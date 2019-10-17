 Рішення про легалізацію медичного канабісу буде прийнято, але не в турборежимі, - Радуцький

"Вважаємо, що медичний канабіс має стати доступним у країні, але ми не хочемо поспішати з цим питанням ... Не обіцяємо це зробити в турборежимі - ми будемо дуже ретельно вивчати, щоб, не дай бог, не зробити помилок. Не чекайте від нас швидкого рішення, але рішення буде, і ця ініціатива точно не є поганою для країни", - сказав Радуцький на брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що на розгляді профільного комітету перебувають кілька законопроектів про застосування медичного канабісу.
На думку лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, легалізація медичного канабісу є дуже хорошою ініціативою.
"Ми говоримо про медичне застосування з дуже високим контролем держави. Це треба зробити, тому що два мільйони людей в Україні щодня відчувають біль", - сказав Арахамія.
MIGnews.com.ua
В мире каждый год умирают приблизительно 3 миллиона человек из-за употребления алкоголя. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Deutsche Welle.
Такие показатели превышают смертность от СПИДа, насилия и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых. Больше всего от последствий употребления алкоголя умирает мужчин - три четверти из зафиксированных смертей.
В ВОЗ указали, что возникновение приблизительно 200 заболеваний, в частности цирроза печени, некоторых видов рака, туберкулеза и пневмонии, связано с алкоголем.
В 2016 году из-за последствий злоупотребления алкоголем скончались 3 миллиона человек, что составляет около 5,3% всех смертей за указанный год. Из-за ДТП за тот же период умерли 2,5% человек от всех смертей, 1,8% - от СПИДа, 0,8% - из-за насилия.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ученые из университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелинды Гейтс провели исследование о том, сколько алкоголя употребляют граждане разных стран мира.
http://mignews.com.ua/health/20689851.html
Можно ли умереть от передозировки марихуаной? Вы будете удивлены, но во всем мире показатель смертности от марихуаны стабилен на протяжении десятилетий. Этот показатель - 0!
В Америке марихуану легализовали в 24 из 50 штатов. Но несмотря на то, что ее потребление стабильно растет, количество умирающих от передозировки американцев наверняка удивило вас.
Согласно данным, опубликованным в декабре прошлого года Центром по контролю и профилактике заболеваний США, за 2015-ый, как и за предыдущие годы, не было ни одного летального случая от передозировки марихуаной. http://www.gapp.az/news/307258-vot-skolko-lyudey-umerlo-ot-peredozirovki-marihuanyi
Вот так вот, господа. Курите на здоровье.