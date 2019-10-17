EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  1276  16
Все про:Аваков (1260) МВС (1359) нагорода (550)

 Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Орденами "За мужність", Данила Галицького та медалями "За бездоганну службу", "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За працю і звитягу" та "За врятоване життя" сьогодні, 17 жовтня, нагороджено військовослужбовців та працівників системи МВС.

Про це повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті комунікації МВС України.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 01
Державні нагороди вручив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Шановні солдати та офіцери, сьогодні маю честь від імені України нагородити вас державними нагородами. Кожен із вас працює в дуже непростих умовах, працює в дуже агресивному середовищі. Щодня нацгвардійці і прикордонники захищають нашу землю і наші кордони. Щодня рятувальники і поліцейські рятують сотні життів громадян. Щодня є місце для вашої професійної праці та вашого подвигу. Сьогодні тут кращі солдати та офіцери. Я пишаюся тим, що українці мають довіру до вас, до кожного. Мають довіру до поліції, гвардійців, рятувальників і прикордонників. Більше 50%. Це велика цифра. І це наша відповідальність, це ваша заслуга і підвести не можна", - сказав він.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 02

Ордени "За мужність" II ступеня отримали лейтенант Віталій Блажко, Руслан Сіско.

Орден "За мужність" III ступеня отримали полковник Микола Гуменюк, підполковник Андрій Гегеха, підполковник Костянтин Назаренко, підполковник Павло Киянівський, капітан Іван Воловик, лейтенант Сергій Каліберда, молодший лейтенант Роман Бугаєнко, лейтенант Денис Стець, лейтенант Сергій Якімашев, старший лейтенант Ростислав Нагорняк, старший лейтенант Ярослав Жаботинський, лейтенант Олександр Ющенко, старший прапорщик Микола Дуба, старший прапорщик Павло Устюжанін, старшина Олександр Сфінкс, старшина Денис Тодориця, старший солдат Владислав Шатила, старший сержант Петро Бурда, солдат Єлизар Луценко.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 03

Голова Національної гвардії України Микола Балан підкреслив, що Україна сильна, поки на сторожі її спокою стоять такі воїни.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 04

"Від імені військової ради Національної гвардії і від себе особисто - прийміть щирі вітання і найкращі побажання з нагоди Дня захисника України та у зв'язку з заслуженими нагородами. Тільки разом, тільки з єдиною метою ми сильні", - сказав Микола Балан.

Ордени "Данила Галицького" отримали полковник Роман Омельченко і майор Андрій Брошко.

У свою чергу, глава ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що Україна платить дорогу ціну у війні з Росією, але якби не захисники нашої держави, то жертв було б іще більше.

"Шановні колеги, в День захисника України я подивився фільм "Слов'янськ. Початок війни", і він повернув мене на початок тих бурхливих подій, коли проходила активна фаза агресії Росії проти нашої країни. На сьогодні ми маємо близько 30 000 загиблих і поранених, близько 2 мільйонів переселенців, тисячі гектарів забруднено вибухівкою, і це далеко не вся ціна, яку Україна платить за війну, яку проти нас розв'язала Росія. Я твердо знаю, що якби не ви, якби не ті хлопці, які поклали свої життя за незалежність нашої країни, якби не ви, які захищають нашу Україну, ця ціна була б набагато вищою. Слава вам і слава Україні!"- підкреслив Микола Чечоткін.

Медаллю "За бездоганну службу" III ступеня нагороджені - полковник Павло Василенко, полковник Олександр Коломієць, підполковник Роман Строгу, підполковник Андрій Чапчай, майор Євген Бережний, майор Юрій Фатєєва, майор Артем Химич, капітан Сергій Павлушкін, капітан Володимир Дубасюк.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 05

Медаль "За військову службу Україні" отримали полковник Віктор Григоренко, полковник Антон Шелудько, підполковник Руслан Греха, старший лейтенант Олександр Пастух, молодший лейтенант Дмитро Козінський, прапорщик Богдан Салдугей, старший сержант Юрій Лисокінь, старший сержант Дмитро Смаров, сержант Дмитро Дузь, сержант Євген Карась, сержант Михайло Чапля, старший солдат Ігор Агеєв, старший солдат В’ячеслав Кушнір, старший солдат Сергій Шалепа, старший солдат Олександр Юринець, солдат Левко Глуховеря.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 06

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 07

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що кожен із нагороджених заслуговують на народне визнання.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 08

"Шановні прикордонники, рятувальники, військовослужбовці, поліцейські, колеги. Державна нагорода – це подяка, це визнання державою вашої мужності та професіоналізму. Перефразовуючи героя одного з фільмів: "Кулю прийняв, але ворога не злякався". Я всім дякую за службу, Слава Україні!", - сказав Ігор Клименко.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 09

Прапорщик Олексій Мінічев отримав медаль "Захисник Вітчизни".

Медаллю "За працю та звитягу" нагородили – майора В’ячеслава Бервена, старшого лейтенанта Сергія Кучеренка, старшого лейтенанта Максима Марчука.

Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 10
Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами 11

Медаль "За врятоване життя" отримали – капітан Олександр Недошовенко, старший лейтенант Віталій Задорожний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154449
 
 
 Топ коментарі
 
ЧМО которое должно сидеть в тюрьме . Награждает . ПРИВЕТ НАКОДИЛЕРОВ НАЧАЛЬНИК И Я ЯНТАРНЫХ БРИГАДИР ! ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ НЕ , НЕ ОН КРЫШУЕТ ,
 показати весь коментар
 
Гидко дивитися на цього сабакова..
 показати весь коментар
 
а пистоли в тихоря не раздавал коррупционерам ? Аваков наградил работников системы МВД государственными наградами - Цензор.НЕТ 5510
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
у голобородька скоро ордена павлика морозова первозванного появятся...
 показати весь коментар
 
Опять Томпсонами и Маузерами как Яценюка? Аваков наградил работников системы МВД государственными наградами - Цензор.НЕТ 2418
 показати весь коментар
 
 
а пистоли в тихоря не раздавал коррупционерам ?
 показати весь коментар
 
 
Коррупционеры у него покупают оружие с огромным дисконтом.Все свои.
 показати весь коментар
 
 
Кацапе, ти в слові "втіхаря" зробив дві помилки)
 показати весь коментар
 
Именного оружия у Сабакова-рюкзакова уже не осталось?Всё уже знакомым и ****** раздарил?Последний пулемет Яценюку отдал. Аваков наградил работников системы МВД государственными наградами - Цензор.НЕТ 9858
Подарки Рюкзакова
 показати весь коментар
 
ЧМО которое должно сидеть в тюрьме . Награждает . ПРИВЕТ НАКОДИЛЕРОВ НАЧАЛЬНИК И Я ЯНТАРНЫХ БРИГАДИР ! ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ НЕ , НЕ ОН КРЫШУЕТ ,
 показати весь коментар
 
 
ЭТИ СУКИ ПРЕВРАТИЛИ СТРАНУ В ЭФИОПИЮ !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору