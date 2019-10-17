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Все про:ВР (5899) референдум (312) Разумков Дмитро (239) Стефанчук Руслан (85)

 Стефанчук розробляє законопроєкти про народовладдя, які незабаром презентує, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що представник президента в парламенті Руслан Стефанчук зараз працює над законопроєктами про народовладдя.

Про це він сказав під час брифінгу після ранкового пленарного засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні немає закону про референдум. І наша позиція була і залишається такою, що треба не закон про референдум, а про народовладдя, або пакет законів про народовладдя. Сьогодні ними займається Руслан Олексійович Стефанчук. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже зможемо його представити", - сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що це відбудеться до Нового року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО не буде виноситися на референдум, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154414
 
 
 Топ коментарі
 
Один вже "народовласник" в Мавзолеї-зікураті лежить непохований Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 983
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Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - і всі знають про який народ буде у цьому законопроекті.
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ето должно быть мощно, под стать разработчику!
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Один вже "народовласник" в Мавзолеї-зікураті лежить непохований
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Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - і всі знають про який народ буде у цьому законопроекті.
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Свій до свого по своє... Знаєте, хто власник Kyiv Food Market, у якому 14-ти годинний 3,14здун встановий Новий Світовий Рекорд? Правильно - адєсские жидовствующие. А шо ж, влаштовувати шоу у не кошерній "Пузатій Хаті"Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 9953
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ето должно быть мощно, под стать разработчику!
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Оте мурло поросяче буде розробляти... що? "Закони про народовладдя"? ***, ржунемагупадстулом - у нього ж мізки жиром запливлиСтефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 5480
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Ну цей свинохряк такого ще нарозробляє... Але зєбіли будуть всі в екстазі
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как не назови, а от нормальніх людей не скроешь, что реально єто будет про референдум!!! Просто опять за терминологией хотят скрыть раздражающий референдум!!!
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Да здравствует народовластие!!!
Ура!Ура!Ура!
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Не треба словоблудій. Прийміть Закон про Референдум. Коли всі основоположні питання щодо державного багатства, стратегічного напрямку країни, членства у міжнародних організаціях буде вирішувати більшість. Тільки перший всеукраїнський референдум повинен стосуватись права голосу населення на окупованих територіях.
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так они и примут про референдум, только это раздражающее слово скроют в термине "народовластие" Народ схавает, а потом будут разводить руками, что єто не мі, а народ на референдуме решил....
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А что потом? Народные республики? Почему подобного бреда нет например в сша? В европе? никто не задумывался? Даже в голландии отменили этот бред.
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Швейцарія, Швейцарія... Ось приклад. Цікаво, а як там з дозволом на зброю буде? Як у ШвейцаріїСтефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 2695
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Что есть в швеции? Швейчария - это маленькие общины, которые просто живут по старым законам. именно как исключение. так что да, мало. Почему этого нет в больших странах? В развитых.
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УРА товарищи ,ВСЮ власть СОВЕТАМ ,землю крестьянам ,фабрики рабочим ! Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 1149Кипит наш разум возмущённый ... Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 3517
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такое необдолбаное море креатива радует не по децки, надо скорее легализовывать каннабис, шоб впечатления от беспримерных инициатив были еще ярче и забористей
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Класс мне нравится идея народовластия как в Швейцарии
Имхо эта модель будет постепенно везде прорастать
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А может надо еще и быть швейцарией? Жить в уникальных условиях. где много гор и мало народу? Почему до этого не дошли в остальных странах?
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Дофига где проводят референдумы в мире
Даже совок развалили после референдума

А чтобы стать Швейцарией надо внедрять модель как в Швейцарии
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Лалала,
Что бы стать Швейцарией нужно еще и менталитет менять........
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Нужно
И в первую очередь не бояться брать на себя ответственность за принятие решений а не ждать пока за тебя это сделает очередной царёк на троне
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😀Закон о народовластии....а отрыве от другого законодательства Швейцарии ничего не даст...даже если его скопировать один в один...
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Тут всё просто.
Если большинство людей в стране образованные, успешные и богатые - к их мнению обязательно нужно прислушиваться, так как они сами успешные и богатые - и поэтому точно
знают, что нужно, чтобы родная страна стала успешной и богатой.

А если большинство людей в стране нищие и глупые - то к их мнению нужно прислушиваться только если вам нужно в результате получить нищую и неадекватную страну.
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Соя шо вы так возмущаетесь
Не нравятся референдумы - не будете в них участвовать
Отдадите свой голос Пете, он за вас проголосует, раз сами не в состоянии выбор сделать
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У нас тут недавно было 2 "референдума". Хотя да текущая власть же копирует все оттуда.
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Казали, що вже "прутка настя" закінчилась, а ні, ще пучить
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Пока народ Украины под зад пинка не даст законодатели пытаются претворить в жизнь законы не отвечающие требованиям народа. Вы же там соцопросы делаете, чтобы знать чем дышит народ, а не использовать институт соцопроса для брехливых рейтингов, чтобы в очередной раз обмануть народ. Создайте сайт всеукраинского соцопроса по законодательству с входом через электронную подпись и возможность ставить оценку тому или иному закону, тогда будет видно, что у нас країна в смартфоні, яка враховує думку громадян.
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Если(!) не ошибаюсь, то Ленин уже такое предлагал........😬
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Это потому что у чЛенина был сифилис мозга...похоже у стефанчука тоже...
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Там скорей всего ожирение мозга.........
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Очередная "божья роса" в морды зебобикам...
Что бы там эта жирная свинья не написала...будет как законом об импичминте....то бишь не выполнимо...
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Народавластіє, када кухарка будєт пісать закони, - це мікс Лєніна і Салазара. Приїхали.
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Ну, "усьо", "капець"... На обрії сходить "нова зоря світового правознавства" - "Джордж Вашингтон-2"!!!... "Возславим Творця!!!"
От тільки здається мені, що це буде новий "холодний коваль"... Є такий персонаж з української казки, з тією ж, назвою...
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Тут вообще довольно нехорошая перспектива вырисовывается.
Большинство населения - будем откровенно говорить - люди глупые и не имеющие своего собственного мнения, навязать которое им особого труда не составляет.
И при наличии некоего механизма когда референдумы приравняют к законам - можно будет через него проталкивать реально страшные вещи, вплоть до введения федеративной системы управления, или, например, государственного регулирования цен на продукты.
И делать эти вещи смогут не какие-то там партии, элиты или олигархи, а небольшие группы людей, которые умеют быстро и эффективно провести рекламную кампанию.
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А ублюдков набежало поумничать на сайте.
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Народовластию быть, истинному, не на бумаге.
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Тепер можна буде винести на референдум питання "Чи треба перестати стріляти?"
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