 ЄС виділив Україні на культуру і освіту 12,2 млн євро

Про це розповів керівник проєкту House of Europe Крістіан Дімер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"House of Europe вчора запустив сайт, на якому розміщена інформація щодо можливостей, які надає наша програма і не лише вона, ми постійно розширюємо нашу базу з такою інформацією. Також в нас буде окреме представництво, до якого можна буде прийти та дізнатися як можна реалізувати ту чи іншу ідею. Ми працюємо з програмами в шести секторах: культура та креативні індустрії, освіта, медіа, соціальне підприємництво, медицина та робота з молоддю. На це в нас є бюджет в розмірі 12,2 мільйони євро, які нам було надано Представництвом Європейського Союзу в Україні", - заявив Дімер.
Він додав,що програма охоплює стажування, навчальні поїздки, участь у симпозіумах, які необхідні для реалізації ідей чи проєктів в зазначених галузях. За його словами в рамках проєкту Україну також будуть відвідувати європейські митці для обміну досвідом та кращого розуміння нашої країни.
Дімер розповів, що вчора — 16 жовтня вже було запущено перші 11 конкурсів на отримання грантів та участь у міжнародних програмах, на які українці вже можуть подавати заявки.
Друга "хвиля" конкурсів розпочнеться вже у січні 2020 року. Загалом планується, що нові конкурси будуть розпочинатися кожні 6 місяців впродовж трьох наступних років.
Реалізацію програми очолює Goethe-Institut в Україні, а консорціумами партнерами проєкту також виступають Британська Рада, Французький інститут та Чеський центр.
Очільник House of Europe наголосив, що цей проєкт направлений не лише на Київ, а й на регіони.
"House of Europe має бути там, де підтримка та інформація потрібні найбільше: в регіонах та маленьких містечках, зокрема на Сході України. Ми прагнемо їхати туди, де найбільше потрібні, прагнемо працювати поза "київською бульбашкою". Ми дістанемося до найвіддаленіших регіонів. Мобільний павільйон House of Europe постійно мандруватиме українськими містами", - зазначив Дімер.
НЕ ХЕРА СЕБЕ . В Словакии уже бы сидел
Скорочтение приводит к короткомыслению и тогда в своём порохободстве путаете прохряковского Портникова с Портновым
Могли бы интеллигентно обьяснить , что я спутала портникова с портновым , НО ВАМ НАДО БЫЛО НАГАДИТЬ .
Но вы так часто очень некрасиво пишите на этом сайте, что я ответил в привычном для вас стиле. Да и эти ваши посты совсем не блещут корректностью.
молодежь смотрит какие пенсии и думает ну ее нах такую жизнь
так что уркоуряд экономически уничтожает Украину
Росія захотіла зняти арешт зі Сбербанку - сію минуту.
ЄС попросив переглянути закон про судову реформу через корупцію - ко-ко-ко гейропа нам не указ!
Для того, чтобы из них людей сделать, нужны не только деньги, но лет 50-100 эволюции и жесткой социальной и финансовой селекции, которой зубожилы так пытаются избежать.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Міжнародну комісію зі встановлення фактів створили відповідно до додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, який стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.
Цей протокол був ратифікований СРСР в 1989 році. Законопроєкт пропонує відкликати визнання комісії Росією.
У листі до глави Держдуми Путін пояснює, що запропонував відкликати визнання комісії через "виняткові обставини", які "зачіпають інтереси Російської Федерації і вимагають вжиття невідкладних заходів".
- }{yйячечная! Это - министерство культуры...
**.......я ЕС шо вы творите?