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 Політика України
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Все про:Герасимов (203) ДБР (565)

 Герасимов: Законопроєкт про ДБР робить його підконтрольним лише президенту

Фракція "Європейська Солідарність" виступає категорично проти ухвалення законопроєкту 2116 та 2116-1 про Державне бюро розслідувань, адже цим законопроєктом Державне бюро розслідувань України перетворюється на цілком автономний орган, підконтрольний лише президенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов з трибуни парламенту.

"Законопроєкт передбачає серйозні ризики впливу на ДБР, а саме прямого впливу президента. Так, навіть положення про раду громадського контролю ДБР та порядок її формування буде затверджувати президент України", – сказав він.

Парламентар наголосив, що цим проєктом закону директор ДБР отримує повноваження, які позбавляють незалежності дисциплінарну комісію, що має контролювати діяльність Бюро.

"Цей законопроєкт наділяє директора ДБР настільки широкими повноваженнями, що вони матимуть авторитарний характер. А його адміністративні повноваження дозволятимуть йому утворювати апарат директора ДБР, який може робити все що завгодно, нікому не бути підконтрольним і виконувати вказівки тільки однієї людини.

Також цим законопроєктом позбавлено незалежності дисциплінарну комісію ДБР. Адже кількість членів комісії збільшено з 5 до 7 з яких 4 призначаються особисто директором ДБР", – підкреслив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в першому читанні законопроєкт Зеленського про зміну статусу ДБР

Герасимов звернув увагу на те, що розслідування "справи моряків" ДБР ставить під сумнів можливість втримати позицію щодо рішення міжнародного трибуналу про те, що Росія неправомірно затримала українських моряків і Україна діяла у межах власного і міжнародного законодавства.

"Якщо подивитися, як сьогодні працює Державне бюро розслідувань, то варто в назві цього органу прибрати слово Україна. Адже ми бачимо багато кейсів, коли діями ДБР, підтримується повністю російська риторика. Зокрема, коли українське ДБР робить кроки для того, аби змінити попередній висновок Міжнародного трибуналу щодо морського права у Гамбурзі, який є на користь України", – сказав парламентар.

Підсумовуючи, він наголосив: "Виникає питання, на яку країну працює це бюро розслідувань".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154413
 
 
 Топ коментарі
 
ГБР будет подвластно лично Богдану, и будет использоваться в интересах Каломоцского..
но НАБУ и ГБР не видят здесь политической коррупции..
а Зеленскавага будут постоянно держать в заграничных поездках и 14часовых прессконференциях..
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Тю. Так все в Украине теперь делается для подконтрольности только Коломойскому.

Все ветви власти полностью узурпированы Днепровской ОПГ, как в свое время все обсели и подчинили себе донецкие.
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А этот парламентарий не уточнил в своём выступлении, чьим указом был создан этот орган и кто назначал его главу?
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ГБР будет подвластно лично Богдану, и будет использоваться в интересах Каломоцского..
но НАБУ и ГБР не видят здесь политической коррупции..
а Зеленскавага будут постоянно держать в заграничных поездках и 14часовых прессконференциях..
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ти втомлюєш брехнею і маячнею,порохоботе..
пи..дуй у спам
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Тю. Так все в Украине теперь делается для подконтрольности только Коломойскому.

Все ветви власти полностью узурпированы Днепровской ОПГ, как в свое время все обсели и подчинили себе донецкие.
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А этот парламентарий не уточнил в своём выступлении, чьим указом был создан этот орган и кто назначал его главу?
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За него голосовали! Уже стопятьсот раз говорили лю этом и только тогда Порошенко подписал.
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В данном случае идет разговор об ИЗМЕНЕНИЯХ в деятельность и подконтрольность ГБР.
Большими буквами - чтобы Вы еще раз статью перечитали, а не жили воспоминаниями
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Его главу назначил конкурс. И это учереждение создавалось именно как независимое. Но да, для зебилов это слишком сложно.
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"Государственное бюро расследований получило первого в своей истории руководителя. В четверг вечером конкурсная комиссия по отбору руководства бюро, а также его территориальных управлений единогласно избрала на эту должность экс-прокурора Львовской области Романа Трубу, которого связывают с группой секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова. Ему удалось обойти экс-помощника президента Украины Петра Порошенко Алексея Горащенкова и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, долгое время считавшихся главными претендентами на кресло. Впрочем, заместителями Трубы стали Ольга Варченко и Александр Буряк, которых, в свою очередь связывают с окружением президента, что должно уравновесить интересы двух коалиционных сил. 112.ua узнавал, почему Госбюро расследований возглавил Труба и кто он такой"
https://112.ua/statji/truba-i-kompaniya-kto-budet-rukovodit-gosbyuro-rassledovaniy-420993.html
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Тоесть выбрала коммисия. И что сказать то хотел?
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и правильно надо же как то это кодло парашенковское сажать🤣
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Уголовный кодекс слабый, а за старое по новому не получится
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Мешает жить новоросам это кодло, не дает ***** здаться.
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Ну на майдан выходят. Протестуют против капи туляции. нам просто повезло, что шмаркля еще и ссыкло, и боиться все же.
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🤣🤣капитуляция это слово вам баранам вбили в голову
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А ты шо хотел, что бы контролировал Порошенко? С головой все в порядке?
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Ппц! Порошенко уже как пять месяцев не президент!
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тоесть чтобы был независимый орган и главу назначали по конкурсу - ты не расматриваешь?
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У герасима щільно звузився анус от авторитаризма.
От раніше лафа була... Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту - Цензор.НЕТ 4656
Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту - Цензор.НЕТ 3507
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Да Герасим ,пора тебе на нары заезжать .. Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту - Цензор.НЕТ 7617
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Артурчик в істериці. Тепер по ночах можуть ходити до... іншого гідранта.
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Я представляю, если бы это при Порошенко принимались такие законы, что бы было)
Интересно, где эти нацжены, сааки, семенченки?
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странно шо артурка ще не позеленел от зависти. с таким цветом лица он бы автоматически стал народным холуем Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту - Цензор.НЕТ 6343
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Герасимову.
І тебе не омине чаша сія... :
Герасимов: Законопроєкт про ДБР робить його підконтрольним лише президенту - Цензор.НЕТ 5977
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