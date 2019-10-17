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Все про:Керч (133) Росляков (12)

 Рік від дня стрілянини в окупованій Керчі: рідні загиблих не прийшли на жалобні заходи

У четвер, 17 жовтня, виповнюється рік від дня, коли студент Владислав Росляков влаштував вибух і стрілянину в політехнічному коледжі в окупованій Керчі.

На траурних заходах у Керченському політехнічному коледжі, присвячених роковинам трагедії, не було родичів загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Студенти коледжу відмовилися спілкуватися з журналістами, а в саму будівлю навчального закладу нікого не пускали.

За номерами телефонів родичів загиблих, які були в розпорядженні кореспондента "Крим.Реалії", ніхто не відповідав.

Журналіст із Керчі, член Кримської правозахисної групи Олена Лисенко зазначила, що минулорічне масове вбивство в Керченському коледжі вплинуло на місцевих жителів, які досі побоюються обговорювати цю тему.

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На території Керченського політехнічного коледжу, де рік тому під час вибуху та стрянини загинуло 22 особи, встановили пам'ятну табличку.

У четвер, 17 жовтня, в окупованій Керчі оголошено день жалоби у зв'язку з роковинами трагедії в Керченському політехнічному коледжі.

Раніше стало відомо, що збільшилася кількість жертв трагедії в Керченському політехнічному коледжі. Одна з поранених педагогів Ольга Грищенко померла після тривалого лікування.

Нагадаємо, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154434
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапня зарывает следы своих преступлений. Родственники уже давно предупреждены за ответственность за неразглашение.
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"...до сих пор опасаются обсуждать эту тему..."...

понятно, что не все там овощи и понимают, что с приходом руцкава мира начался террор....
Беслан, ночные взрывы домов, массовые убийства и т.д. - все для того, что бы держать плебс в страхе....
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Да кому они нужны те погибшие кацапы и кацапята?

Вот, когда уже миллионы на фарш пущены, то можно ходить маструбировать на братские и безымянные могилы дедовоевалов.
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Кацапня зарывает следы своих преступлений. Родственники уже давно предупреждены за ответственность за неразглашение.
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Деревянными рублями позатыкали им рот.
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"...до сих пор опасаются обсуждать эту тему..."...

понятно, что не все там овощи и понимают, что с приходом руцкава мира начался террор....
Беслан, ночные взрывы домов, массовые убийства и т.д. - все для того, что бы держать плебс в страхе....
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Это тлетворное влияние запада.
Какие американские джинсы?
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Это попытка отвлечь внимание от правды. А правда в том, что не было никакого теракта, а была спецоперация в которой даже дети являлись расходным материалом.
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Кацапскому быдлу приказано: "В стойло и не рыпаться"
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Да кому они нужны те погибшие кацапы и кацапята?

Вот, когда уже миллионы на фарш пущены, то можно ходить маструбировать на братские и безымянные могилы дедовоевалов.
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Це руський мир,там діти нічого не варті,бо там не люди а бидлота.
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Я тут якось рубанув рубаї, в даному випадку воно буде доречним - про ставлення кацапні до пам'яті родичів:

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его... И тот же стержень - с ним...
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это же "руцкий мир".. закопали и забыли, а бабы новых кацапов от бутылки зачнут..
и так, круговорот говна в природе..
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Холуи позорные . "Процветайте" . Крым пока ваш .
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Иногда этих ссуществ сравнивают с животными..... Простите(животные).
Бросили пригоршню рублей как кость собаке и родственники уже веселые и бухие("поминают") Год со дня стрельбы в оккупированной Керчи: родные погибших не пришли на траурные мероприятия - Цензор.НЕТ 3329
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Насчет продажи оружия, кстати. Короткоствол для самообороны - нельзя-нельзя, вы что. Друг друга перестреляем.

Зато вот такие дробовики продавать, которые еше в первую мировую войну предлагали запретить как излишне жестокое оружие массового истребления - высегда пожалста, хоть в 16 лет.

И Петро врал про короткоствол, и для Вовы не на часі.
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Насчет 16лет, вы загнули)
Но в остальном согласен, 12 калибр можно, а короткоствол нельзя
Хотя после 12кал. шансы выжить минимальны
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До 1969 року продавалися в хозтоварах і сільпо з 16 років не тільки дробовики, а й малокаліберні. Але, на полювання можна було ходити тільки з дорослими.
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Та пока приедешь с того ямало-ненецкого болота.+гриф секретности
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Эх, жалко ты Владик Росляков так мало аквафрешной биомассы утилизировал. Скорбим-с, надо было больше...
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"Да,вы,ваше благородие я гляжу уже нарезались."
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На видео с этим Росляковым есть момент, который на все сто доказывает, что на видео постановка. Это момент выстрела в огнетушитель. От попадания картечи огнетушитель должно было разорвать на куски. Подобных видосов полно на ютубе, даже не знакомому с оружием человеку легко найти и убедится. У Рослякова же он просто чуть подскакивает и падает. Вылетел пыж от холостого патрона и стукнул по нему. Что там было до конца непонятно, но на видео у парня точно холостые.
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Бабы еще нарожают, главное что биндеры не пришли
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Этот парень - душевнобольной. Параноидный шизореник. Это был первый (и последний) эпизод болезни. Такое может произойти в любом месте в любое время. И дети не виноваты. Нечего злорадствовать.
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