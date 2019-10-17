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 Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини. ДОКУМЕНТ

Президент РФ Володимир Путін вніс до парламенту законопроєкт про вихід з міжнародної угоди, яка визнає компетенції комісії з розслідування порушень гуманітарного права при збройних конфліктах.

Відповідне звернення Путіна до голови Держдуми Володина і проєкт закону опубліковано на сайті російського парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з винятковими обставинами, що зачіпають інтереси Російської Федерації і вимагають вживання невідкладних заходів, на підставі статті 80 Конституції Російської Федерації і за пропозицією Уряду Російської Федерації мною видано Указ від 16 жовтня 2019 року N 494 "Про відкликання заяви, зробленої під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I)", - сказано в зверненні Путіна до Володина.

Далі російський лідер пояснює, що комісія з розслідування порушень гуманітарного права при збройних конфліктах фактично не працює з 1991 року, а Росія при цьому все одно платить в неї членські внески.

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"Крім того, в нинішній міжнародній обстановці ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав суттєво зростають", - зазначає Путін.

"З урахуванням цих обставин подальше визнання компетенції комісії не бачиться доцільним", - сказано в документі.

Міжнародна комісія із встановлення фактів порушення гуманітарного права при збройних конфліктах була створена відповідно до додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Цей протокол було ратифіковано СРСР в 1989 році.

Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини 01
Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154448
 
   
 Топ коментарі
 
Преступник хочет отменить действие уголовного кодекса.
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Орда , и относиться к ним надо , как орде .
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Орда , и относиться к ним надо , как орде .
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В порядке подготовки к совершению военных преступлений в планируемых военных конфликтах Моцковцкая Орда заявила о выходе из международного соглашения, признающего компетенции международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права и при вооруженных конфликтах.Источник: https://censor.net.ua/n3154448
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Кацапия -это сатанинская страна, страна -убийц, страна фашистов, страна мирового международного бандитизма и криминала. Ее также постоянно используют в своих грязных целях другие страны как международного киллера и международное бандитское формирование.
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"В связи с исключительными обстоятельствами....." Россия собирается выйти из соглашения о наказании за военные преступления - Цензор.НЕТ 2688 Россия собирается выйти из соглашения о наказании за военные преступления - Цензор.НЕТ 552
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Да пофиг ему, рашка останется безнаказанной. Гаага его не возьмёт, просто проявит обеспокоенность
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Преступник хочет отменить действие уголовного кодекса.
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Запахло для российских преступников жареным. Орда в панике.
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Если орда будет в панике, то в панике будет весь мир.
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Весь мир "проявит глубочайшую обеспокоенность"... Я неправ, "лахтобританец"?...
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За двадцать лет Путину удалось практически невозможное. Страну, которая расположена частично в Европе, частично в Азии, сделать африканской.
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КАКОЙ частью Россия расположена в Еуропе? Покажите пальцем. Кенигсберг?
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Вообще-то географически граница Европа-Азия - это Уральские горы.
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Прауда? А Пётр со Сралинывм ГдЕ форточку в Еуропу прорубали? В уральских горах?
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Это досадное недоразумение географов...
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Преступник сам себе пишет закон и конституцию, в надежде всеобщего их признания, гениально.
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Після заяви путіна у Мюнхені - одразу ж була Грузія, через 6 років війна з Україною, а ще через шість буде її заверешення???
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кацапы фашисты 21века
нужно вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное оружие.других путей нету
и со временем это все поймут
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Твой учитель истории - чмо 20-го века. Раз ты тысячи раз тут уже завизжал о фошистах, применительно к красножопым, почему-то имея в виду немцев. Иди на уколы, "фошист" крикливый.
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Россия готовится к военному поражению. Только Свинопутин на минуточку забыл- что Гитлер в соглашении тоже не состоял.
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Ну если руководствоваться логикой то готовится плацдарм для ОРДЛОвских орков. На случай, чтобы не выдавать военных преступников и морду лица на сколько можно сохранить. Думаю таки на Донбассе войну будут заканчивать.
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От ці кацапськи понти.... можно подумати цей Козлостан коли с ь то стримували будь які міжнародні договори , закони, домовленності і такє інше
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Предвидя, что в будущем кремлевской банде отморозков во главе с педофилом путиным придется отвечать в международных судах за убийства десятков тысяч невинных по всему миру и понимая, что это неотвратимо - сатанисты на россии решили предварительно попытаться во одностороннем порядке обезопасить себя. Но кара мокселей все равно настигнет.
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мелкий ПУ показав обісцяній ЄВ, що йому всі її дії тупорилі ПО
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Государства Европы и Америки, называя себя цивилизованными, признавали Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и обычаях войны на суше и дополнявшую ее Женевскую конвенцию 1929 года. Первая предписывала относиться к пленным по-человечески, обеспечивать их пищей, кровом и одеждой наравне с собственными военнослужащими, вторая дополняла гуманное отношение к пленным, включая запрет использовать их на «вредной и опасной работе».

Конвенции действовали во всех воевавших государствах, за исключением Советского Союза и Японии.
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С советскими пленными немцы не церемонились.
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А советсие военнопленные под действие Конвенций не подпадали.
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согласно конвенции под её действие подпадали любые военнопленные и гражданские лица у страны подписавшей конвенцию. так что Япония могла не соблюдать, а вот Германия была обязана. ну мы помним как соблюдала- циклон б , Бабий яр, Хатынь, абажюры из кожи....
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абажюры из кожи....\\\\\\\\

Ахаха, ну ты и высрал. А еще "план ост", основанный на паре страниц записей какого-то клерка Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини - Цензор.НЕТ 7092 Этим тупым фейкам сто лет в обед.
за циклон - х.з., но он вроде для вшей был. Конечно можно долго и нудно травить людей было, но это как бы тебя резать вилкой - зачем?
Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини - Цензор.НЕТ 9720
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как ты это говно прокормишь если он миллионами сдавалось?
и правильно делало - насильно погнали воевать за палачей.
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Раз собрались выйти - значит хотят снять ответственность в предверии чего-то существенного.
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Тревожно : одно, если он хочет петлять от уже совершённых военных преступлений (Чечня, Грузия, Боинг, Крым, Восточная Украина, Сирия . . .) и совсем другое, если это делается с прицелом на будущее.
Текст же вполне ясен : Женевские конвенции меня теперь не связывают . . .

Тупорылый Запад - не остановили в своё время Гитлера малой кровью, остановили 80 миллионами жертв и страшными разрушениями. Казалось, урок выучен - Саддама замочили, Милошевича угомонили. А нового Гитлера, да ещё и с ядрёной бомбой прошляпили . . . А ведь так просто мочкануть его и сделать вид, что сам поскользнулся.

Быть беде . . .
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И станет страной-основательницей соглашения о поощрении военных преступлений. После этого Рашке можно будет и архивы 2-й мировой рассекретить.
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Россия постепенно выходит из цивилизованного мира!
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Россия в августе увеличила вложения в госдолг США на 800 миллионов долларов - до 9,3 миллиарда, сообщает Минфин США.

Из этой суммы 6,259 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги, остальное - на краткосрочные.

Это 1-е повышение вложений в гособлигации США начиная с февраля.

При этом Москва по-прежнему не входит в 30-ку крупнейших держателей американских облигаций, сокращая показатели с апреля 2018.

Несущественное наращивание фиксировалось только в сентябре и октябре того же года, но уже в ноябре тенденция к снижению восстановилась.

Крупнейшим держателем госбумаг США 3-й месяц подряд остается Япония, вложения которой составляют $1,17 трлн. 2-е место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.
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В октябре 1933 года, всего через девять месяцев после назначения Адольфа Гитлера канцлером Германии немецкое правительство заявило о своем выходе из Лиги Наций. Предлогом стал отказ западных держав согласиться на требования Германии по предоставлению ей военного паритета. Этим коротким письмом от 19 октября 1933 года министр иностранных дел Константин фон Нейрат сообщил Генеральному секретарю Лиги Наций Жозефу Авенолю о выходе Германии из организации. За выходом Германии из международной организации последовало наращивание в стране военной мощи в нарушение международных договоров; отказ от Локарнского пакта (1936 г.); захват Австрии (1938 г.) и аннексирование Богемии и Моравии, провинций Чехословакии (март 1939 г.). Кульминацией этих действий стало нападение немцев на Польшу 1 августа 1939 года и начало Второй мировой войны. Это письмо находится в архивах Лиги Наций, хранящихся в штаб-квартире ООН в Женеве.
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Параша готовится к большой войне. И Зеля тоже. Но "где-то посередине".

Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини - Цензор.НЕТ 4774
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Наразі я як раз напротив моцної дупи твоєї матусі, кацапе)
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Привіт, шоколахта)
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А чего ты обиделся? Тебя тоже Вова зовут? Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини - Цензор.НЕТ 8105
Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини - Цензор.НЕТ 7562
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Я ж кажу тобі, кацапе: ідея правильна. Тільки треба виправити "Владімір" на "Пітер".
Гггг
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Простыми словами это звучит так: Россия в одностороннем
порядке выходит из всех договоров, и принимая участие в будь-каком вооруженном
конфликте снимает с себя ответственность за жертвы мирного населения и их
защиту. Но медаль имеет обратную сторону: СССР перед второй мировой войной
вышел из Лиги Наций ( точнее выгнали ) и отказался подписывать Гаагскую Конвенцию. Результат
известен - миллионные жертвы гражданского населения и лагеря смерти для
военнопленных. История повторяется. Но Путин не ровня Сталину - у Сталина все-таки были
мозги , а у этого недофюрера только амбиции. Вывод - увидев кацапа в военной форме можно смело его пристрелить, военнопленного просто прибить , а с гражданскими - фантазия в помощь и никто тебя не осудит, ведь юридически русня выпадает из категории людей.
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Курды не пустили конвой САА в город Табка.

Курдские вооруженные формирования не пропустили конвой САА в город Табка в провинции Ракка. В составе колонны также двигалась российская военная полиция.

Курды отказались пропустить конвой САА, следующий в Табку. Колонна остановилась на транспортной развязке перед городом. В составе колонны находилось и подразделение российской военной полиции. Переговоры продолжались свыше7 часов, однако сторонам не удалось достигнуть соглашения продолжении движения в сторону города.

В результате колонна сирийцев и российских военных была вынуждена вернуться обратно.
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ой, можно подумать они выполняют какие-либо соглашения (если они им не выгодны)!
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Воно і добре. Путінські гобліни після потрапляння в полон вважатимуться поза законом.
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Курды не пустили сирийско-российский военный конвой в Ракку.

Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку. Им было отказано во въезде на курдском блокпосту у пересечения Табки.

По условиям соглашения между войсками Асада и Сирийскими Демократическими силами, САА должна была войти в ключевые города под курдским контролем для защиты их от турецкого вторжения.

Курды объясняют свои действия тем, что заключенные с правительством Сирии соглашения не предусматривают ввода подразделений САА в курдские города. Согласно их заявлениям, САА должна лишь встать на пути турецких военных, проводящих операцию «Источник мира», направленную против анклава Рожава. Таким образом, курды, запросив помощи у Асада против Турции, в то же время идут на конфликт с Дамаском.
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Московити і їхнє територіальне утворення "россия" генетичні людожери і вбивці,подивіться тільки кому москаль молиться на цвинтарі "красная площадь":маньяки і серійні вбивці,які тероризують людей,людство має захистити себе від виродків.
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При потраплянні кацапа в полон розцінювати його не як людину,а як паразита гельміна.
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Варіантів два:
1. ***** збирається розв'язати повномасштабну війну проти України.
2. Страшить Україну, що зоче розв'язати повномасштабну війну, щоб Україна погодилась на його умови по Лугандону.
Це все дуже небезпечно. Якщо світові лідери цього не розуміють, то може бути велика біда.
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Україні потрібно ратифікувати Римський статут, як записано в угоді про асоціацію з ЄС.
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Женевскую конвенцию уже отменяют?
Серьезно?
Єто как уголовнику отменить уголовньій кодекс)))
Вас все равно будут судить.
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