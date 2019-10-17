 Рада Церков налагоджує взаємодію з реорганізованим Мінкультури

Засідання відбулося 17 жовтня 2019 року під головуванням єпископа Римсько-Католицької Церкви Віталія Кривицького, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Заступник директора Департаменту у справах релігій і національностей Мінкультури Іван Папаяні та представник Офісу з розробки гуманітарної політики для України Денис Коляда розповіли про стан створення Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті, реорганізації міністерства, впровадження "єдиного вікна" з реєстрації релігійних організацій.
Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій розглянув питання про делегування представників до робочої групи для налагодження практичної взаємодії Ради Церков з реорганізованим Міністерством культури, молоді та спорту України.
Представники конфесій проаналізували публічні заходи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, проведені протягом останніх місяців, та домовилися про спільні ініціативи до кінця року.
Представники Ради Церков застерігли, особливо керівників закладів освіти, вчителів і батьків, від впровадження святкування Хелловіну, як духовно небезпечної та чужої для України традиції.
Як повідомляв ІРС, напередодні Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій зустрівся з рідними безвісти зниклих громадян, полонених і заручників, ув’язнених унаслідок російської агресії проти України.
17 жовтня 2019, 14:09 | Храми, церковне майно | | Код для блогу | |
Фонд державного майна України продав на аукціоні за 30 тис. грн недіючий костел Пресвятої Трійці у Магерові, що в Жовківському районі. Аукціон відбувся 15 жовтня, і його переможцем став підприємець з Дніпра.
Клоуны в платьях конечно бы хотели чтобы их "духовно неопасные" и не чуждые(иудейские - свои же, да?) сказочки про геноциды и убийства пленных и другие вещи от которых обосрался даже Сралин, спокойно преподавались в школах. А потом когда попа убивает маньяк, которому свело крышу набекрень от этих комиксов - оставшиеся визжат: Вот, вот до чего довели хелоуины, запретить! Не пущать! Только мощи, только хардкор.
Жаль что Ленин был таким добрым
Натуральные упыри упиваются властью над стадом и алчут уже с пеленок зомбировать.