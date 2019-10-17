 Поштове відділення на Донеччині назвало 14 жовтня "тупим святом". Звільнень не буде, ми не РФ, - Смілянський

Про це повідомив глава "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"14 жовтня я привітав колег з "Укрпошти" зі святами й у відповідь отримав від одного з наших відділень у Донецькій області таке повідомлення: "Не треба наше відділення вітати з тупими святами!"

Свою відповідь роблю публічною - нікого не звільнятиму і не каратиму. Принципово", - написав він.

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За словами Смілянського, так він вчинив, щоб "люди відчували різницю".

"За таке повідомлення в Пошті Росії, "ЛНР" або "ДНР" з вами б уже розмовляли люди в погонах. Тож рекомендую цінувати те, що маєте", - пояснив він.

Нагадаємо, 14 жовтня українці відзначають одразу три свята: День захисника, День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці.