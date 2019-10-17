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 Політика України
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 Пашинський - Рябошапці: "Це ваша перша гучна справа. Я вас прошу знайти час і вивчити чотири документи"

Екснардеп Сергій Пашинський заявив, що проти нього "на швидку руку формуються якісь справи", що мають на меті посадити його за ґрати.

Про це заявив екснардеп Сергій Пашинський у своєму виступі на судовому засіданні під час розгляду апеляції на обраний йому запобіжний захід, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"За останні п'ять років проти мене було багато звинувачень. То міномет, який нібито збирався у мене в гаражі. То одне демократичне видання написало, що я купував техніку за однією ціною, а продавав за іншою... Всі ці факти ми розглядали на комітеті, який я очолював. Але це був вал публікацій. І я розумію, що вони були інспіровані з РФ. Але тепер я чую звинувачення вже не в тому, що я нібито організовував корупцію в "Укроборонпромі", а виявляється, що я навпаки робив так, щоб армія купувала деталі не в "Укроборонпрому", - заявив Пашинський.

Він зазначив, що за всіма цими справами триває розслідування. Щодо деяких він сам подав до суду за наклеп.

"І другий момент, який розв'язали проти мене - це спецоперація, яка почалася з 2016 року. (За нею впроваджувалася думка), що війна, виявляється, йде не тому що Путін напав, а тому що "на війні наживаються", - зазначив він.

Тепер, за словами Пашинського, "на швидку руку формуються якісь справи", що мають на меті посадити його за ґрати.

Пашинський звернувся до Генпрокурора Рябошапки: "Справа Пашинського - це ваша перша гучна справа. Я вас дуже прошу знайти час і вивчити чотири документи: постанову про закриття справи, постанову про склад злочину, постанову про відновлення й аргументи моїх адвокатів".

Також читайте: Немає раціональних юридичних аргументів, для чого відправили Пашинського в СІЗО, - втрачається справедливість судочинства", - юрист Камєнєв

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154425
 
   
 Топ коментарі
 
ну конечно. пора всу-шников сажать .
они стреляют в граждан украина, порою безоружных..)))
какие вы все ублюдочные, господа зебильчики..)))
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Дуже не хочеться сидіти "патріоту" сірожі - а доведеться.
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Чего-ж, ты падла, собирал Молот в гараже?
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Не берусь судить в целом, но никого не настораживает, что Портнов теперь БЕЛЫЙ и ПУШИСТЫЙ, а Пашинский - исчадье ада... Я писал, Пашинский неприятная и неоднозначная личность. НО, разве не видно, как Портнов буквально из штанов выскакивает и он уже без пяти минут новы глава то ли Офиса Президента, то ли Верховного Суда... Единственный его промах - "нетерплячка", так хочеться ему всему Майдану отомстить!
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пока он только мстит сволочам, присвоившим героизм и самопожертвования Майдана в личное пользование для набивания карманов. Так, что пусть себе мстит, если зеленки ни на что не способны.
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от ти мудак. багато з тих, хто були в раді минулого скликання - якраз і починали з Майдану
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мудака ты в зеркале каждый день видишь. Научись, для начала, прилично себя вести в общественном месте, а не гадить по углам.
Что до смысла поста, то я писал о сволочах "присвоившим героизм и самопожертвования Майдана в личное пользование для набивания карманов", а не о всех участниках Майдана.
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ах ти ж касапська наволоч... Здохни, шваль! Ще й взял такий логін, смердюча срака ти ольгінська
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А можна по Портнову більш детальну викладку в розрізі статей ККУ щодо його злочинів, ти, світило юриспруденції?
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По Портному вы ничего не найдете. Он первоклассный юрист и все его деяния,как бы мерзки они не были, никогда не переходят грань закона и ничего не нарушают, увы.
Сейчас его может только подвести та жажда мести и нетерпение её осуществить по отношению к тем, кто делал революцию 2014 года и непосредственно к Порошенко, из-за которого ему пришлось где-то пересиживать, пока он был президентом, которая уже порождает истерическое поведение и он может потерять контроль над собой, своими действиями и высказываниями.
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нужно у Пашинского спросить про майдан и про его стрелка. https://www.youtube.com/watch?v=YVEMhf0N4CA
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Відбрешиться. Він вже пояснював, що відвіз його подалі і відпустив, бо в нього гвинтівка зареєстрована.
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Да, нет... Как то это все напоминает сценарий реакции царской верхушки в 17 веке на московский бунт. Выдали вначале дьячка Шекловитова, народ его порвал (в прямом смысле), потом выдали еще кого-то с той же участью, а потом народ разошелся, самых буйных стрельцы повязали... Не с Пашинского надо начинать (!) если всерьез бороться с КОРРУПЦИЕЙ, а с тех, кто РЯДОМ и СЕЙЧАС "у трона"! Как-то так...
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Поставьте рядом, потерпевшего и подозреваемого, и сразу все вопросы отпадут У потерпевшего кулак больше головы подозреваемого .
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потерпеший стоял на обочине помогая чинить знакомому машину.
пашинский в джипе мчался с женой за рулем
Вопрос тому у кого конфеты вместо мозгов- КАК пашинский оказался не в своей машине а в метре от потерпевшего да в придачу с пистолетом в руке ?
Ты где сейчас? Не уходи далеко-я скоро подьеду-жена за рулем - мы остановимся рядом,жена скажет какого Х ты здесь стоишь?-попробуй только огрызнись-я выскочу с пистолетом и крикну тебе-на землю мразь, если что, - выстрелю тебе в ногу-а что- самооборона же )
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і чим воно громкає.. тим шо ця падаль громко стріляла у людину?
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Эта людына таких как ты задротов раком ставила, и правиль делала, судя по тебе
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Якісь мутні кримінальні справи в зе-команди ,мільйон календаріків, тепер Пашинському три роки назад розбив голову та кидався (розочкой) бандюган Хімік .За самооборону за грати.А КолоМойшу закрити ,слабо!
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Бандюган химик стоял на обочине никого не трогал- он помогал чинить машину ...
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Зі списку Кремля для Зеленського-Портнова взяла того , кого змогли б назвати бандитом 100 опрошених ЗЕпрезідєнтом на вулицях людей - він же обіцяв саджати, а йому не дає закон ... а його зебіли чекають...
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зараз взялися за подєльніка Мародьора.. а в січні сподіваюсь і само барижество, яке уникає, допитів, буде в кайданках доставлене за поторібною адресою
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Кацапы шо опарыши. Пойдешь со мной, с рыкарасями познакомлю)))
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чому ніхто з Києвлян не дасть елементарної звізди Портнову для початку?
Але все одно. вже в одній країні на нього справу відкривають
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Пашинський тонко натякнув "на 100% зе" прокурору: ми можемо помінятись місцями...
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"И второй момент, который развязали против меня - это спецоперация, которая началась с 2016 года. (По ней внедрялось мнение), что война, оказывается, идёт не потому что Путин напал, а потому что "на войне наживаются", - 100%!!! это зебильная спецоперация!Источник: https://censor.net.ua/n3154425
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Свободу Пашинському, а Портнова із подельниками за грати!
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