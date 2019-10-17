 РПЦ заявила про припинення спілкування з архієреями Елладської церкви після визнання останніми ПЦУ

Рішення було прийнято на засіданні Священного синоду РПЦ. Про це повідомив глава Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять у таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань", - повідомив він.

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Крім того, РПЦ уповноважила Патріарха Московського і всієї Русі Кирила більше не згадувати главу ЕПЦ архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма II в богослужінні, якщо предстоятель Елладської церкви почне молитовне спілкування з представниками Православної церкви України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Архієрейський собор ЕПЦ визнав право Константинопольського патріархату надати ПЦУ автокефалію.

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