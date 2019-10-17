 ЄС виділив Україні на культуру і освіту 12,2 млн євро

Про це розповів керівник проєкту House of Europe Крістіан Дімер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"House of Europe вчора запустив сайт, на якому розміщена інформація щодо можливостей, які надає наша програма і не лише вона, ми постійно розширюємо нашу базу з такою інформацією. Також в нас буде окреме представництво, до якого можна буде прийти та дізнатися як можна реалізувати ту чи іншу ідею. Ми працюємо з програмами в шести секторах: культура та креативні індустрії, освіта, медіа, соціальне підприємництво, медицина та робота з молоддю. На це в нас є бюджет в розмірі 12,2 мільйони євро, які нам було надано Представництвом Європейського Союзу в Україні", - заявив Дімер.

Він додав,що програма охоплює стажування, навчальні поїздки, участь у симпозіумах, які необхідні для реалізації ідей чи проєктів в зазначених галузях. За його словами в рамках проєкту Україну також будуть відвідувати європейські митці для обміну досвідом та кращого розуміння нашої країни.

Дімер розповів, що вчора — 16 жовтня вже було запущено перші 11 конкурсів на отримання грантів та участь у міжнародних програмах, на які українці вже можуть подавати заявки.

Друга "хвиля" конкурсів розпочнеться вже у січні 2020 року. Загалом планується, що нові конкурси будуть розпочинатися кожні 6 місяців впродовж трьох наступних років.

Реалізацію програми очолює Goethe-Institut в Україні, а консорціумами партнерами проєкту також виступають Британська Рада, Французький інститут та Чеський центр.

Очільник House of Europe наголосив, що цей проєкт направлений не лише на Київ, а й на регіони.

"House of Europe має бути там, де підтримка та інформація потрібні найбільше: в регіонах та маленьких містечках, зокрема на Сході України. Ми прагнемо їхати туди, де найбільше потрібні, прагнемо працювати поза "київською бульбашкою". Ми дістанемося до найвіддаленіших регіонів. Мобільний павільйон House of Europe постійно мандруватиме українськими містами", - зазначив Дімер.

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