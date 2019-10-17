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 Політика України
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 Повідомлення викривачів корупції перевірятимуть, і тільки потім можуть відкриватися кримінальні провадження, - заступник голови ОП Смирнов

Заяви викривачів корупції будуть обов'язково підлягати перевірці уповноваженими особами компетентних органів, наголошує заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов.

"Щоб їх не "завалювали" анонімними безпідставними повідомленнями. І дати відповідь викривачу, чи є він таким, чи він просто хоче донести " порожню" інформацію", - сказав він журналістам у четвер, коментуючи ухвалення Верховною Радою законопроекту президента №1010 про внесення змін у закон про запобігання корупції щодо викривачів корупції", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Смирнов зазначив, що після вивчення інформації компетентний орган ухвалюватиме рішення про відкриття кримінального провадження та визначення процесуального статусу заявника як викривача.

"Уже за підсумками розгляду провадження і після того, як обвинувальний акт передається до суду, під час судового розгляду судом також визначається процесуальний статус особи як викривача, який за результатами розгляду справи в суді та після набуття вироком чинності може претендувати на отримання грошової винагороди", - пояснив він.

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Він зазначив, що викривач може отримати "заохочення у розмірі 10% від суми, яку було направлено в дохід держави у вигляді компенсації тих збитків, які було завдано", і закон передбачає, що це не може бути більше ніж 12 млн грн.

Заступник голови ОП вказав, що в законі прописано базові гарантії безпеки для викривача як учасника кримінального провадження, зокрема, користуватися можливістю зміни анкетних даних та місця проживання.

Смирнов наголосив, що закон встановив чіткі механізми і критерії захисту прав викривачів і імплементації їхніх повідомлень у процесуальне законодавство.

"Ми впевнені, що цей закон працюватиме", - переконаний заступник голови Офісу Зеленського.

Нагадаємо, Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції. Згідно із законом викривачі зможуть отримати винагороду, повідомивши про факти злочинів, які заподіяли збитки державі на 10 млн і більше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154428
 
 
 Топ коментарі
 
Работаю у очень хорошего человека . Зарплата достойная . У него есть одно условие - кто будет мне стучать на сотрудника , сразу увольняю . Отличное правило .
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не, Али, так нельзя, бо качество "услуг" за такую взятку снизится до 100 грн,
а в етом не заинтересован ни дающий ни берущий
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Так тоді буде більше можливостей писати і отримувати гроші. Маю надію, що цим займеться вся країна замість роботи Сообщения обличителей коррупции будут проверять, и только потом могут открываться уголовные производства, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 5967
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Работаю у очень хорошего человека . Зарплата достойная . У него есть одно условие - кто будет мне стучать на сотрудника , сразу увольняю . Отличное правило .
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А якщо повідомлення про корупцію буде фейковим, то що буде з цим "облічітєлєм"?
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Эх хорошо бы конечно ,но как говориться Свежо придание ....
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Раскалываться тире предавать ,сознаваться Сообщения обличителей коррупции будут проверять, и только потом могут открываться уголовные производства, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 9964
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Проверяйте - все инспектора гоструда взяточники,все (ВСЕ) крышуют за процент неплательщиков ЕСВ отправляя долю наверх начальству.
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Треба знизити поріг хабаря до 100 грн.
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не, Али, так нельзя, бо качество "услуг" за такую взятку снизится до 100 грн,
а в етом не заинтересован ни дающий ни берущий
 показати весь коментар
 
 
Так тоді буде більше можливостей писати і отримувати гроші. Маю надію, що цим займеться вся країна замість роботи Сообщения обличителей коррупции будут проверять, и только потом могут открываться уголовные производства, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 5967
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Ахахкха Форбс Украина, где мои 12 млн за каждого.
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Права обічітєля, навіть брехуна, захищені, а от облічаємого - ні. 37 рік. Чого не чекала, так такого падіння Голоса. Просто ганьба.
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