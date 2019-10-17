 Зеленський підписав закон про концесію

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, у президента зауважують, що набуття чинності закону дозволить розширити співпрацю держави і бізнесу в соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній та інших сферах.

"Закон має на меті удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, та сприяння розбудові інфраструктури", - говорится в сообщении пресс-службы презмдента.

Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада прийняла закон про концесію. За нього проголосувало 257 депутатів.

Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного і комунального майна в приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України і дасть можливість залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

12 вересня в Україні офіційно оголосили конкурси на концесію перших двох морських портів - "Ольвія" і "Херсон", а 1 жовтня почали приймати заявки на їхню концесію від інвесторів.

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