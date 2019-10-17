EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  607  37
Все про:культура (147) освіта (635) допомога (903) Євросоюз (2648)

 ЄС виділив Україні на культуру і освіту 12,2 млн євро

Ці гроші буде витрачено на реалізацію проєкту House of Europe, в рамках якого українці зможуть подати заявки на участь у 20 грантових програмах.

Про це розповів керівник проєкту House of Europe Крістіан Дімер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"House of Europe вчора запустив сайт, на якому розміщена інформація щодо можливостей, які надає наша програма і не лише вона, ми постійно розширюємо нашу базу з такою інформацією. Також в нас буде окреме представництво, до якого можна буде прийти та дізнатися як можна реалізувати ту чи іншу ідею. Ми працюємо з програмами в шести секторах: культура та креативні індустрії, освіта, медіа, соціальне підприємництво, медицина та робота з молоддю. На це в нас є бюджет в розмірі 12,2 мільйони євро, які нам було надано Представництвом Європейського Союзу в Україні", - заявив Дімер.

Він додав,що програма охоплює стажування, навчальні поїздки, участь у симпозіумах, які необхідні для реалізації ідей чи проєктів в зазначених галузях. За його словами в рамках проєкту Україну також будуть відвідувати європейські митці для обміну досвідом та кращого розуміння нашої країни.

Дімер розповів, що вчора — 16 жовтня вже було запущено перші 11 конкурсів на отримання грантів та участь у міжнародних програмах, на які українці вже можуть подавати заявки.

Друга "хвиля" конкурсів розпочнеться вже у січні 2020 року. Загалом планується, що нові конкурси будуть розпочинатися кожні 6 місяців впродовж трьох наступних років.

Реалізацію програми очолює Goethe-Institut в Україні, а консорціумами партнерами проєкту також виступають Британська Рада, Французький інститут та Чеський центр.

Очільник House of Europe наголосив, що цей проєкт направлений не лише на Київ, а й на регіони.

"House of Europe має бути там, де підтримка та інформація потрібні найбільше: в регіонах та маленьких містечках, зокрема на Сході України. Ми прагнемо їхати туди, де найбільше потрібні, прагнемо працювати поза "київською бульбашкою". Ми дістанемося до найвіддаленіших регіонів. Мобільний павільйон House of Europe постійно мандруватиме українськими містами", - зазначив Дімер.

Читайте також: Парламент Австрії ратифікував угоду про культурне співробітництво з Україною

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154438
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно, денежки плавно перетекут обратно в Европу, за обучение, лекции, симпозиумы(коллоквиумы). Да еще и их художникам заодно.
 показати весь коментар
 
Росія захотіла продавати нам свою електроенергію - будь-ласочка.
Росія захотіла зняти арешт зі Сбербанку - сію минуту.
ЄС попросив переглянути закон про судову реформу через корупцію - ко-ко-ко гейропа нам не указ!
 показати весь коментар
 
"Тупая овца". Это не про вас ли?
Скорочтение приводит к короткомыслению и тогда в своём порохободстве путаете прохряковского Портникова с Портновым
ЕС выделил Украине на культуру и образование 12,2 млн евро - Цензор.НЕТ 6292
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Посмотрите на ютуб лекцию Портников в Одесском универе для будущих журналистов Украины... на просьбу встать к тем, кто выехал бы сразу же из Одессы, займи ее РАШИСТСКИЕ войска - из 50 штук зевающих и смотрящих в смартфоны встало 6 и быстро сели...а какие вопросы ему задавали !!! НА ЧИСТО!!! УКРАИНСКОМ ...
 показати весь коментар
 
Это не Донецкие старики - это молодые люди , граждане Украины, студенты - ЧИСТОКРОВНО СОВДЕПОВСКО- ВАТНАЯ поросль ЖУРНАЛИСТОВ УКРАИНЫ
 показати весь коментар
 
 
Там одну преподавательницу трясло в судорогах под патриотические заклинания Портгикова . Вспомнила, как как много лет тому помогла собрать в библиотеке сыну для универа в Днепре материал о голодоморе - ОН ТАКОЕ УСЛЫШАЛ ОТ ПРЕПОДАВТЕЛЯ , сегодняшняя скабеева отдыхает...
 показати весь коментар
 
 
то есть ПОРТНОВ занимается открытым сепаратизмом и его не арестовывают7
НЕ ХЕРА СЕБЕ . В Словакии уже бы сидел

