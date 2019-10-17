 РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою

Кирил назвав ПЦУ "розкольницьким угрупованням" і заявив, що потрібно визначитися з можливими діями на випадок, якщо й інші православні церкви визнають українську церкву. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
"Ця тема зачіпає саму суть міжцерковних відносин, і її негативний розвиток може порушити всеправославну єдність. Тому з повною відповідальністю за збереження православної єдності і з повною відповідальністю перед нашими віруючими людьми, перед нашим духовенством і єпископатом ми маємо прийняти сьогодні рішення щодо тих питань, про які я сказав", - зазначив патріарх РПЦ.
Серед постійних членів синоду РПЦ - глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій.
Про ухвалені рішення синоду РПЦ поки що нічого невідомо.
12 жовтня Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ. Після цього в Російській православній церкві заявили, що Елладська церква може зіткнутися з "наслідками" такого рішення.
«Світовий конгрес українців висловлює щиру вдячність Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнішому Архиєпископу Афінському і всієї Еллади Єроніму та всім Архиєреям, які на засіданні Собору єрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату визнанням незалежності Православної Церкви України», - йдеться у повідомленні.
Урочисте визнання відбудеться у Салоніках 19 жовтня 2019 року за участю архиєпископа Єроніма та Митрополита Православної Церкви України Епіфанія.
Як повідомлялося, 12 жовтня під час засідання Священного Синоду Грецької Церкви було визнано самостійність Православної Церкви України.
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И шо,насинодились сектанты самозванные?
Прес-служба РПЦ поширила заяву, в якій сказано, що Синод РПЦ не вірить, що вся Еладська Церква визнала ПЦУ і пригрозили не поминати Главу Церкви Греції у разі спілкування і згадування на Літкургіях Предстяотеля ПЦУ Митропрлита Епіфанія.
Поскольку возглавляемая митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием самоуправляемая Украинская Православная Церковь, объединяющая 95 архиереев, более 12 тысяч приходов, более 250 монастырей и десятки миллионов верующих, пребывает в каноническом единстве с Русской Православной Церковью и ни к кому не обращалась за автокефалией, очевидно, что речь идет о признании раскольнических сообществ в этой стране.
МАМА ЦЕРКОВЬ дает куски на управление...
Закрепляет территории за Церьквями...
Это как билет в ВЫСШИЙ КЛУБ!!!))))
при этом у сатаната РПЦ МП...билета НЕТ!!!)))
они Самосвяты и сектанты....
Их место у парашы
А ШО ТАМ СЕКТА мацковская делает? Гнать в шею !
Порошенко навіть не заїкався про те,щоб відібрати ЛАври(три) у кацапських сектантів..
А претензії і звинувачення до зе.
причому наперед ))
А вы тут сразу по методичке - " порохоботы". Сидите в Мухосранске и не выступайте , троляка кацапская
Вопрос стоял О ЛАВРЕ. ТАКШО нечего прикидываться дурачком - хотя кто знает 😀😀😀?
извиняться будет?
ВЕРНУТЬ Лавру украинцам.