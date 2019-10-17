 Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини. ДОКУМЕНТ

Відповідне звернення Путіна до голови Держдуми Володина і проєкт закону опубліковано на сайті російського парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з винятковими обставинами, що зачіпають інтереси Російської Федерації і вимагають вживання невідкладних заходів, на підставі статті 80 Конституції Російської Федерації і за пропозицією Уряду Російської Федерації мною видано Указ від 16 жовтня 2019 року N 494 "Про відкликання заяви, зробленої під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I)", - сказано в зверненні Путіна до Володина.
Далі російський лідер пояснює, що комісія з розслідування порушень гуманітарного права при збройних конфліктах фактично не працює з 1991 року, а Росія при цьому все одно платить в неї членські внески.
"Крім того, в нинішній міжнародній обстановці ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав суттєво зростають", - зазначає Путін.
"З урахуванням цих обставин подальше визнання компетенції комісії не бачиться доцільним", - сказано в документі.
Міжнародна комісія із встановлення фактів порушення гуманітарного права при збройних конфліктах була створена відповідно до додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Цей протокол було ратифіковано СРСР в 1989 році.
нужно вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное оружие.других путей нету
и со временем это все поймут
Конвенции действовали во всех воевавших государствах, за исключением Советского Союза и Японии.
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С советскими пленными немцы не церемонились.
Ахаха, ну ты и высрал. А еще "план ост", основанный на паре страниц записей какого-то клерка Этим тупым фейкам сто лет в обед.
за циклон - х.з., но он вроде для вшей был. Конечно можно долго и нудно травить людей было, но это как бы тебя резать вилкой - зачем?
и правильно делало - насильно погнали воевать за палачей.
Текст же вполне ясен : Женевские конвенции меня теперь не связывают . . .
Тупорылый Запад - не остановили в своё время Гитлера малой кровью, остановили 80 миллионами жертв и страшными разрушениями. Казалось, урок выучен - Саддама замочили, Милошевича угомонили. А нового Гитлера, да ещё и с ядрёной бомбой прошляпили . . . А ведь так просто мочкануть его и сделать вид, что сам поскользнулся.
Быть беде . . .
Из этой суммы 6,259 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги, остальное - на краткосрочные.
Это 1-е повышение вложений в гособлигации США начиная с февраля.
При этом Москва по-прежнему не входит в 30-ку крупнейших держателей американских облигаций, сокращая показатели с апреля 2018.
Несущественное наращивание фиксировалось только в сентябре и октябре того же года, но уже в ноябре тенденция к снижению восстановилась.
Крупнейшим держателем госбумаг США 3-й месяц подряд остается Япония, вложения которой составляют $1,17 трлн. 2-е место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.
Гггг
порядке выходит из всех договоров, и принимая участие в будь-каком вооруженном
конфликте снимает с себя ответственность за жертвы мирного населения и их
защиту. Но медаль имеет обратную сторону: СССР перед второй мировой войной
вышел из Лиги Наций ( точнее выгнали ) и отказался подписывать Гаагскую Конвенцию. Результат
известен - миллионные жертвы гражданского населения и лагеря смерти для
военнопленных. История повторяется. Но Путин не ровня Сталину - у Сталина все-таки были
мозги , а у этого недофюрера только амбиции. Вывод - увидев кацапа в военной форме можно смело его пристрелить, военнопленного просто прибить , а с гражданскими - фантазия в помощь и никто тебя не осудит, ведь юридически русня выпадает из категории людей.
Курдские вооруженные формирования не пропустили конвой САА в город Табка в провинции Ракка. В составе колонны также двигалась российская военная полиция.
Курды отказались пропустить конвой САА, следующий в Табку. Колонна остановилась на транспортной развязке перед городом. В составе колонны находилось и подразделение российской военной полиции. Переговоры продолжались свыше7 часов, однако сторонам не удалось достигнуть соглашения продолжении движения в сторону города.
В результате колонна сирийцев и российских военных была вынуждена вернуться обратно.
Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку. Им было отказано во въезде на курдском блокпосту у пересечения Табки.
По условиям соглашения между войсками Асада и Сирийскими Демократическими силами, САА должна была войти в ключевые города под курдским контролем для защиты их от турецкого вторжения.
Курды объясняют свои действия тем, что заключенные с правительством Сирии соглашения не предусматривают ввода подразделений САА в курдские города. Согласно их заявлениям, САА должна лишь встать на пути турецких военных, проводящих операцию «Источник мира», направленную против анклава Рожава. Таким образом, курды, запросив помощи у Асада против Турции, в то же время идут на конфликт с Дамаском.
Дєдушка х@йло потрапив у цугцванг)
1. ***** збирається розв'язати повномасштабну війну проти України.
2. Страшить Україну, що зоче розв'язати повномасштабну війну, щоб Україна погодилась на його умови по Лугандону.
Це все дуже небезпечно. Якщо світові лідери цього не розуміють, то може бути велика біда.
Серьезно?
Єто как уголовнику отменить уголовньій кодекс)))
Вас все равно будут судить.