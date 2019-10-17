 Повідомлення викривачів корупції перевірятимуть, і тільки потім можуть відкриватися кримінальні провадження, - заступник голови ОП Смирнов

"Щоб їх не "завалювали" анонімними безпідставними повідомленнями. І дати відповідь викривачу, чи є він таким, чи він просто хоче донести " порожню" інформацію", - сказав він журналістам у четвер, коментуючи ухвалення Верховною Радою законопроекту президента №1010 про внесення змін у закон про запобігання корупції щодо викривачів корупції", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Смирнов зазначив, що після вивчення інформації компетентний орган ухвалюватиме рішення про відкриття кримінального провадження та визначення процесуального статусу заявника як викривача.

"Уже за підсумками розгляду провадження і після того, як обвинувальний акт передається до суду, під час судового розгляду судом також визначається процесуальний статус особи як викривача, який за результатами розгляду справи в суді та після набуття вироком чинності може претендувати на отримання грошової винагороди", - пояснив він.

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Він зазначив, що викривач може отримати "заохочення у розмірі 10% від суми, яку було направлено в дохід держави у вигляді компенсації тих збитків, які було завдано", і закон передбачає, що це не може бути більше ніж 12 млн грн.

Заступник голови ОП вказав, що в законі прописано базові гарантії безпеки для викривача як учасника кримінального провадження, зокрема, користуватися можливістю зміни анкетних даних та місця проживання.

Смирнов наголосив, що закон встановив чіткі механізми і критерії захисту прав викривачів і імплементації їхніх повідомлень у процесуальне законодавство.

"Ми впевнені, що цей закон працюватиме", - переконаний заступник голови Офісу Зеленського.

Нагадаємо, Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції. Згідно із законом викривачі зможуть отримати винагороду, повідомивши про факти злочинів, які заподіяли збитки державі на 10 млн і більше.