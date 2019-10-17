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Все про:звання (59) реформи (1698) ЗСУ (362)

 Рада затвердила нову систему звань у ЗСУ без прапорщиків і мічманів

Верховна Рада внесла зміни до переліку військових і корабельних звань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ЛБ

Цей законопроєкт було прийнято у першому читанні ще минулим скликанням. У другому читанні та в цілому за нього проголосували 278 депутатів.

Зараз існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

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Законопроєктом цей ряд змінюється на такий: рекрут; солдат; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; перший сержант; штаб-сержант; майстер-сержант; старший майстер-сержант; головний майстер-сержант.

Пропонується змінити і корабельні звання: мічманів більше не буде, зате з'являться штаб-старшина, майстер-старшина, старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.

Офіцерські звання після прийняття законопроєкту залишаться незмінними, хоча попередній президент Петро Порошенко заявляв, що замість молодшого лейтенанта з'явиться звання хорунжий, а замість генерал-майора - звання бригадного генерала.

Нагадаємо, в 2016 році в українській армії ввели нові розпізнавальні знаки з погонами без радянських зірок.

Рада затвердила нову систему звань у ЗСУ без прапорщиків і мічманів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154441
 
   
 Топ коментарі
 
если не будет прапорщиков, то кому тогда придётся Родину расхищать?
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Прапорщик:
- Товарищ курсант, если вы дебил и ничего не запоминаете, заведите себе записную книжку, вот такую, как у меня...
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Оно ,конечно,ничего ,кабы што , между тем возле здесь , а случись што - вот вам и пожалуйста. То есть все хорошо ,но рапортовать "рекруту" .- пан головный майстер сержант ,а мэнэ старший майстер сержант послав до штаб сержанта ремонтуваты бомбу ,а той послав мэнэ на путина ! Как -то стремно!
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Отож Рада затвердила нову систему звань у ЗСУ без прапорщиків і мічманів - Цензор.НЕТ 4819... Реформують армію, ті хто ніколи там не служив та пристосуванці, що язик в жопу собі позапхали хоч і розуміють цю нісенітницю, але задля чергового звання чи посади вирішили догодити знов тупому начальству...
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все гораздо проще: ВСУ переходят на стандарт НАТО! или ты против?
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Таке враження, ніби всі в армії служили. Всього пару адекватних коментарів...
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А ось в народній Українській Повстанскої Армії яку як вогню страшенно боялися прокляті кремлівські окупанти , були такі звання:
Всі без винятку українські патріоти воїни - козаки УПА (Бандерівці) за традицією козаків Січі і армії УНР мали свій український однострій, знаки відмінності, строго називалися українськими козаками. і ділилися на 3 групи: козаки-стрільці, підстаршини і старшини. Вводилися такі військові звання:
1. Козаки: а) козак, б) вісник.
2. підстаршинську: а) десятник, б) старший десятник, в) підхорунжий.
3. Молодша старшина: а) хорунжий, б) поручик, в) сотник.
4. булавний старшина: а) осавул, б) майор, в) підполковник, г) полковник.
5. Генеральна старшина: а) генерал-хорунжий.
В УПА існували функціональні посади. Тому іноді командиром сотні міг бути як сотник, полковник, так і старшина нижчого рангу ....
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Во во теперь экономика как на дрожжах расти начнет
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чтоб экономика начала расти-сначала надо победить в российско-украинской войне и очистить украинскую землю от москальной орды
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Прапорщик конешно щас ироническое слово,но изначально оно, походит от слова "прапор"(флаг,стяг).
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