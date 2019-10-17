 РПЦ заявила про припинення спілкування з архієреями Елладської церкви після визнання ними ПЦУ

Рішення було прийнято на засіданні Священного синоду РПЦ. Про це повідомив глава Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять у таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань", - повідомив він.
Крім того, РПЦ уповноважила Патріарха Московського і всієї Русі Кирила більше не згадувати главу ЕПЦ архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма II в богослужінні, якщо предстоятель Елладської церкви почне молитовне спілкування з представниками Православної церкви України.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Архієрейський собор ЕПЦ визнав право Константинопольського патріархату надати ПЦУ автокефалію.
А что за секта тогда - кто знает?
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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,піду повішуся з горя...
х.з. что ты имёл в виду, написав это. "бог" твой, почитай что вытворял - Сралин отдыхает. а потом стал очень бобрым и сам ся зачал и сам себе молился и прочая чушь, на которую сподобились жрецы и высрали в "там написано"
И пока ЕС будет платить за их нефть и газ, так будет продолжаться.
Око за око просто какое-то. Ну уже официально объявили бы себя иудаизмом, чего врать-то
https://youtu.be/gdYmrKOVtr0
и не писай в мой горшок........
Хорошо-то как!
Хоть одна хорошая новость
Хіба це було канонічно? Навіть Андрій Кураєв в своїх лекціях підкреслював, що Ієремія ІІ півроку просидів у підземеллі за те, що визнав неканонічну масковію патріархією, а Київську митрополію в Константинопольського патріархату масковія купила за два вози 0утра соболів ...
Якось так...
І що вони тепер хочуть?
І це смакується нашими ура-поцріотами, типу - фу, кацапи неканонічні бо канон, чи що там - тупо купили разом з правом призначати пахана в рясі в Києві
Стадо попи завжди розцінювали тільки як джерело наживи. Тут радісно кукурікают поцре-віруни шо колись головного правослабного попа взяли в полон, перетопили його холопів, а коли взяли вже його щоб замочити - той підмахнув все що підсунули. Крикуни "не помічають" що піп вчинив..... ну, - сотні років виють шо не ма кращого як здохнути "за віру" і "люби ближнього" - так занапастив своїх ближніх слуг, а як до самого - моментально забув про всі висери св. писсанини.
Тобі цікаво би було подивитись як скальпують вогнем? Невзоров нормально розповів. Уууу, яка цікава історія циркви, спасу нЄма.
точніше не так..
ти повторюєш слова,котрі,як "фіговим листочком" прикривали Схеми Порошенко,допоки народ не прозрів у 92-х відсотках(хто тобі лікар,якщо ти не маєш наміру вилікувати свою дурість)..
проблема у тому,що расєянє не багатшають.
особливо ті,хто ще ходить до попів в расєюшці -пенсіонери...А яхти,БМВ,проститутки -як же рузьке архіреям та без них !?
а тут ще Кремлівська хунта вирішила знову "подоїти" пенсійний бюджет:
Ель Мюрид
Заморозка
Правительство внесло в Думу законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 22 года. Комитет по труду и социальной политике рекомендовал этот законопроект принять. По факту это банальное изъятие пенсионных накоплений, вдовесок к повышению пенсионного возраста.
Парадокс в том, что бюджет ломится от поступлений. Профицит внешней торговли огромный, но это на самом деле не деньги. Эти нули не обеспечены ничем, их невозможно инвестировать в экономику. Она как дистрофик, для которого еда - смертельный яд. Кстати, вполне законное сравнение: именно поэтому власть вынуждена грабить с удвоенной силой нищее население - организм попросту пожирает сам себя, он не способен перерабатывать внешний источник ресурсов, только внутренние. И поэтому экономика становится все более независимой от продажи нефти и газа: получаемые за их продажу деньги в экономической жизни страны участвуют все меньше и меньше. Понятно, что это совсем не та независимость, которая требуется, но логика всей экономической политики (если, конечно, это вообще можно назвать политикой) подводит только к такому результату.
Вариантов нет - пенсионные накопления будут замораживать и дальше. Столь жестокое и циничное ограбление народа за последние тридцать лет происходит во второй раз. В первый раз у людей попросту изъяли все их накопления, находящиеся в Сбербанке. Теперь ту же судьбу ждет и накопления пенсионные. За просчеты и преступления власти кто-то должен заплатить. Справедливо, конечно, чтобы заплатили те, кто наживается на этой преступной деятельности, но власть принадлежит именно им, а потому платить будем все
мы(рассияне)
Піп - п.яний, ситий, чистий і задоволений.
А віропітек - нанюхався мощей і наслинився з іконками і з відчуттям що серед них є один дурень.
А ефект "для душі" ідентичний.
Краще бы они сели в лужу и...ПЕРДНУЛИ!!!))))))
Где Греческая церковь? а где рпц мп сатанат????)))))
Скоро Константинополь нарежет куски (ТОМОСЫ) другим церквям на территорию РФ...
И ТОЧКА!!!!
Вы ходите в не каноничную церковь!!!
Все обряды савосвятов НЕ КАНОНИЧНЫ!!!!
Вы обрекаете свою душу и дыши своих родных на неупокоенность!!!)))))))
МАМА ЦЕРКОВЬ ВАМ НЕ ДАЛА ТОМОС!!!!))))
РПЦ МП проходимцы и самосвяты)))))
поп неканонично пробормачет и раб "вечно неупокоеный", разве мона придумать большую чушь? и сколько миллиардов уже таких неупокоенных то? пока не узнали что есть Яхве и ему надо каконично служить
20млрд. неупокоенных за историю подохло, то есть некаконичных
По скрєпам і Третьому Риму - удар.
Не падайте духом, рейхспастир Гундяєв,
Не хничте, Онуфрій, терпіть цей кошмар...
Ось злії бандери несуться до Лаври,
Лиш місяць холодний їм дивиться вслід,
Вселенський на Київ заслав емісарів -
Від Томоса корчить чекістів в Кремлі...
Готує cтєрхфюрер Чепіг ескадрони,
Аж в Мінську скликає рейхспастир Синод!
Розстрига Онуфрій, вас ждуть на пероні,
А з Мінська в Зажопінськ - на новий приход...
Хрестовим походом на клятих укропів
Стєрхфюрер з рейхспастирем пнуться піти:
Бо без України Москва - Азіопа ,
Заліське болото, нащадки Орди ...
Та битись за Київ бажаючих мало :
Мабуть Мотороли приходять у снах ?
Ви сильно не вийте , рейхспастир Гундяєв,
Бо звідси давно ви всі послані на...
А зранку над Києвом вигляне сонце,
Над Лаврою куполи златом горять...
Рейхспастир Гундяєв, без вас обійдемся -
Пора вже, чекісти, про нас забувать.