 Рада затвердила нову систему звань у ЗСУ без прапорщиків і мічманів

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ЛБ
Цей законопроєкт було прийнято у першому читанні ще минулим скликанням. У другому читанні та в цілому за нього проголосували 278 депутатів.
Зараз існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.
Законопроєктом цей ряд змінюється на такий: рекрут; солдат; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; перший сержант; штаб-сержант; майстер-сержант; старший майстер-сержант; головний майстер-сержант.
Пропонується змінити і корабельні звання: мічманів більше не буде, зате з'являться штаб-старшина, майстер-старшина, старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.
Офіцерські звання після прийняття законопроєкту залишаться незмінними, хоча попередній президент Петро Порошенко заявляв, що замість молодшого лейтенанта з'явиться звання хорунжий, а замість генерал-майора - звання бригадного генерала.
Нагадаємо, в 2016 році в українській армії ввели нові розпізнавальні знаки з погонами без радянських зірок.
Всі без винятку українські патріоти воїни - козаки УПА (Бандерівці) за традицією козаків Січі і армії УНР мали свій український однострій, знаки відмінності, строго називалися українськими козаками. і ділилися на 3 групи: козаки-стрільці, підстаршини і старшини. Вводилися такі військові звання:
1. Козаки: а) козак, б) вісник.
2. підстаршинську: а) десятник, б) старший десятник, в) підхорунжий.
3. Молодша старшина: а) хорунжий, б) поручик, в) сотник.
4. булавний старшина: а) осавул, б) майор, в) підполковник, г) полковник.
5. Генеральна старшина: а) генерал-хорунжий.
В УПА існували функціональні посади. Тому іноді командиром сотні міг бути як сотник, полковник, так і старшина нижчого рангу ....