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Все про:Укрпошта (75) День захисника України (88) Смілянський (12)

 Поштове відділення на Донеччині назвало 14 жовтня "тупим святом". Звільнень не буде, ми не РФ, - Смілянський

Одне з поштових відділень Донецької області не вважає 14 жовтня святковим днем.

Про це повідомив глава "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"14 жовтня я привітав колег з "Укрпошти" зі святами й у відповідь отримав від одного з наших відділень у Донецькій області таке повідомлення: "Не треба наше відділення вітати з тупими святами!"

Свою відповідь роблю публічною - нікого не звільнятиму і не каратиму. Принципово", - написав він.

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За словами Смілянського, так він вчинив, щоб "люди відчували різницю".

"За таке повідомлення в Пошті Росії, "ЛНР" або "ДНР" з вами б уже розмовляли люди в погонах. Тож рекомендую цінувати те, що маєте", - пояснив він.

Нагадаємо, 14 жовтня українці відзначають одразу три свята: День захисника, День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці.

Поштове відділення на Донеччині назвало 14 жовтня тупим святом. Звільнень не буде, ми не РФ, - Смілянський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154419
 
 
 Топ коментарі
 
Він придурок. Лугандонці таке вважають ознакою слабкості. Він для них став однозначно ТЄРПІЛОЙ.
Це раз.
А по друге, та сволота плюнула в душу мільйонів українців і бійців ЗСУ.
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Зря не наказали, так не дойдёт до ватников.
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Вас точно важко розумним назвати.
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Все правильно сделал. Работать в Укрпочте - уже самое жестокое наказание (если только ты не ее глава )))
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воно любить сепарів , а нашим пенсіонерам не хоче розносить пенсії.
, не вигідно.
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если сами себя не уважаете , то никто не будет таких уважать. Сепаров прессовать нужно каждый день и будет мало.
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А що з Покровою потрібно було вітати колег з інших підприємств? Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский - Цензор.НЕТ 8422
Ми нікого не вітали і нас - також.
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Номер отделения подскажите пожалуйста
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Может еще и извиниться надо было бы??? Еще, придурок, и обнародовал....ЦЕНИТЕ!!
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Идиот. Гапота обнаглела, так как понимает только по харе. И сейчас нынешняя власть хочет нагнуть всю Украину ради этих уродов? Вся та территория должна гнить и быть памятником зависти, тупости, жадности и любви к рАсее. Другим наглядней будет.
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не треба їх звільняти про переведіть на роботу в Тернопільську область!
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