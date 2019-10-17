 Аваков нагородив працівників системи МВС державними нагородами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті комунікації МВС України.



Державні нагороди вручив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Шановні солдати та офіцери, сьогодні маю честь від імені України нагородити вас державними нагородами. Кожен із вас працює в дуже непростих умовах, працює в дуже агресивному середовищі. Щодня нацгвардійці і прикордонники захищають нашу землю і наші кордони. Щодня рятувальники і поліцейські рятують сотні життів громадян. Щодня є місце для вашої професійної праці та вашого подвигу. Сьогодні тут кращі солдати та офіцери. Я пишаюся тим, що українці мають довіру до вас, до кожного. Мають довіру до поліції, гвардійців, рятувальників і прикордонників. Більше 50%. Це велика цифра. І це наша відповідальність, це ваша заслуга і підвести не можна", - сказав він.

Ордени "За мужність" II ступеня отримали лейтенант Віталій Блажко, Руслан Сіско.

Орден "За мужність" III ступеня отримали полковник Микола Гуменюк, підполковник Андрій Гегеха, підполковник Костянтин Назаренко, підполковник Павло Киянівський, капітан Іван Воловик, лейтенант Сергій Каліберда, молодший лейтенант Роман Бугаєнко, лейтенант Денис Стець, лейтенант Сергій Якімашев, старший лейтенант Ростислав Нагорняк, старший лейтенант Ярослав Жаботинський, лейтенант Олександр Ющенко, старший прапорщик Микола Дуба, старший прапорщик Павло Устюжанін, старшина Олександр Сфінкс, старшина Денис Тодориця, старший солдат Владислав Шатила, старший сержант Петро Бурда, солдат Єлизар Луценко.

Голова Національної гвардії України Микола Балан підкреслив, що Україна сильна, поки на сторожі її спокою стоять такі воїни.

"Від імені військової ради Національної гвардії і від себе особисто - прийміть щирі вітання і найкращі побажання з нагоди Дня захисника України та у зв'язку з заслуженими нагородами. Тільки разом, тільки з єдиною метою ми сильні", - сказав Микола Балан.

Ордени "Данила Галицького" отримали полковник Роман Омельченко і майор Андрій Брошко.

У свою чергу, глава ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що Україна платить дорогу ціну у війні з Росією, але якби не захисники нашої держави, то жертв було б іще більше.

"Шановні колеги, в День захисника України я подивився фільм "Слов'янськ. Початок війни", і він повернув мене на початок тих бурхливих подій, коли проходила активна фаза агресії Росії проти нашої країни. На сьогодні ми маємо близько 30 000 загиблих і поранених, близько 2 мільйонів переселенців, тисячі гектарів забруднено вибухівкою, і це далеко не вся ціна, яку Україна платить за війну, яку проти нас розв'язала Росія. Я твердо знаю, що якби не ви, якби не ті хлопці, які поклали свої життя за незалежність нашої країни, якби не ви, які захищають нашу Україну, ця ціна була б набагато вищою. Слава вам і слава Україні!"- підкреслив Микола Чечоткін.

Медаллю "За бездоганну службу" III ступеня нагороджені - полковник Павло Василенко, полковник Олександр Коломієць, підполковник Роман Строгу, підполковник Андрій Чапчай, майор Євген Бережний, майор Юрій Фатєєва, майор Артем Химич, капітан Сергій Павлушкін, капітан Володимир Дубасюк.

Медаль "За військову службу Україні" отримали полковник Віктор Григоренко, полковник Антон Шелудько, підполковник Руслан Греха, старший лейтенант Олександр Пастух, молодший лейтенант Дмитро Козінський, прапорщик Богдан Салдугей, старший сержант Юрій Лисокінь, старший сержант Дмитро Смаров, сержант Дмитро Дузь, сержант Євген Карась, сержант Михайло Чапля, старший солдат Ігор Агеєв, старший солдат В’ячеслав Кушнір, старший солдат Сергій Шалепа, старший солдат Олександр Юринець, солдат Левко Глуховеря.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що кожен із нагороджених заслуговують на народне визнання.

"Шановні прикордонники, рятувальники, військовослужбовці, поліцейські, колеги. Державна нагорода – це подяка, це визнання державою вашої мужності та професіоналізму. Перефразовуючи героя одного з фільмів: "Кулю прийняв, але ворога не злякався". Я всім дякую за службу, Слава Україні!", - сказав Ігор Клименко.

Прапорщик Олексій Мінічев отримав медаль "Захисник Вітчизни".

Медаллю "За працю та звитягу" нагородили – майора В’ячеслава Бервена, старшого лейтенанта Сергія Кучеренка, старшого лейтенанта Максима Марчука.







Медаль "За врятоване життя" отримали – капітан Олександр Недошовенко, старший лейтенант Віталій Задорожний.