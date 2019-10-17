 Рік від дня стрілянини в окупованій Керчі: рідні загиблих не прийшли на жалобні заходи

На траурних заходах у Керченському політехнічному коледжі, присвячених роковинам трагедії, не було родичів загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Студенти коледжу відмовилися спілкуватися з журналістами, а в саму будівлю навчального закладу нікого не пускали.

За номерами телефонів родичів загиблих, які були в розпорядженні кореспондента "Крим.Реалії", ніхто не відповідав.

Журналіст із Керчі, член Кримської правозахисної групи Олена Лисенко зазначила, що минулорічне масове вбивство в Керченському коледжі вплинуло на місцевих жителів, які досі побоюються обговорювати цю тему.

Читайте також: Керченського стрільця цькували через одяг. Виявляється, зараз важливо ходити в американських джинсах, - глава Слідкому РФ

На території Керченського політехнічного коледжу, де рік тому під час вибуху та стрянини загинуло 22 особи, встановили пам'ятну табличку.

У четвер, 17 жовтня, в окупованій Керчі оголошено день жалоби у зв'язку з роковинами трагедії в Керченському політехнічному коледжі.

Раніше стало відомо, що збільшилася кількість жертв трагедії в Керченському політехнічному коледжі. Одна з поранених педагогів Ольга Грищенко померла після тривалого лікування.

Нагадаємо, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.