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 Політика України
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Все про:Труханов (185) електронне декларування (619) Антикорупційний суд (465)

 Справу Труханова щодо недостовірних е-декларацій передали до Вищого антикорупційного суду

Справу про внесення мером Одеси Геннадієм Трухановим завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки розглядатиме Вищий антикорупційний суд України.

Про це "Думській" повідомила Ольга Галина, речниця Приморського районного суду Одеси, куди спочатку надійшов обвинувальний висновок, передає Цензор.НЕТ.

"10 жовтня Приморський районний суд Одеси виніс ухвалу і передав справу щодо обвинувачення Геннадія Труханова до Вищого антикорупційного суду. У цій справі йдеться про злочин, передбачений статтею 366-1 КК України, скоєний посадовою особою органу місцевого самоврядування, а такі справи підсудні ВАКС" , - розповіла Ольга Галина.

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Нагадаємо, 11 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Трухановому за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

Як стверджує САП, мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, дві машини, частки в компаніях, відсотки за вкладами в банках. У декларації за 2015 рік незадекларовані статки мера, визначені за допомогою експертиз, оцінюються на суму 33,5 млн гривень, а за 2016 рік - на 18,7 млн ​​гривень.

Все згадане майно належить колишній дружині Труханова, з якою він був в офіційному шлюбі в 1985-1997 роках. Проте, як вважають слідчі, він, як і раніше, пов'язаний з нею "спільним побутом". Крім того, одна з двох дочок пари народилася вже після офіційного розлучення.

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Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що вся ця справа - "метод тиску" на нього і членів його родини.

Зазначимо, що набуття чинності обвинувального вироку суду є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154405
 
 
 Топ коментарі
 
У Труханова на голові корона із люстри. Це мабуть зняв весільний фотограф Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 4563
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З мови зняли. Щойно хотів написати про світлину 80 лвл Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 6274
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У Труханова на голові корона із люстри. Це мабуть зняв весільний фотограф Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 4563
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Роботи суддям добавляється. В 2029 році зрозуміємо, який з цього був толк.
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За нещасні 2 ляма зєлєні таку поважну людину по судах тягають....
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З мови зняли. Щойно хотів написати про світлину 80 лвл
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У вас гугл транслейтор відклеївся...
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І не кажіть - у підлоги форуму тепер немає сечі читати такі філологічні борошна Справу Труханова щодо недостовірних е-декларацій передали до Вищого антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 2162
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Не,Али,это ему люстрация светит,знак божий,будем надееться.
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Еще одна зрада подкралась!

Портнов заявил, что "прокуратура Панамы приостановила, а не закрыла уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко":
Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 6028
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Так, він наркоту нюхає цілу годину (час) Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 623
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Та я бачу, що він ще зрання був якийсь загадковий 😃
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Я до вашої секти соєвих ідіотів відношення не маю і ваші заняття (нюхати наркоту) мені не цікаві.
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Ти вже в проктолога свій зір перевірив? Тема статті про справу Труханова, а ти тут якогось горбатого ліпиш
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Тобто ти ще і в проктолога зір перевіряєш? Да ти геній!
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Бомку францюватий, ти хоч переклад тої писюльки , що ти виклав поза темою статті - читав?
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Бомку францюватий, там написано, що Порошенко - сама чесна та порядна людина із всіх, хто коли небуть жив на планеті Земля! Чи ти поставиш під сумнів переклад?
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ну если тебе уж глаз на жопу натянули. то тебе естесно к проктологу
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Портнова самого надо бы проверить на наличие офшоров и связей с ворованными деньгами "семьи" Янукевичей.
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Зебіл, а самий чесний геніальний прокурор всіх часів Юра Луценко заявив в інтерв'ю Бутусову, що Портнов - порядна та чесна людина!
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Навіщо ти представляєшся, я і так бачу хто ти є
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Так ти, зебіл, віриш словам Юри Луценко: так чи ні?
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легче просто пристрелить,дохлые не откупаются Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 696ну это же правовое государство или где?
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так и зелю можно пристрелить -ничем оно от тоухи не отличается
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Вище прощаються з двічиною,що загинула захищаючи країну ,шкода не коментується..А та мразота живе і краде,краде,краде,і ні як не подавиться, і не здохне. Хто судді? Така сама сволота,яка стала суддею за гроші.
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С Богом! Хотя это будет громкий пшик, скорей всего...
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Бачте його макитра вже на люстру попросилася,зісталося тіки мотузку прив,язати
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