 Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.
Своїм указом Зеленський доручив Кабінету міністрів створити координаційну ради з питань розвитку малого і середнього бізнесу. За два тижні ця рада має внести на розгляд парламенту законопроєкти про спрощення умов ведення бізнесу ФОП.
"Також має бути підготовлено законопроєкт стосовно запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом’якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО", - йдеться в повідомленні Офісу президента.
15 жовтня відбулися консультації в Офісі президента, за підсумками яких Зеленський оголосив про введення дворічного мораторію на перевірку ФОП (крім тих, що займаються ризиковими видами діяльності). Після консультацій переговорна група від підприємців повідомила про те, що вони не задоволені пропозиціями Зеленського.
Зазначається, що законами вводиться обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, які працюють в сферах торгівлі та харчування. Водночас, таким ФОП і іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети і комп'ютери.
Також законами вводиться механізм кешбеку. Цей механізм передбачає, що споживачі зможуть отримати кешбек в розмірі 100% вартості придбаного товару, якщо виявлять, що продавець продав їм цей товар не за фіскальним чеком (тобто, такий продаж не зареєстровано в податковій).
"Закони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків, "сірого" товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями", - повідомляють в Офісі президента.
Нагадаємо, що згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цих законів призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.
20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.
Раніше повідомлялося, що ФОПи заборгували державі близько 6 млрд гривень податків.
плата частному ЦСО под крышей налоговой 1000грн.год
это называется корупця.
плата за карточку моб оператора 30-50 грн.мес
плюс операцонные расходы.
При этом коломойше простим, ахметову 12 миллиардов и даже портнову из бюджета 7 миллионов за потерю репутации которой там нет.
Ты хоть уже проверил правильно ли начислял себе субсидии? а то придется вернуть, а мне вот уже положено будет по закону )))))) клоуны.
- Слушай, есть просьба.
- Говори.
- Подскажи... А как правильно пишется, Иран или Ирак?
(C)
@Punisher_Cat
🤔
Вот мне просто интересно: есть хоть что-то, в чем они компетентны, эти узеленские? Хоть что-то................
Пока шум да дело с Приватбанком, в апелляционном суде Киева тихонечко приняли решение по другому делу - выплатить Портнову компенсацию в 7 млн грн за ущерб репутации. Плательщик - гос-во Украина, то есть наши с вами налоги. Степень моего ох.......вания зашкалила...
https://nv.ua/ukraine/politics/portnovu-vyplatyat-7-mln-griven-novosti-ukrainy-50048344.html
До тих, хто повинен мати РРО, незалежно від доходів, належать платники єдиного податку, що:продають товари чи послуги в інтернеті, або надаєте послуги доставки (кур'єрські послуги),торгують складною технікою, що підлягає гарантійному ремонту,пункти обміну валют, АЗС,торгують лікарськими засобами та виробами медичного призначення, надають послуги у сфері охорони здоров'я,торгують ювелірними виробами,торгують уживаними товарами,працюють у сфері громадського харчування,надають туристичні послуги або послуги з бронювання,надають готельні послуги,торгують запчастинами до авто.
Вопрос - когда с них будут брать налоги ? Или они ПРЯМО В КАРМАН АВАКОВУ ?
А на фера тогда содержать такую полицию на налоги, если она не видит? Все , кто едет по трассе, видят , а вот полиция слепая 😀😀😀
БУДЕМ ждать реакцию. Правда и горячий сезон прошел - наличка с кавказцами уже в раше
Надеюсь ЭТИ пришли не надолго.
Что бы не болели зубы: Стоматологи начали отрубать головы!
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См на видео - чувак из налоговой потребовал показать кассовый апврат .. ..
https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157332942503801/UzpfSTEwMDAyNTM2NjAyOTEzODo0ODE3MTEyNjI2ODQ0MDQ/
От этого закона экономика Украины ничего не выиграет, а только проиграет.
Львиная доля средств была израсходована на обеспечение перелета - авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации равен 3 млн 883 тыс. гривен. Что касается проживания, то оно обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации - 6,4 тыс. долларов, оплата отеля - 56,7 тыс. долларов.
В соответствии с программой визита, украинский глава остановился в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле «Park Hyatt», который находится в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер. Также на командировочные расходы делегации потратили примерно 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.
Юридическое лицо и ФОП продают один и тот же товар , например холодильник стоимостью в рознице 12000 грн. Покупали они у официального диллера по 10000 грн.
При продаже холодильника через ФОП , предприниматель заплатит единого налога 5% с оборота :
12000х5% = 600 грн.
При продаже холодильника через юридическое лицо, фирма будет иметь прибыль 12000-10000 =2000 грн. Налог на прибыль в Украине 18%. Итого предприятие заплатит налог :
2000х18%=360 грн.
У ФОПа налог существенно выше.
скоро не тільки історія, а й **********...
на 90% соответствует моему январскому предложению команде Зе
только я % возврата такой не ставил,
считаю меньшим нужно ставить
и считаю, что должны быть прозрачные расходы по собранным налогам
иначе всё закончится.
А Беня задолжал 155 млрд. Но платить должны фопы
А чому під новиною так мало лайків? Зебіли, ви що не зраділи покращенню від Зе?
Модератор зачищає тих, хто над ними кепкує, тож немає жвавості в діалогах.
Мою гіфку з цього приводу прибрали...
У Зеленського презентували план по оподаткуванню таксистів
А то підсунуть якусь дурню, а приходиш розбиратись - кажуть що то не їхнє. А при наявності касового чеку все вирішити буде простіше.
И бонусом -Как основать профсоюз(?!) .......