ЕС выделил Украине на культуру и образование 12,2 млн евро - Цензор.НЕТ 9263
 показати весь коментар
 
 
надо это видео с запросом в СБУ- чего это опозиция дремлет?
 показати весь коментар
 
Я про арест сепаратиста. А ты про что недурилка?
 показати весь коментар
 
"Тупая овца". Это не про вас ли?
Скорочтение приводит к короткомыслению и тогда в своём порохободстве путаете прохряковского Портникова с Портновым

 показати весь коментар
 
 
Вы КУРВИМЕТР просто редкое хамло.
Могли бы интеллигентно обьяснить , что я спутала портникова с портновым , НО ВАМ НАДО БЫЛО НАГАДИТЬ .
 показати весь коментар
 
Мог.
Но вы так часто очень некрасиво пишите на этом сайте, что я ответил в привычном для вас стиле. Да и эти ваши посты совсем не блещут корректностью.
 показати весь коментар
 
ти теж на удмурдськом псячем нарєчії пишеш..а Портніков - це дупа світу, а не журналіст
 показати весь коментар
 
 
я пишу на різних мовах - але не для скаженних псів провокаторів
 показати весь коментар
 
 
В Одессе достигнут антисепаратистский консенсус исключительно по причине её географического положения. Тут говорят "а что делать, Одесса со всех сторон окружена Украиной". Но украинского патриотизма тут всегда было немного, а в последние годы вообще эта цифра в районе статистической погрешности. Так что не удивляйтесь этому факту.
 показати весь коментар
 
 
а чего им Украияу поддерживать
молодежь смотрит какие пенсии и думает ну ее нах такую жизнь
так что уркоуряд экономически уничтожает Украину
 показати весь коментар
 
 
шо то маловато буде, та за такие смешные гроши у незалэжной не останеца ни культуры, ни образования
 показати весь коментар
 
 
Там в ОПЕ как раз географию подтянуть надо.
 показати весь коментар
 
Теперь следите за ручками министров . Бо не чего не изменилось . Меняют верхушки , а ворует в основном среднее звено .и заносит .
 показати весь коментар
 
Даже на дачу новому министру не хватит . У нас они привыкли в Лондоне с шаблей прыгать . а это как минимум 3 лярда .
 показати весь коментар
 
 
Росія захотіла продавати нам свою електроенергію - будь-ласочка.
Росія захотіла зняти арешт зі Сбербанку - сію минуту.
ЄС попросив переглянути закон про судову реформу через корупцію - ко-ко-ко гейропа нам не указ!
 показати весь коментар
 
 
Не ну при таких 73% этой денюжки хватит им только на пивко.

Для того, чтобы из них людей сделать, нужны не только деньги, но лет 50-100 эволюции и жесткой социальной и финансовой селекции, которой зубожилы так пытаются избежать.
 показати весь коментар
 
 
На Рашку низя. Дядя Вова московуский по зеленому попусику за такое надает.
 показати весь коментар
 
Понятно, денежки плавно перетекут обратно в Европу, за обучение, лекции, симпозиумы(коллоквиумы). Да еще и их художникам заодно.
 показати весь коментар
 
 
Отож. Лучше б по кило гречки народу раздали. А то развели гомосекство.
 показати весь коментар
 
Президент РФ Владімір Путін вніс до російської Держдуми законопроєкт, який пропонує відкликати визнання Росією Міжнародної комісії з розслідування порушень гуманітарного права під час міжнародних військових конфліктів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Міжнародну комісію зі встановлення фактів створили відповідно до додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, який стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.
Цей протокол був ратифікований СРСР в 1989 році. Законопроєкт пропонує відкликати визнання комісії Росією.
У листі до глави Держдуми Путін пояснює, що запропонував відкликати визнання комісії через "виняткові обставини", які "зачіпають інтереси Російської Федерації і вимагають вжиття невідкладних заходів".
 показати весь коментар
 
А почему Цензор не банит комментарии с оскорблениями Украинского Президента?
 показати весь коментар
 
"...участие в симпозиумах..." - деньги на ветер!
 показати весь коментар
 
- Алло, это прачечная?
- }{yйячечная! Это - министерство культуры...
 показати весь коментар
 
Отета наши кУльтурологи оттянутся по полной ....
**.......я ЕС шо вы творите? ЕС выделил Украине на культуру и образование 12,2 млн евро - Цензор.НЕТ 7635
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору