 РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою

Кирил назвав ПЦУ "розкольницьким угрупованням" і заявив, що потрібно визначитися з можливими діями на випадок, якщо й інші православні церкви визнають українську церкву. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

"Ця тема зачіпає саму суть міжцерковних відносин, і її негативний розвиток може порушити всеправославну єдність. Тому з повною відповідальністю за збереження православної єдності і з повною відповідальністю перед нашими віруючими людьми, перед нашим духовенством і єпископатом ми маємо прийняти сьогодні рішення щодо тих питань, про які я сказав", - зазначив патріарх РПЦ.

Серед постійних членів синоду РПЦ - глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій.

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Про ухвалені рішення синоду РПЦ поки що нічого невідомо.

12 жовтня Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ. Після цього в Російській православній церкві заявили, що Елладська церква може зіткнутися з "наслідками" такого рішення.