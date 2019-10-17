 Зеленський підписав закон про концесію

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Так, у президента зауважують, що набуття чинності закону дозволить розширити співпрацю держави і бізнесу в соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній та інших сферах.
"Закон має на меті удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, та сприяння розбудові інфраструктури", - говорится в сообщении пресс-службы презмдента.
Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада прийняла закон про концесію. За нього проголосувало 257 депутатів.
Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного і комунального майна в приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України і дасть можливість залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.
Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.
12 вересня в Україні офіційно оголосили конкурси на концесію перших двох морських портів - "Ольвія" і "Херсон", а 1 жовтня почали приймати заявки на їхню концесію від інвесторів.
да кто ж его посадит, хозяина зели..
Дмитрий
@dmitriypaut
·2 ч
Господарський суд Києва задовольнив позов "Сбербанка России" і скасував арешти та заборони щодо акцій української "доньки" цього банку, а також рахунків у цінних паперах Но это еще не реванш,фсьо ОК,ждем
А до цього -- хіба енакієвске опудало було кращим ні ж Пепа й Вова ?!
У Вови одна перевага - він набагото чесніший за попередників й щирийший .
Й не має конфліку інтересів на посаді .
Это же какое дерьмо нужно наворотить , чтобы даже у Бойко балланс негативного и позитивного рейтинга был выше , чем у Пепы ...
У той же Юли рейтинг выше чем у Пепы в 2.5 раза .
Это и понятно , что больше всего ЗЕ взяли из Юлиного электората ... Очевидно , что после раскрутки земельной реформы и продолжение курса Пепы на обнищание граждан через тарифы через пол-года у Юли будет ещё больше , а у Вовы с Пепой будет меньше .
Пепу ждёт судьба в лучшем случае Юща или Мороза ...
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
И ли маленькая забавная деталь - Вова тогда доил бюджет ********** , а Пепа его пополнял !
А Порошенко последние 20 лет только и делал , что совмещал свой личный бизнес с разными высшими госпосадами . Т.е. он есть образчик перманентного и долгосрочного конфликта интересов . Возможно когда-то за это его занесут в книгу рекорда Гинеса , если коррупционные рекорды входят в компетенцию этой книги !
Конечно нет - мока Зе отрабатывает с размахом и удовольствием.. какой там конфликт?))
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Там в иностранной концессии почти 95% национальных богаств (от Мадагаскара , до Коте де Вуар) и уже десятки лет .
А терь назовите хоть одну из этих стран , где бы коцессия сделала б эту страну хотя бы в дальном приближении не нищей !
А ведь там выбор мизерный и уровень даже среднего образования нижеплинтуса .
А тут 700 вузов , миллионый с верхним обрезанием , а управлять экономикой типа некому - только иноземцы ...
17.10.2019, 15:31 • 529 • 0
Многолетние перманентные профанации с имитациями, наконец достигли своего "апофигея аппупиоза". Государственные топ-чиновники проявили себя во всей своей первозданной красе.
Многие украинцы искренне удивляются тому, что у сегодняшних "деятелей" дипломы негосударственного образца. Это следствие. Следствие того, что общественными вопросами занимаются "люди, образца не государственного".
Многие годы у руля власти находятся "людишки мелкие и никчемные". С хорошо развитыми двумя инстинктами - жевательным и пихательным. В связи с этим, вынужденные ежедневно совершенствующие свои воровательные способности (от же ж жалко их - убогие).
"Воровайки" не могут думать о государстве, сообществе, множестве людей. У них традиционная жизненная установка "нацарювати 100 рублів та втікти" (И.Франко). Они не привыкли нести ответственность за свои публичные слова, политические действия, результаты своей "************" деятельности.
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Возникшее как ситуативное, благодаря стечению обстоятельств, государство Украина в вариации лимитов воображения советских партийных и псевдообщественных деятелей, воплотило в себе все негативные черты советского строя.
Вероятно, представители "хомо советикус", так и не поняли, что все теории о социальных образованиях, коими их пичкали с детства, не работают в реальных условиях. А если на что и годятся, то исключительно коровам читать, для повышения надоев.
Чему удивляться, что судьба корабля, склёпанного на скорую руку дилетантами и профанами по лекалам тонущего Титаника, оказалась плачевной.
И тут разговор не о плохих и негодных людях, которые живут на землях украинских. Тут исключительно разговор о "капитанах очень дальнего плаванья", с дипломами негосударственного образца. Вы что думаете, у Кравчука или Кучмы дипломы были в специализации государственного управления? Они постигали эту науку путём проб и ошибок, тренируясь на доверчивых людях.
А люди … они везде и всегда люди … Верят в сказки о добрых царях, в мифы о самойлучшей конституции, о самом работящем народе и самом лучшем образовании. Да мы такие, какие есть.
Беда в том, что современное устройство нашей жизни, не отвечает нашим представлениям о сытой, спокойной жизни. Ведь именно этого мы все так отчаянно хотим. Мы готовы даже практически сдаться врагу, что бы только можно было "как-то свой быт наладить" и "копейку в дом принести" …
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Выступая от имени народа, некоторые "ушлые ребятки", придумали (верю, что по недомыслию) систему собственного благо-получения за счёт народонаселения.
Однако сколь верёвочке не виться … кончилось или практически кончилось время (д)эффективных манагеров. ЗЕ-режим, с присущей ему яркой театральностью, показал всю абсурдность существующих подходов к "походам во власть" (чтоб нажраться в сласть).
Новый политический цикл начался сразу после оглашения результатов предыдущих выборов. Это объективная реальность. Сменяемость власти прекрасное изобретение человечества для защиты от дураков (с дипломами не государственного образца).
Только сегодня стоит вопрос - где взять тех, что так необходимы нам всем для установления мира, благополучия, безопасности и справедливости?
Простой ответ - оглянитесь вокруг … Не ищите партии, ищите людей с взглядами, позициями и знаниями про государство в глобальном подходе. О государстве, не как инструменте насилия, а как про механизм осуществления желаний народа о сытой, достойной и безопасной жизни. А, партии, это тоже, всего лишь следствие...
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Александр НОВОХАТСКИЙ