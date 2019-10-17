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Все про:підприємці (129) перевірка (373)

 Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення сприятливих умов ведення бізнесу фізичних осіб – підприємців, сякий передбачає встановлення заборони на перевірки ФОП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

Своїм указом Зеленський доручив Кабінету міністрів створити координаційну ради з питань розвитку малого і середнього бізнесу. За два тижні ця рада має внести на розгляд парламенту законопроєкти про спрощення умов ведення бізнесу ФОП.

"Також має бути підготовлено законопроєкт стосовно запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом’якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

15 жовтня відбулися консультації в Офісі президента, за підсумками яких Зеленський оголосив про введення дворічного мораторію на перевірку ФОП (крім тих, що займаються ризиковими видами діяльності). Після консультацій переговорна група від підприємців повідомила про те, що вони не задоволені пропозиціями Зеленського.

Зазначається, що законами вводиться обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, які працюють в сферах торгівлі та харчування. Водночас, таким ФОП і іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети і комп'ютери.

Також законами вводиться механізм кешбеку. Цей механізм передбачає, що споживачі зможуть отримати кешбек в розмірі 100% вартості придбаного товару, якщо виявлять, що продавець продав їм цей товар не за фіскальним чеком (тобто, такий продаж не зареєстровано в податковій).

"Закони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків, "сірого" товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями", - повідомляють в Офісі президента.

Нагадаємо, що згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цих законів призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Раніше повідомлялося, що ФОПи заборгували державі близько 6 млрд гривень податків.

Читайте також: Заява ОП щодо ФОПів не відповідає дійсності: ми вимагали зустрічі із Зеленським, - глава "Союзу захисту підприємництва" Доротич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154447
 
   
 Топ коментарі
 
Он больше двух лет не продержится .
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Лайк! Бидло повинно страждати!
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Потому что крупные розничные сети, которые используют фейковые ФОПы контрабанду сбывать не смогут.
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смогут! запросто! данный закон никак это не запрещает! так что вас опять *******!!
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Сэмэн, мы говорим о РЕАЛЬНЫХ ФЛП, а не о "подставных"
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ФЛП расходы на РРО и сопутствующий геморрой (а оценит он его по-царски) переложит и на Ваши плечи! Готовьтесь платить больше!
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не забывай что у фопов есть конкуренты которые уже годами работают с рро и цены они точно поднимать не будут. а фопы или скинут цены или обанкротятся. рынок есть рынок, слабый всегда погибает
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дурак ты а не лечишься! те конкуренты сами свой товар через фопов оформляют! так что цены подымут все! и ту ЛОШАРА пойдешь и заплатишь за все и за кассовый апарат и за проверки этого кассвого аппарата!!
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плата частной органзации- еквайеру 90грн.мес (тут я в а*уе 30 000 000 в месяц с воздуха еквайеру )
плата частному ЦСО под крышей налоговой 1000грн.год
это называется корупця.
плата за карточку моб оператора 30-50 грн.мес
плюс операцонные расходы.
При этом коломойше простим, ахметову 12 миллиардов и даже портнову из бюджета 7 миллионов за потерю репутации которой там нет.
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конечно,коррупцию подпитывать не собираюсь, пусть сначала уберут коррупционные звенья хотя бы, но специально для вас зебобов так и сделаю, бизнесом то я буду занаматься токо ФОП закрою могу себе позволить, но стану на учет в ЦЗ и буду доить и тебя в том числе через этот центр.
Ты хоть уже проверил правильно ли начислял себе субсидии? а то придется вернуть, а мне вот уже положено будет по закону )))))) клоуны.
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ты даже назло всем можешь себе член на площади отрезать)))) посидишь в цз полгода а дальше что? на завод и без члена))) подумай
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Как же я рад за эту зебильную ФОП-быдломассу голосовавшую за обдолбыша! Получили уставшие от войны зеленые предприниматели?! Принимайте теперь в свой зад усталость вместе с отчетностями и кассовыми аппаратами пер анум. И пусть вам повылазит узловой геморрой. Отлиберализуй их Зебиленок по полной, пусть мозг купят.
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Т.е. два года кассовый аппарат можно не ставить?
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указ не закон! указ - раз два и нет указа!!
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в законе нет маратория! мараторий введен указом! поэтому как ввели указом так и отменят указом!! а платить за кассы и проверки и поборы то да это ЛОХИ будут платить по закону!!
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Встречаются как-то двое в Офисе президента,
- Слушай, есть просьба.
- Говори.
- Подскажи... А как правильно пишется, Иран или Ирак?
(C)
@Punisher_Cat
🤔
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Литва, Латвия... Да какая нахрен разница

Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года - Цензор.НЕТ 6249

Вот мне просто интересно: есть хоть что-то, в чем они компетентны, эти узеленские? Хоть что-то................
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І це ще вони не дійшли до Словенії/Словаччини та прапорів Сербії/Словаччини/Словенії/кацапії
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Платите налоги, платите...

Пока шум да дело с Приватбанком, в апелляционном суде Киева тихонечко приняли решение по другому делу - выплатить Портнову компенсацию в 7 млн грн за ущерб репутации. Плательщик - гос-во Украина, то есть наши с вами налоги. Степень моего ох.......вания зашкалила...

https://nv.ua/ukraine/politics/portnovu-vyplatyat-7-mln-griven-novosti-ukrainy-50048344.html
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Почему он не принял такое решение за 5 предидущих лет? Или может быть до 14 года у нас был хороший суд, а потом только испортился?
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Петя говорит, что был плохой, а теперь - хороший.
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А базар так голосовал за ЗЕ. Так они теперь при кассовых аппаратах будут?
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Это касается только тех у кого доход от 2,5 млн.
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Та їй відповідь не потрібна, так- повітря зіпсувати.
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Соя, мені на твоїй історичній батьківщині нецікаво, сиди сама!
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Не правда.
До тих, хто повинен мати РРО, незалежно від доходів, належать платники єдиного податку, що:продають товари чи послуги в інтернеті, або надаєте послуги доставки (кур'єрські послуги),торгують складною технікою, що підлягає гарантійному ремонту,пункти обміну валют, АЗС,торгують лікарськими засобами та виробами медичного призначення, надають послуги у сфері охорони здоров'я,торгують ювелірними виробами,торгують уживаними товарами,працюють у сфері громадського харчування,надають туристичні послуги або послуги з бронювання,надають готельні послуги,торгують запчастинами до авто.

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Обязательно же! Готовьте карманы принимать чеки!
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А вот на одесской трассе по сто ларьков с дынями и арбузами - торгуют за нал , люди кавказской национальности с руцкими паспортами.
Вопрос - когда с них будут брать налоги ? Или они ПРЯМО В КАРМАН АВАКОВУ ?
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вы обращались в полицию? В прокуратуру?
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А полиция прямо не видит?
А на фера тогда содержать такую полицию на налоги, если она не видит? Все , кто едет по трассе, видят , а вот полиция слепая 😀😀😀
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Ну а если там прикорменные менты стоят? Почему лично вы только на цензоре возмущаетесь? Сделайте что-нибудь для страны
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Цензор- единственный сайт , который власть ШТУДИРУЕТ С КАРАНДАШЕМ
БУДЕМ ждать реакцию. Правда и горячий сезон прошел - наличка с кавказцами уже в раше
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Власть реагирует на официальные обращения граждан, а не на форум цензора.
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Добьют, блд, малый бизнес. Если кто из олигархов маскировался под упрощенцев , - проверяйте и наказывайте, фискалов вон сотни тысяч! Зачем же с нарушителями и честных тружеников, с большим трудом зарабатывающих для семьи и регулярно платящих налоги, выплескивать...
Надеюсь ЭТИ пришли не надолго.
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школьник, а ты вообще в курсе, о чем тут речь идет? Иди спать, завтра нужно с утра портфель собирать, дневник, тетрадки и идти учиться, чтоб не быть имбецилом.
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Так ФОПы как раз и платят! В отличие от миллионов реальных нелегалов - добыча бурштыну, рубание лесов, контрабас сигарет, повальное браконьерство и пр.
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Дивні у нас люди - хочуть жити як у Європі але не платити податків
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Это 63% жителей Львовской области, голосовавшие за Порошенко. Работают в Польше, налоги не платят, зато все за европейское будущее.
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а чому ті, хто працює в Польщі, мають платити податки в Україні, зєбобіку?
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А чого всі інші повинні платити податки? Точніш за що?
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Вообщето все другие платят в Украине - потому что работают в Украине. А если ты работаешь в польше - то платишь в польше. Вроде же вссе просто. Но нет, зелебобики даже такой минимум не могут освоить. Что поделать, неделя церковно-трускавской школы образованиия.
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По перше - ти вліз в розмову яка тебе не стосується, по друге - ти грубиш незнайомій людині просто так (значить про вихованість мова не йде), по трете - ти платиш налог за то що тобі дозволили працювати? Ти раб. Ви порохоботи все більше нагадуєте ватних кацапів. І ще, я не зебот, більше юлебот.
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Ага, що за дурь? ФОПИ якраз і платять! Це ж не бурштинокопачі, дорубувачі смерек або контрабаси цигарок. Тих сцикотно торкати, а ФОПИ ось вони - всі офіційно зареєстровані...
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Не платити? В мене фоп , працюемо з жінкою в двох ,налогів в місяць 2100 ,скільки і за що я ще повинен платити?
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указ об обеспечении благоприятных условий ведения бизнеса физических лиц-предпринимателей
 Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года - Цензор.НЕТ 6227
Что бы не болели зубы: Стоматологи начали отрубать головы!
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Какая то,,борьбасалигархами,, зебильноватая
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Я знаю кого испугался Вофка . Он понял что если к нему в охвис придут тысячи таких пидприемцив , то его разберут на атомы .. Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года - Цензор.НЕТ 2652 .

См на видео - чувак из налоговой потребовал показать кассовый апврат .. Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года - Цензор.НЕТ 500 ..
https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157332942503801/UzpfSTEwMDAyNTM2NjAyOTEzODo0ODE3MTEyNjI2ODQ0MDQ/
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Очень жаль. Будем требовать отмену.
От этого закона экономика Украины ничего не выиграет, а только проиграет.
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Для государственного бюджета Украины стоимостьпервой официальной поездки президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, где он принял участие в Генеральной ассамблее ООН 23−26 сентября, составила 7,3 млн гривен. Как передает replyua.net, отчет касаемо расходов на поездку был предоставлен Государственным управлением делами на запрос «Українських Новин». В том числе, отмечается, что по курсу НБУ на 23 сентября в общей сложности расходы на визит составили в пределах 7 млн 340 тыс. гривен.
Львиная доля средств была израсходована на обеспечение перелета - авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации равен 3 млн 883 тыс. гривен. Что касается проживания, то оно обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации - 6,4 тыс. долларов, оплата отеля - 56,7 тыс. долларов.

В соответствии с программой визита, украинский глава остановился в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле «Park Hyatt», который находится в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер. Также на командировочные расходы делегации потратили примерно 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.
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а почему бы и нет? Он слуга народа, народ его "выбрал", теперь он должен жить за счет народа. Все вроде логично. К тому же, ты его выбирал, поэтому не нужно так сильно возмущаться, особенно, ударяя копытцами по клавиатуре.
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Ну что, товарищи ФОПы рыночные, магазинные и прочий зебилоочарованный предпринимательский класс, хе...вый вам был Порошенко?
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Многие ФОПы реально не работают, но налоги платят ради будущей пенсии. Сейчас около 200000 закроются и ежемесячно с бюджета будет до 400 млн. грн. минуса.
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скоРО эту зеленую соплю будем гнать на ростов!
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Вот и вся борьба с солигархами! Тварь моника зеленская!
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Обьяснение для тех "кто в зеленом море". ФОПы платят больше чем другие.
Юридическое лицо и ФОП продают один и тот же товар , например холодильник стоимостью в рознице 12000 грн. Покупали они у официального диллера по 10000 грн.
При продаже холодильника через ФОП , предприниматель заплатит единого налога 5% с оборота :
12000х5% = 600 грн.
При продаже холодильника через юридическое лицо, фирма будет иметь прибыль 12000-10000 =2000 грн. Налог на прибыль в Украине 18%. Итого предприятие заплатит налог :
2000х18%=360 грн.
У ФОПа налог существенно выше.
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На бумаге цифры красиво пляшут. А по делу, теперь начнется серьёзная конкурентная борьба. Цены поднимутся, а договорные устные цены все равно останутся. Это еще сильнее закрепит на рынке поставщиков и они смогут регулировать цену как им захочется.
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Вот так они строят средний класс, полностью умертвив низший класс. Толку от бедных по их логике? Давайте уже как при советах, никакой самодеятельности, полностью запретим фоп и любую самозанятость. О нас же будет думать ЗЕ с рыговскими помощниками бодей и порновым. Две серенькие овцы де-факто.
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Пам'ятник «човникам з кравчучками»
скоро не тільки історія, а й **********...


Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки - Цензор.НЕТ 7991
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Это революция
на 90% соответствует моему январскому предложению команде Зе
только я % возврата такой не ставил,
считаю меньшим нужно ставить
и считаю, что должны быть прозрачные расходы по собранным налогам
иначе всё закончится.
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Ну що, зедебільчики? Ви зробили це разом? Деолігархізація ФОПів?
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Если хотите кассовые аппараты, то ставьте из ВСЕМ, в том числе, и пресловутым бабушкам с петрушкой.Уроды.
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.....евробляхам значит вселяки ПОСТУПКИ , а малому -нещастному ПИДПРЫЕМЦЮ все тяжкие !!! быстрей бы сдохнуть и не видеть эту страну (((((
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Ранее сообщалось, что ФОПы задолжали государству около 6 млрд. гривен налогов.(с)
А Беня задолжал 155 млрд. Но платить должны фопы
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Я считаю, это успех - так смачно харкнуть в рыло ФОПам может только ЧМО, умеющее играть членом на пианино.
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Собирают деньги с ФОПов на откупные Бене за Приват!
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А чому під новиною так мало лайків? Зебіли, ви що не зраділи покращенню від Зе?
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галина галка
А чому під новиною так мало лайків? Зебіли, ви що не зраділи покращенню від Зе?
Модератор зачищає тих, хто над ними кепкує, тож немає жвавості в діалогах.
Мою гіфку з цього приводу прибрали... Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки - Цензор.НЕТ 7270
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Опять пришли мародёры. мелких ФОПов обдерут , зато всех олигархов накормят с бюджета...очередная ЗЕмафия дорвалась до корыта. Почему крупный олигархать не трогаете ЗЕбильные крысы?? Там десятками миллиардов грабёж идёт. И вместе с тем ФОПов мне не жалко, они в основной массе за клоуна голосовали, пусть теперь жрут это гавно ложками.
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Ну все - нехай тепер мені на базарі лише спробують не видати чек.
А то підсунуть якусь дурню, а приходиш розбиратись - кажуть що то не їхнє. А при наявності касового чеку все вирішити буде простіше.
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В каждой налоговой Обязаны быть курсы ведения учёта для ИП через офшоры.И методы /схемы упрощения. На примерах можновладцив.
И бонусом -Как основать профсоюз(?!) .......
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