мокшанців знов прокинули, ай яяй!!! За кого ви себе маєте, монголоїди???
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Молодцы.Самоизоляция это лучший путь для мокшаней.Пусть варятся в своем говне до полного самоуничтожения РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ - Цензор.НЕТ 5302
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Вот беда-беда, огорчение: "ГундяйПЦ заявила о прекращении..."
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Это рпц уже опредилилось,какому типа пенька они будут поклоняться?Дуб пусть выбирают,его лбом не разобьют.
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Что для путинской россии плохо , значит для Украины хорошо .
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Пожалуй стоит вспомнить как месные ЗЕбилы гундяевцы издевались на Томосом во главе со своим ЗЕкловуном...
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Це одна з причин , чому в орді ненавидять Порошенка та гонять про нього маячню , з якої можна тільки посміятися . Але у нас знайшлося дуже багато ідіотів , які почали це повторювати і , здається , таки повірили ! Дуже допомогли в цьому "українські патріотичні" так звані "журналісти та блогери" . І замість того , щоб згуртуватися та підтримати людину , за яку не було соромно , як за Президента України - "населеніе" почало разом з ворогами топити його . А потім вибрали оце казна-що . Їм все одно , в яку церкву ходити - в Українську чи русько-сатанинську , вони спокійно дивляться , як руйнується Армія , яка була піднята з НУЛЯ і яка не пустила орків в їхні міста та села .
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Ти повторюєш маячню з штабу Порошенко досі..
точніше не так..
ти повторюєш слова,котрі,як "фіговим листочком" прикривали Схеми Порошенко,допоки народ не прозрів у 92-х відсотках(хто тобі лікар,якщо ти не маєш наміру вилікувати свою дурість)..
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хірєї вже не бухають з архірєямі?...я хірєю
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По факту это РПЦ уходит в раскол, когда отказывается от общения со старейшими православными церквями, то есть от истоков.
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не проблема в "істоках" для секти РПЦ..

проблема у тому,що расєянє не багатшають.
особливо ті,хто ще ходить до попів в расєюшці -пенсіонери...А яхти,БМВ,проститутки -як же рузьке архіреям та без них !?

а тут ще Кремлівська хунта вирішила знову "подоїти" пенсійний бюджет:

Ель Мюрид
Заморозка


Правительство внесло в Думу законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 22 года. Комитет по труду и социальной политике рекомендовал этот законопроект принять. По факту это банальное изъятие пенсионных накоплений, вдовесок к повышению пенсионного возраста.

Парадокс в том, что бюджет ломится от поступлений. Профицит внешней торговли огромный, но это на самом деле не деньги. Эти нули не обеспечены ничем, их невозможно инвестировать в экономику. Она как дистрофик, для которого еда - смертельный яд. Кстати, вполне законное сравнение: именно поэтому власть вынуждена грабить с удвоенной силой нищее население - организм попросту пожирает сам себя, он не способен перерабатывать внешний источник ресурсов, только внутренние. И поэтому экономика становится все более независимой от продажи нефти и газа: получаемые за их продажу деньги в экономической жизни страны участвуют все меньше и меньше. Понятно, что это совсем не та независимость, которая требуется, но логика всей экономической политики (если, конечно, это вообще можно назвать политикой) подводит только к такому результату.

Вариантов нет - пенсионные накопления будут замораживать и дальше. Столь жестокое и циничное ограбление народа за последние тридцать лет происходит во второй раз. В первый раз у людей попросту изъяли все их накопления, находящиеся в Сбербанке. Теперь ту же судьбу ждет и накопления пенсионные. За просчеты и преступления власти кто-то должен заплатить. Справедливо, конечно, чтобы заплатили те, кто наживается на этой преступной деятельности, но власть принадлежит именно им, а потому платить будем все мы(рассияне)
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