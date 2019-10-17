 Стефанчук розробляє законопроєкти про народовладдя, які незабаром презентує, - Разумков

Про це він сказав під час брифінгу після ранкового пленарного засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні немає закону про референдум. І наша позиція була і залишається такою, що треба не закон про референдум, а про народовладдя, або пакет законів про народовладдя. Сьогодні ними займається Руслан Олексійович Стефанчук. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже зможемо його представити", - сказав Разумков.
Він висловив сподівання, що це відбудеться до Нового року.
Ура!Ура!Ура!
И нафига тагда Рада?
Имхо эта модель будет постепенно везде прорастать
Даже совок развалили после референдума
А чтобы стать Швейцарией надо внедрять модель как в Швейцарии
Что бы стать Швейцарией нужно еще и менталитет менять........
И в первую очередь не бояться брать на себя ответственность за принятие решений а не ждать пока за тебя это сделает очередной царёк на троне
Если большинство людей в стране образованные, успешные и богатые - к их мнению обязательно нужно прислушиваться, так как они сами успешные и богатые - и поэтому точно
знают, что нужно, чтобы родная страна стала успешной и богатой.
А если большинство людей в стране нищие и глупые - то к их мнению нужно прислушиваться только если вам нужно в результате получить нищую и неадекватную страну.
Не нравятся референдумы - не будете в них участвовать
Отдадите свой голос Пете, он за вас проголосует, раз сами не в состоянии выбор сделать
Что бы там эта жирная свинья не написала...будет как законом об импичминте....то бишь не выполнимо...
От тільки здається мені, що це буде новий "холодний коваль"... Є такий персонаж з української казки, з тією ж, назвою...
Большинство населения - будем откровенно говорить - люди глупые и не имеющие своего собственного мнения, навязать которое им особого труда не составляет.
И при наличии некоего механизма когда референдумы приравняют к законам - можно будет через него проталкивать реально страшные вещи, вплоть до введения федеративной системы управления, или, например, государственного регулирования цен на продукты.
И делать эти вещи смогут не какие-то там партии, элиты или олигархи, а небольшие группы людей, которые умеют быстро и эффективно провести рекламную кампанию.