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Все про:закон (768) концесія (19)

 Зеленський підписав закон про концесію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про концесію, за який раніше проголосувало 257 депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, у президента зауважують, що набуття чинності закону дозволить розширити співпрацю держави і бізнесу в соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній та інших сферах.

"Закон має на меті удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, та сприяння розбудові інфраструктури", - говорится в сообщении пресс-службы презмдента.

Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада прийняла закон про концесію. За нього проголосувало 257 депутатів.

Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного і комунального майна в приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України і дасть можливість залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

12 вересня в Україні офіційно оголосили конкурси на концесію перших двох морських портів - "Ольвія" і "Херсон", а 1 жовтня почали приймати заявки на їхню концесію від інвесторів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексміністри економіки застерегли Зеленського від масової концесії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154446
 
 
 Топ коментарі
 
К тебе один. От того, что кого то посадят, тебе что то обломится? У Кало,мойского еще должны конфисковать имущества, на сумму, которое государство потратило на рефинансирование Привата. Там упадет больше 5 млрд$ в бюджет. Интересно?
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Та й Ахмєтов з Пінчуком уже в команді ЗЕ...
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Зеленский - много вопросов . Тебя выбрали не 2 свиньей , а в надежде шо посадишь 1 ю .
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К тебе один. От того, что кого то посадят, тебе что то обломится? У Кало,мойского еще должны конфисковать имущества, на сумму, которое государство потратило на рефинансирование Привата. Там упадет больше 5 млрд$ в бюджет. Интересно?
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Денег в казне нет ! Зеля хочет что-нибудь продать . Боится голодных зе-фанатов . Зеленский подписал закон о концессии - Цензор.НЕТ 5588
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для этого достаточно рубануть офшоры 10 - 15 мародерам .
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коломоскому? Зеленский подписал закон о концессии - Цензор.НЕТ 1099
да кто ж его посадит, хозяина зели.. Зеленский подписал закон о концессии - Цензор.НЕТ 1099
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Та й Ахмєтов з Пінчуком уже в команді ЗЕ...
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та и про "свинарчукам" зебилам сказали заткнутся... Свои же, "новые лица" Зеленский подписал закон о концессии - Цензор.НЕТ 162
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Ну так нахрена же Оно тогда посадило в кресло "своего генерального прокурора" Рябошлепера, которому уже запретил двигать дела Свинохряка? Он же сам это Трампону сказал. Оно может поменять много чего, НО НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ, ТАК КАК ЕМУ ЗАПРЕТИЛ ЭТО ДЕЛАТЬ МАРОДЁР-КОЛОМОЙСКИЙ, да он и сам не хочет ничего делать. Это же Чмо, а не президент.
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ну подписал...мендель с богданом утвердили?
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Дмитрий

@dmitriypaut

·2 ч

Господарський суд Києва задовольнив позов "Сбербанка России" і скасував арешти та заборони щодо акцій української "доньки" цього банку, а також рахунків у цінних паперах Но это еще не реванш,фсьо ОК,ждем
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Под хряком-мародером сук трещит. Столько бед натворила эта вечнопьяная сволочь, что мы не один год разгребать будем.
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после зеленых шмаркль Украина будет годами разгребать все то зеленное дерьмо, что эти "ТРУСКАВЕЦКИЕ" наворотили с турбовениками в (ж)ОПе...
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сначала надо шыкаладное дерьмо разгрести
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Для начала простерни портки, тебе туда снова мародер насрал
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Чтобы сломать систему которую построил Кучма и олигархи, Зеленский позвал на помощь Кучму и олигархов!!! Весело! Главный у них Аваков. Ждем порося и рыжую падлу .
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Нормального чувака вы выбрали, имбецилы зелёные. Поставил раком Украину в 5 месяцев. И что самое смешное, что на хлеб вы будете его член намазывать, придурки.
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Привіт ще одній категорії виборців ЗеленськогоЗеленский подписал закон о концессии - Цензор.НЕТ 7717
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Те ж саме можно було б зрифмувати й про баригу фарсовальщика ...
А до цього -- хіба енакієвске опудало було кращим ні ж Пепа й Вова ?!

У Вови одна перевага - він набагото чесніший за попередників й щирийший .
Й не має конфліку інтересів на посаді .
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А мане понравился ник про 25% , которые сейчас едва перевалили за 6% ...

Это же какое дерьмо нужно наворотить , чтобы даже у Бойко балланс негативного и позитивного рейтинга был выше , чем у Пепы ...
У той же Юли рейтинг выше чем у Пепы в 2.5 раза .
Это и понятно , что больше всего ЗЕ взяли из Юлиного электората ... Очевидно , что после раскрутки земельной реформы и продолжение курса Пепы на обнищание граждан через тарифы через пол-года у Юли будет ещё больше , а у Вовы с Пепой будет меньше .
Пепу ждёт судьба в лучшем случае Юща или Мороза ...
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то-то "честный" Зе все 5 лет получал деньги "на фильмы" от МО РФ и прятал свои деньги подальше от Украины - в офшорах...
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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Хочу лишь заметить , что на вышеозначенные моменты ЗЕ был частным лицом , а Пепина липецкая фабрика платила в бюджет ********** сотни миллионов налогов аж до 2017 год , т.е. более 2 лет его президенства . Законоприменение не имеет обратной силы - т.е. нельзя осуждать чела за 3 года до его президентства за деяния , которые являются конфликтом интересов лишь при совмещение бизнеса и госпосады .
И ли маленькая забавная деталь - Вова тогда доил бюджет ********** , а Пепа его пополнял !
А Порошенко последние 20 лет только и делал , что совмещал свой личный бизнес с разными высшими госпосадами . Т.е. он есть образчик перманентного и долгосрочного конфликта интересов . Возможно когда-то за это его занесут в книгу рекорда Гинеса , если коррупционные рекорды входят в компетенцию этой книги !
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"нет конфликта интересов"...
Конечно нет - мока Зе отрабатывает с размахом и удовольствием.. какой там конфликт?))
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
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Возьмите почти любую страну в Африке .
Там в иностранной концессии почти 95% национальных богаств (от Мадагаскара , до Коте де Вуар) и уже десятки лет .

А терь назовите хоть одну из этих стран , где бы коцессия сделала б эту страну хотя бы в дальном приближении не нищей !
А ведь там выбор мизерный и уровень даже среднего образования нижеплинтуса .

А тут 700 вузов , миллионый с верхним обрезанием , а управлять экономикой типа некому - только иноземцы ...
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ЗЕ-режим показал всю абсурдность существующих подходов к "походам во власть" - блогер
17.10.2019, 15:31 • 529 • 0

Многолетние перманентные профанации с имитациями, наконец достигли своего "апофигея аппупиоза". Государственные топ-чиновники проявили себя во всей своей первозданной красе.
Многие украинцы искренне удивляются тому, что у сегодняшних "деятелей" дипломы негосударственного образца. Это следствие. Следствие того, что общественными вопросами занимаются "люди, образца не государственного".
Многие годы у руля власти находятся "людишки мелкие и никчемные". С хорошо развитыми двумя инстинктами - жевательным и пихательным. В связи с этим, вынужденные ежедневно совершенствующие свои воровательные способности (от же ж жалко их - убогие).
"Воровайки" не могут думать о государстве, сообществе, множестве людей. У них традиционная жизненная установка "нацарювати 100 рублів та втікти" (И.Франко). Они не привыкли нести ответственность за свои публичные слова, политические действия, результаты своей "************" деятельности.
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Возникшее как ситуативное, благодаря стечению обстоятельств, государство Украина в вариации лимитов воображения советских партийных и псевдообщественных деятелей, воплотило в себе все негативные черты советского строя.
Вероятно, представители "хомо советикус", так и не поняли, что все теории о социальных образованиях, коими их пичкали с детства, не работают в реальных условиях. А если на что и годятся, то исключительно коровам читать, для повышения надоев.
Чему удивляться, что судьба корабля, склёпанного на скорую руку дилетантами и профанами по лекалам тонущего Титаника, оказалась плачевной.
И тут разговор не о плохих и негодных людях, которые живут на землях украинских. Тут исключительно разговор о "капитанах очень дальнего плаванья", с дипломами негосударственного образца. Вы что думаете, у Кравчука или Кучмы дипломы были в специализации государственного управления? Они постигали эту науку путём проб и ошибок, тренируясь на доверчивых людях.
А люди … они везде и всегда люди … Верят в сказки о добрых царях, в мифы о самойлучшей конституции, о самом работящем народе и самом лучшем образовании. Да мы такие, какие есть.
Беда в том, что современное устройство нашей жизни, не отвечает нашим представлениям о сытой, спокойной жизни. Ведь именно этого мы все так отчаянно хотим. Мы готовы даже практически сдаться врагу, что бы только можно было "как-то свой быт наладить" и "копейку в дом принести" …
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Выступая от имени народа, некоторые "ушлые ребятки", придумали (верю, что по недомыслию) систему собственного благо-получения за счёт народонаселения.
Однако сколь верёвочке не виться … кончилось или практически кончилось время (д)эффективных манагеров. ЗЕ-режим, с присущей ему яркой театральностью, показал всю абсурдность существующих подходов к "походам во власть" (чтоб нажраться в сласть).
Новый политический цикл начался сразу после оглашения результатов предыдущих выборов. Это объективная реальность. Сменяемость власти прекрасное изобретение человечества для защиты от дураков (с дипломами не государственного образца).
Только сегодня стоит вопрос - где взять тех, что так необходимы нам всем для установления мира, благополучия, безопасности и справедливости?
Простой ответ - оглянитесь вокруг … Не ищите партии, ищите людей с взглядами, позициями и знаниями про государство в глобальном подходе. О государстве, не как инструменте насилия, а как про механизм осуществления желаний народа о сытой, достойной и безопасной жизни. А, партии, это тоже, всего лишь следствие...
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Александр НОВОХАТСКИЙ
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Продолженик списка--- лейтенант-сержант лейтенант-старший сержант Майор- сержант сержант-олух
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Закон под наших олигархов , принятый в первом чтении предыдущей радой А вы зебилы и порохоботы дальше между собой грызитесь Идиоты
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